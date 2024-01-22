Bloomberg сообщил о падении объемов нефтепереработки в России

Bloomberg: в России упала переработка нефти после поломки на НПЗ ЛУКОЙЛа

12 января ЛУКОЙЛ сообщил об «инциденте» на нижегородском НПЗ, из-за чего остановили работу технологической установки. Источники РБК говорили, что власти рассматривали возможность ограничения экспорта бензина из-за случившегося

Нефтеперерабатывающий завод Лукойл в Нижегородской области (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

В России снизились объемы переработки нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник и собственные расчеты.

С 11 по 17 января было переработано 5,5 млн барр. сырой нефти — примерно на 11 тыс. барр. в сутки меньше, чем за период с 1 по 10 января, рассказал собеседник агентства, знакомый с отраслевыми данными. По подсчетам самого Bloomberg, по сравнению с декабрем суточные объемы упали на 38 тыс. барр. и составили в первой половине января 5,51 млн барр. в день.

Агентство связывает это с падением производства на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ЛУКОЙЛа в Нижегородской области. 12 января компания сообщила, что на заводе «Нижегороднефтеоргсинтез» произошел «инцидент» (какой, не уточнялось), была приостановлена работа технологической установки. О возобновлении работы не сообщалось.

Источник Bloomberg рассказал, что переработка на нижегородском НПЗ 11–17 января упала более чем на 51 тыс. барр. в день по сравнению со средним показателем на протяжении большей части декабря. Кроме того, меньше стали перерабатывать на заводах «Башнефти» и «Славнефти», сказал собеседник агентства.

РБК отправил запросы в пресс-службы Минэнерго и ЛУКОЙЛа.

Установленная мощность переработки нижегородского НПЗ — 17 млн т нефти в год. На заводе — пять основных производств: производство моторных топлив, производство нефтебитумов и парафина, каталитического крекинга, товарно-сырьевое производство, производство по обслуживанию технологических установок. Он выпускает более 50 видов нефтепродуктов.

Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, НПЗ приостановил работу одной из двух установок каталитического крекинга из-за поломки компрессорного оборудования иностранного производства. Собеседники издания указывали, что завод планирует завершить ремонтные работы до весны, однако заменить оборудование в ближайшее время невозможно из-за санкций Запада.

Минэнерго после аварии сообщило, что для избежания дефицита топлива на время ремонта на заводе компании снизят экспорт и задействуют ресурсы других участников рынка. Как сообщали источники РБК и «Интерфакса», власти рассматривают возможность запрета на экспорт бензина из-за ситуации на НПЗ.