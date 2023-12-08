Число несетевых аптек в России за пять лет упало на четверть

Число несетевых аптек в России за пять лет упало на 25%, хотя аптечные сети растут. Чаще всего одиночные аптеки находятся в небольших городках и селах, и они закрываются, а не становятся объектами поглощения, говорят эксперты

Фото: Роман Храмовник / ТАСС

На конец октября этого года в России работало 11,9 тыс. одиночных аптек, насчитывающих менее трех точек и не входящих ни в какие сети. Это следует из мониторинга фармацевтического рынка аналитической компании DSM Group, с которым ознакомился РБК.

Согласно ему число независимых аптек снижается не первый год — по итогам всего 2022 года их было 12,2 тыс., 2021-го — 13,2 тыс., 2020-го — 14,1 тыс. Пять лет назад (более ранних данных нет), по итогам 2019 года, таких аптек было 16,1 тыс. — почти столько же, сколько и точек, входящих в крупные федеральные сети. Таким образом, число одиночных аптек за это время упало более чем на 25%.

Число аптек в составе федеральных сетей (к ним относятся сети, охватывающие более 20 регионов) за пять лет, напротив, выросло. В 2019 году их насчитывалось 16,2 тыс., а по итогам десяти месяцев 2023 года количество таких аптек выросло до 29,9 тыс. — на 84,6%. Увеличилось и число аптек, входящих в межрегиональные сети (более 40 объектов в пяти регионах), — на 70%, с 6,1 тыс. в 2019 году до 10,3 тыс. за отчетный период. Остальные типы фармацевтической розницы — региональные (от 15 точек в небольших населенных пунктах) и небольшие локальные сети (от четырех точек) — за пять лет сократили количество аптек на 13,9 и 10,5%, соответственно.

Почему маленьких сетей и одиночных аптек становится меньше

Небольшие локальные сети и одиночные точки, как правило, вынуждены прекращать работу, потому что не выдерживают конкуренцию с открывающимися по соседству крупными игроками, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. С точки зрения покупки они неинтересны, так как федеральным сетям выгоднее приобретать компании, занимающие хоть какую-то долю рынка, поясняет он. По данным DSM Group, средневзвешенный оборот несетевой точки сейчас составляет 1,4 млн руб. в месяц, тогда как в аптеках, входящих в локальные и региональные сети, он достигает 1,6 млн руб. и 1,7 млн руб. соответственно. Лучше всего себя чувствуют аптеки межрегиональных сетей, средний оборот которых составляет 2,5 млн руб.

Кроме того, продолжает Шуляк, часть таких аптек находится в малых населенных пунктах, где рентабельность бизнеса значительно ниже. В итоге, по его словам, многие такие территории остаются вообще без единой аптеки.

Независимая розница действительно зачастую работает в небольших, а также отдаленных и труднодоступных местах, говорят в пресс-службе АСНА (объединяет более 18 тыс. аптек). Эффективность и рентабельность там ниже, и федералы туда, как правило, не идут, подтверждают в организации.

Аптечный ассортимент постоянно расширяется — только в этом году появилось 5 тыс. новых позиций, а ушло только 1,3 тыс. При этом натуральный объем продаж в аптеках снижается из года в год: если в 2020 году было продано около 6,1 млрд упаковок лекарств, то в этом — лишь 5,3 млрд, приводят данные в АСНА. Это говорит о снижении покупательной способности населения. В борьбе за покупателя аптеки вынуждены снижать наценку, что не лучшим образом сказывается на их доходности. Есть риск, что малый и средний аптечный бизнес в скором времени может уйти с рынка, так как низкая наценка и маленькая маржа не оставляет шансов, заключают в АСНА.

Где больше всего аптек

Согласно данным DSM Group, больше всего аптек расположено в крупных городах. Так, среди городов с населением более 1 млн человек лидирует Краснодар, где на 100 тыс. населения приходится 87 аптек. На втором месте — Воронеж, где 73 аптеки на 100 тыс. населения. Далее идет Ростов-на-Дону — 66 аптек на 100 тыс. населения. Москва по этому показателю находится на последнем месте среди городов-миллионников: в столице на 100 тыс. населения приходится 35 аптек.

В Воронеже есть районы, где на каждые 500 кв. м приходится 18 аптек, причем только две из них являются местными игроками, остальные принадлежат федеральным сетям, говорит коммерческий директор Ассоциации новых независимых аптек (объединяет 970 организаций) Виктория Лесникова. По ее мнению, необходимо законодательно ограничить открытие аптек в одной и той же локации, например, устанавливая минимальное расстояние между аптеками до 500 м.

В среднем по стране на 100 тыс. населения приходится 51 аптека. По этому показателю Россия занимает четвертое место в мире, разделяя его с Мальтой и Болгарией. На первом месте — Греция, где на 100 тыс. населения приходится 83 аптеки.

Чаще всего невысокая плотность аптек, то есть уровень ниже среднего по стране, встречается в населенных пунктах с численностью населения от 100 тыс. до 250 тыс. человек (меньше в исследовании DSM Group не приводится). Например, в Благовещенске, Нижнекамске, Находке и других городах.

Всего, согласно мониторингу, на города с населением выше 1 млн человек приходится 24% всех работающих в стране аптек, более 500 тыс. человек — 9%, 250 тыс. — 14%, 100 тыс. — 10%. На оставшиеся населенные пункты приходится менее половины — 43%.

Чем заменяют аптеки

Проблему с отсутствием аптек в небольших населенных пунктах власти пытаются решить открытием на таких территориях фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), напоминает Шуляк. Однако у них есть свои недостатки. Зачастую фельдшеры оказываются загружены профильной работой — патронажем, приемом населения, диспансеризацией, поэтому многие пункты перестают реализовывать препараты. Кроме того, ассортимент ФАПов скуден, а ожидание занятых фельдшеров занимает длительное время.

Кроме того, в сентябре этого года сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект, разрешающий продавать лекарства участковым больницам и их структурным подразделениям. В пояснительной записке необходимость такой меры объясняется тем, что во многих сельских населенных пунктах из-за нерентабельности ведения бизнеса аптек нет вообще, зато есть участковые больницы. Легализованная в 2020 году дистанционная торговля лекарствами проблему не решает, поэтому зачастую жителям таких территорий приходится ездить в соседние населенные пункты для приобретения лекарств в ФАПах или амбулаториях.

РБК направил запрос в Минздрав.