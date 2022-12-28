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Япония впервые за полгода получит партию сырой нефти из России

Bloomberg: Япония впервые за полгода купила партию сырой нефти из России
Нефтетанкер «Залив Байкал» прибудет в начале января в японский порт с первой с мая партией сырой российской нефти. Минфин США разрешил Японии закупать нефть морем, несмотря на санкции против России
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Япония в ближайшее время импортирует из России первую партию сырой нефти c мая, танкер Aframax Zaliv Baikal направляется с топливом, загруженным на российском дальневосточном объекте «Сахалин-2», пишет Bloomberg со ссылкой на данные сервисов по отслеживанию судов.

Как указывает MarineTraffic, судно в среду, 28 декабря, отправилось из сахалинского порта Пригородное в японский порт Кикума, который находится на острове Сикоку. Его прибытие ожидается 4 января 2023 года.

Загруженная на «Залив Байкал» партия нефти стала 700-й в истории проекта «Сахалин-2», сообщила пресс-служба оператора в середине декабря. Покупателем выступила японская Taiyo Oil, нефть выгрузят в портах Кикума и Намиката. Япония исторически была одним из ключевых покупателей продукции «Сахалин-2», только в 2019 году на ее долю пришлось 28% потребления сорта Sakhalin Blend, указал коммерческий директор оператора проекта «Сахалин Энерджи» Андрей Охоткин.

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, в его рамках осваиваются расположенные в Охотском море Пильтун–Астохского и Лунского месторождения нефти и газа.

Добытые нефть и газ поступают по транссахалинской трубопроводной системе через объединенный береговой технологический комплекс на производственный комплекс «Пригородное», который включает в себя завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) и терминал отгрузки нефти.

Япония присоединилась к международным санкциям против России, однако вводить жесткие ограничения против импорта нефти и газа не стала. После введения G7 (членом которой является Япония), ЕС и другими странами потолка цен на нефть, в Токио предупредили, что нефть из «Сахалин-2» не будет попадать под действие этого ограничения ради энергетической безопасности.

Ограничения Запада включают «запрет на страхование и финансирование танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного предела». Минфин США разрешил Токио проводить операции, связанные с морской перевозкой нефти при условии, если ее добыли на «Сахалин-2» и будут использовать только в Японии.

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Власти России критикуют санкции в целом и ограничения против нефти российского производства в частности. В правительстве предупреждали о намерении переориентировать сбыт нефти в те страны, которые не одобрили потолок цен. В конце декабря президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Япония нефть «Сахалин-2» Sakhalin Energy
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