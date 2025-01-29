Какие претензии государство выдвигало к владельцам Домодедово

29 января Генпрокуратура подала иски к Домодедово и основному владельцу аэропорта Дмитрию Каменщику. Какие претензии государство выдвигало к ним ранее — в материале РБК

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Споры об аренде

Под контроль структур созданной Каменщиком компании «Ист Лайн» аэропорт Домодедово перешел в 1990-е годы — долю государства в аэровокзале выкупили, а взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянок самолетов и прочее имущество аэродрома, не подлежащее приватизации, в 1998 году было сдано в аренду на 75 лет.

В 2003 году «Администрация аэропорта Домодедово» попросила признать договор аренды ничтожным. В свою очередь Росимущество, начиная с 2005 года пыталось оспорить передачу пассажирского терминала структурам «Ист Лайна», утверждая, что согласие на сделку дало Мособлимущество, не имевшее соответствующих полномочий. Разбирательства в судах шли с переменным успехом, а в октябре 2006 года президиум Высшего арбитражного суда утвердил мировое соглашение по делу об аренде имущества аэропорта Домодедово, по которому ЗАО «Международный аэропорт Домодедово» обязалось ежегодно выплачивать ГУП «Администрация аэропорта Домодедово» не по 3,2 млн руб, а по 92 млн руб.

Однако в 2008 году суды удовлетворили требование Росимущества о передаче в федеральную собственность имущественного комплекса аэропорта «Домодедово». В кассационной жалобе на эти решения Федеральный арбитражный суд Московского округа отказал. Представитель аэропорта тогда назвал такое решение «неправосудным» и неисполнимым, так как «тех объектов недвижимости, которые суд решил изъять, в действительности не существует», ибо старое здание аэровокзала к тому времени было снесено, а на его месте выстроено новое. Спор был перенесен в Президиум Высшего арбитражного суда и тот решения нижестоящих судов о возврате в федеральную собственность аэропорта Домодедово отменил. «Обстоятельства исключают возможность как признания права собственности, так и виндикации имущественного комплекса, уже не существующего в натуре вследствие полной реконструкции и создания нового объекта, несмотря на сохранение его наименования и целевого назначения», — отмечалось в постановлении Президиума ВАС.

Теракт 2011 года и его последствия

24 января 2011 года в аэропорт Домодедово вошел террорист Магомед Евлоев. Через час смертник взорвал себя, убив 37 и ранив 117 человек. После этого в отношении службы безопасности аэропорта Домодедово было возбуждено уголовное дело о «неисполнении требований по обеспечению транспортной безопасности», а президент Дмитрий Медведев потребовал, чтобы органы прокуратуры разобрались, кто является собственником аэропорта Домодедово.

В июле 2011 года Следственный комитет заявил, что «фактических собственников аэропорта, на которых по действующему законодательству возложена ответственность по обеспечению транспортной безопасности», установить не удалось. При этом холдинговая компания аэропорта Домодедово DME Limited (зарегистрирована на острове Мэн) еще в мае объявила, что бенефициаром 100% ее акций является глава совета директоров оператора аэропорта компании «ИстЛайн» Дмитрий Каменщик.

В апреле 2012 года СК прекратил уголовное дело против службы безопасности аэропорта Домодедово, в действиях подозреваемых не нашли состава преступления. В 2013 году пресс-служба Домодедово сообщила, что конечным собственником «предприятий, осуществляющих аэропортовую деятельность», является председатель совета директоров аэропорта Дмитрий Каменщик. Последний тогда объяснил, что раскрыть конечного бенефициара Домодедово вынудило изменение официальной позиции властей. Модернизация (в том числе строительство третьей взлетно-посадочной полосы) требует инвестиций со стороны государства, и оно захотело узнать, с кем имеет дело. «Поскольку такое требование распространяется не на отдельно взятый аэропорт, а вообще на любой стратегический объект, подход представляется справедливым», — заявил бизнесмен.

В 2014 году глава СК Александр Бастрыкин заявил, что собственник аэропорта до сих пор не известен. «После того как там произошла трагедия (теракт 2011 года — РБК), мы до сих пор не можем найти виновника, в смысле собственника этого аэропорта», — сказал глава СК. «Давайте начнем с базисного отношения к собственности. На каком основании эти люди владеют собственностью?», — добавил он.

В 2015 году стало известно, что СК возбудил уголовное дело в отношении владельцев аэропорта Домодедово в связи с нарушениями требований безопасности, которые в январе 2011 года позволили осуществить теракт в аэропорту. Поначалу в СК заявили, что дело заведено в отношении «иных неустановленных лиц из числа фактических владельцев предприятий аэропортового комплекса», действия которых повлекли «увеличение степени уязвимости» Домодедово и позволили совершить теракт.

В феврале 2016 года были арестованы бывшие топ-менеджеры аэропорта, а Каменщик допустил возможность того, что может стать следующим фигурантом. На следующий день бизнесмен был задержан, ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.238 Уголовного кодекса (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По версии следствия, Каменщик и руководители аэропорта внедрили новую систему досмотра на входах, «что привело к увеличению степени уязвимости аэропорта и вследствие этого оказанию услуг в области гражданской авиации, не отвечающих требованиям безопасности».

19 февраля Басманный суд Москвы отправил Каменщика под домашний арест, хотя прокуратура призывала освободить бизнесмена в зале суда. Каменщик заявил на суде, что для него является делом чести доказать свою невиновность и невиновность других сотрудников аэропорта, а позднее пообещал «биться до конца».

В апреле 2016 года бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил президента России Владимира Путина инициировать проверку законности уголовного преследования Каменщика, однако бизнесмен остался под домашним арестом. В мае руководство Домодедово подписало с пострадавшими в результате теракта и родственниками погибших соглашение о компенсациях, после чего те отозвали поданные ранее иски о возмещении материального и морального вреда. 1 июля 2016 года Мосгорсуд освободил Каменщика из-под домашнего ареста, а в сентябре того же года СК по требованию прокуратуры прекратил уголовное преследование владельца аэропорта Домодедово и прочих фигурантов дела.

После задержания Каменщика говорили о том, что дело против него может быть связано с рейдерской попыткой вынудить его продать Домодедово. О таких слухах, в частности, говорил и бывший компаньон бизнесмена Антон Баков. Однако сам Каменщик после освобождения заверил, что за все время пребывания под домашним арестом не получил ни одного предложения о продаже своего бизнеса.

Кремлевский список

В 2018 году Каменщик попал в так называемый «кремлевский список», опубликованный Минфином США, который оценил состояние бизнесмена в $3,6 млрд. В том же году источники РБК сообщили о поиске покупателей на Домодедово.

Представитель Домодедово тогда опроверг информацию о поиске инвесторов. «Группа DME (владеет 100% аэропорта) не обсуждает и не готовит никаких сделок», — сказал он.

Иск Генпрокуратуры к Домодедово и Каменщику

Арбитражный суд Московской области 28 января 2025 года зарегистрировал иск Генпрокуратуры к 32 юридическим и физическим лицам, связанным с аэропортом Домодедово, включая Каменщика. Среди ответчиков — «Домодедово Эссет Менеджмент», «Домодедово Коммершл Сервисиз», «Домодедово Карго», фонд «Атлант фаундейшн», а также Валерий Коган, ранее председатель наблюдательного совета аэропорта.

Помимо иска подано заявление о его обеспечении. Суть требований не раскрывается, на момент выхода материала Генпрокуратура его не комментировала. В Домодедово отметили, что сформируют позицию после ознакомления с иском.

По информации источников «Коммерсанта», иск инициировал один из заместителей генпрокурора, до этого была проведена проверка порядка приватизации объектов в аэропорту Домодедово. Цель иска — обратить в доход государства все акции холдинга, которому принадлежит аэропорт, пишет издание.