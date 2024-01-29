Ассортимент лекарств дешевле ₽100 в аптеках за три года снизился вдвое

В аптеках за три года вдвое сократился ассортимент препаратов стоимостью до ₽100

За год аптечный ассортимент лекарств стоимостью до 100 руб. за упаковку сократился на 24%, с 2020-го — вдвое. Рынок перенасыщен, а потребители переходят на более современные и соответственно дорогие препараты, говорят эксперты

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В 2023 году ассортимент лекарств в аптеках сократился на 11% относительно предыдущего года — с 21,6 тыс. до 19,4 тыс. торговых позиций, следует из предоставленных РБК подсчетов отраслевой аналитической компании DSM Group.

Наибольшее падение за год продемонстрировала ценовая категория самых дешевых препаратов — стоимостью до 100 руб. за упаковку. Их представленность сократилась на 24% год к году — с 5,7 тыс. торговых позиций в 2022 году до 4,6 тыс., следует из расчетов аналитиков.

Ассортимент дешевых лекарств сокращается как минимум последние три года (более ранних данных нет). Еще в 2020 году ассортимент препаратов стоимостью до 100 руб. насчитывал 8,8 тыс. торговых позиций — почти в два раза больше, чем по итогам 2023-го.

У лекарств дороже 100 руб. за упаковку динамика изменения ассортимента отличается. Их представленность, наоборот, росла последние годы и начала падать только в 2023-м. Так, в категории лекарств стоимостью от 100 до 500 руб. снижение составило 5,5% относительно 2022-го — с 9,2 тыс. до 8,7 тыс. товарных позиций. Лучше обстоит ситуация с еще более дорогими лекарствами стоимостью от 500 до 1 тыс. руб.: их представленность в 2023 году снизилась лишь на 2,8% с 3,2 тыс. до 3,1 тыс. Ассортимент самых дорогих препаратов, которые стоят от 1 тыс. руб. за упаковку, сократился на 17,2% — с 3,4 тыс. товарных позиций в 2022 году до 2,9 тыс. в 2023-м.

Почему лекарств дешевле 100 рублей становится меньше

Дешевые препараты стоимостью до 100 руб., исходя из данных DSM Group, пользуются наибольшим спросом у потребителей. В 2023 году их доля в аптечных продажах составила 32,5% в упаковках. Больше только у лекарств стоимостью от 100 до 500 руб. — 48,2%, причем эта же категория приносит аптекам больше всего выручки — 35,7%. На долю самых дешевых лекарств, напротив, приходится лишь 5,3% продаж в денежном выражении.

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Сокращение ассортимента недорогих лекарств началось более пяти лет назад, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. До этого российские компании десятилетиями занимались тем, что воспроизводили такие препараты — они широко использовались в медучреждениях, а также пользовались спросом у потребителей, рассказывает он. Но настал момент, когда рынок оказался перенасыщен товарным предложением, и часть ассортимента компаниям теперь приходится снимать с производства.

Кроме того, сами потребители переходят на более современные и соответственно дорогие препараты, продолжает Шуляк. Например, вместо активированного угля теперь используются абсорбенты типа «Смекты», вместо анальгина — ибупрофен, которые относятся к другим ценовым категориям.

Тенденцию подтверждают и в самих аптечных сетях. Так, по словам директора саморегулируемой организации Ассоциация независимых аптек (по собственным данным, включает 217 аптечных организаций) Виктории Пресняковой, количество дешевых препаратов снижается ежегодно. Врачебное и пациентское сообщества меняют приверженность определенным препаратам, говорит она. Еще 20 лет назад самыми востребованными лекарствами у россиян были анальгин, цитрамон, активированный уголь, ацетилсалициловая кислота, амлокардин, глицерин плюс борная кислота, веронакрап и другие. Сейчас эти наименования практически забыты населением, некоторые и вовсе ушли с рынка. На их место пришли эффективные и качественные лекарственные новинки, заключает Преснякова.

Еще один фактор — сдерживание цен, продолжает Шуляк: более трети всех наименований лекарств находится в перечне жизненно важных препаратов, стоимость которых регулирует государство. Их цены рассчитываются по специальной формуле, которая не менялась больше десяти лет, при этом себестоимость производства за это время значительно возросла. Для производителей выпуск многих лекарств даже при наличии спроса на них становится нерентабельным, что также влияет на сокращение ассортимента, заключает Шуляк.

Проблема нерентабельности производства из-за регулирования цен на жизненно важные лекарства обсуждается уже давно. Так, еще в 2016 году Федеральная антимонопольная служба уведомляла правительство о снятии с производства 197 наименований дешевых жизненно важных лекарств и предупреждала об угрозе остановки выпуска еще 160. Основной причиной сложившейся ситуации назывались низкая рентабельность или даже убыточность производства из-за увеличения затрат на сырье и материалы.

За год до этого правительство рассматривало возможность индексации цен на дешевые жизненно важные препараты на 30%. Это позволило бы решить проблему нерентабельности их производства, а также сохранить такие лекарства на рынке, говорила занимавшая тогда пост министра здравоохранения Вероника Скворцова. Но соответствующая мера так и не была принята.

Еще одна из обсуждавшихся в то время в правительстве мер — вообще перестать контролировать цены на дешевые жизненно важные лекарства. Ее тоже не поддержали. В 2020 году ряд фармкомпаний, включая «Дальхимфарм», «Озон фармацевтика», «Биосинтез» и «Фармстандарт» предупредили Минпромторг о риске прекращения производства более 50 наименований жизненно важных лекарств из-за нерентабельности, в том числе парацетамола, ибупрофена, димидрола и других.

В итоге с конца 2020 года в стране заработал механизм, в рамках которого допускается повышение стоимости жизненно важных лекарств в случае возникновения их нехватки на рынке. То есть необходимо, чтобы выпускать лекарство стало невыгодно всем его производителям.

Поначалу схема работала медленно, и с момента появления дефицита и до возобновления стабильных поставок могло проходить несколько месяцев, рассказывает РБК гендиректор производителя и дистрибутора лекарств «Алвилс» Виталий Алейников. Но сейчас механизм отработан и идет быстрее, поэтому происходит постепенное подорожание лекарств и, соответственно, переход их в более дорогие категории. Это касается всех ценовых сегментов, уточняет Алейников.

По прогнозам Шуляка, процесс сокращения ассортимента дешевых лекарств будет продолжаться еще несколько лет. РБК направил запрос в Минздрав.