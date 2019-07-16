Путин заявил о необходимости сдерживания роста цен на авиакеросин

Цены на авиационный керосин больше не должны повышаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Республики Алтай Олегом Хорохординым, сообщается на сайте Кремля.

По словам Хорохордина, полет на самолете обходится всего на 30% дороже, чем поездка на автомобиле, а «если на керосин снизятся цены, то все выровняется». «Главное, чтобы больше не повышались», — сказал Путин. Глава Алтая отметил, что это позволило бы увеличить турпоток в регион.

Хорохордин также рассказал о договоренностях по второму рейсу на Алтай с авиакомпанией «Победа», в результате чего снизились тарифы. «Есть ежедневные рейсы с Красноярском и Новосибирском, два рейса с Казанью, Екатеринбургом. Сейчас договариваемся с Санкт-Петербургом и Новокузнецком», — сказал он.

В начале июля Путин по итогам прямой линии, состоявшейся 20 июня, дал поручение правительству создать механизм сглаживания колебаний цен на авиакеросин. Его стоимость на внутрироссийском рынке не должна расти быстрее инфляции, отмечал президент.