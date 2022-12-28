Бизнес увидел риск изъятия с полок биокефира из-за закона об органике

РСПП увидел риск в идее приравнять биокефир, биойогурт и другие молочные продукты к органическим и заставить их производителей соблюдать требования закона об органике. Из-за этого продукция может исчезнуть с полок

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился в аграрный комитет Госдумы с просьбой вывести молочные продукты из-под действия законопроекта, которым предлагается обязать производителей товаров с маркировками «эко» и «био» подтверждать, что продукты произведены в соответствии с законом «Об органической продукции». Письмо союза, направленное 22 декабря, есть в распоряжении РБК, представитель РСПП подтвердил его отправку. В комитете Госдумы по аграрным вопросам РБК сообщили, что получили письмо.

Закон «Об органической продукции» вступил в силу в России с 1 января 2020 года. Согласно его требованиям, производители могут размещать на своих продуктах надписи «органический», а также их сокращения, только если у них есть специальный сертификат, подтверждающий, что при производстве продукта соблюдались национальные и международные стандарты для органической продукции. Сертификат выдается после проверки специальными органами по сертификации, аккредитованными Росаккредитацией (среди таких организаций в том числе «Роскачество»). Для маркировки производители органики должны использовать знак органической продукции единого образца, утвержденный Минсельхозом. Компания, у которой нет такого сертификата и которая не входит в Единый государственный реестр органической продукции Минсельхоза, не может продавать свою продукцию как органическую (то есть произведенную без применения агрохимикатов, пестицидов, стимуляторов роста).

В конце июня 2022 года группа сенаторов, в том числе заместители председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майров и Сергей Митин, внесли в Госдуму поправки к закону в целях гармонизации требований к производству органических продуктов. По мнению сенаторов, наличие на рынке товаров с маркировкой «эко» и «био» зачастую затрудняет идентификацию органической продукции для потребителей. Сенаторы предложили признать товары с такой маркировкой эквивалентными органическим и обязать производителей подтверждать соответствие их характеристик требованиям закона (для приведения производства в соответствие требованиям производителям пообещали дать переходный период). По их мнению, это снизит долю продукции, вводящую потребителей в заблуждение. Согласно тексту законопроекта, продукты, в маркировке которых есть слова «экологический», «биодинамический», а также «эко», «био», выпущенные в обращение до вступления в силу изменений в закон, допускаются в оборот до истечения срока годности. Законопроект принят в первом чтении и рассматривается во втором, указано на сайте Госдумы.

Проблемой «псевдоорганических продуктов», которые «мимикрируют» под экологически чистые, также озаботился Минпромторг: в конце октября министерство предупредило торговые сети и онлайн-ретейлеров о недопустимости продажи органических продуктов, которые не имеют сертификата, подтверждающего, что они произведены по требованиям закона. По оценкам, которые тогда давал Национальный органический союз, около 60–70% продуктов, которые называются органическими на русском или английском языке или имеют приставку «био» или «эко», на самом деле мимикрируют под органику.



Что может случиться с биокефиром

В предложениях, направленных в комитет Госдумы по аграрным вопросам, РСПП предупреждает, что принятие законопроекта может привести к исчезновению с полок магазинов биокефира и другой молочной продукции, не имеющих необходимого сертификата. Законопроект подразумевает изъятие из оборота продукции, имеющей в маркировке слова «экологический», «биодинамический», их сокращения или обозначения «эко» и «био» отдельно либо в сочетании с наименованием продукции, если при производстве этой продукции не соблюдались установленные законодательством требования к органической продукции, указано в письме.

На рынке сейчас множество видов молочной продукции имеет обозначение «био» — например, это биокефир, биолакт, биойогурт, указывает РСПП. Использование этой маркировки обусловлено технологией производства: кисломолочные продукты были обогащены пробиотическими микроорганизмами или пребиотиками. Это полностью соответствует нормам профильного техрегламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», а само производство кисломолочных продуктов, обогащенных бифидобактериями бифидум, регулируется межгосударственным стандартом (ГОСТ 33491-2015).

Приравнивание таких продуктов к органической продукции с точки зрения требований к условиям производства противоречит законодательству Евразийского экономического союза (ЕАЭС, куда входят Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Россия), указывает РСПП.

В союзе также предупреждают, что потенциальный запрет на использования приставки «био» в наименованиях молочной продукции ограничит возможность потребителя получать информацию о наличии в продукции важных для здоровья пробиотических микроорганизмов и пребиотиков. Кроме этого, запрет на использование приставки «эко» и «био» может повлечь за собой траты производителей, которые инвестировали в развитие этой продукции, и негативно сказаться на ее доступности.

Что говорят эксперты и чиновники

Гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов поддержал инициативу РСПП: молочная отрасль просит сохранить возможность использовать обозначения «био» для маркировки молочной продукции, обогащенной пробиотиками и пребиотиками. Но рисков принудительного снятия с полок молочных продуктов с приставками «био» и «эко» из-за требований закона «Об органической продукции» Союзмолоко пока не видит.

По словам председателя правления Союза органического земледелия Сергея Коршунова, Роспотребнадзор не уполномочен снимать органическую продукцию с полок, если у нее нет российского сертификата соответствия. В законопроекте сенаторов собеседник РБК не видит риска исчезновения продуктов из магазинов, если они не соответствуют действующему закону об органической продукции. Вопрос о маркировке продуктов, на упаковке которых есть надпись «био» из-за содержания в них бифидокультур, необходимо проработать, но с предложением вывести всю молочную продукцию из-под органического законодательства Коршунов не согласен. По его оценкам, молочная продукция занимает в денежном выражении «чуть больше половины» от отечественного производства органических продуктов (весь российский рынок органики с учетом импортной и отечественной органической продукции Коршунов оценивает в $120 млн). Ранее «Роскачество» оценивало российский рынок органических продуктов в 27,6 млрд руб.: из них 16 млрд руб. — сертифицированная продукция, а 11 млрд руб. — продукция без сертификата.

РБК направил запрос в Роспотребнадзор. В Минпромторге РБК сообщили, что на вопросы, связанные с пищевой и перерабатывающей промышленностью, отвечает Минсельхоз.

В Минсельхозе в целом поддержали инициативу сенаторов, но подчеркнули, что в законопроект должно быть внесено изменение относительно использования для маркировки органических продуктов слова «биодинамический» и его сокращение «био» (отдельно либо в сочетании с наименованием органической продукции). По мнению министерства, это слово «не может использоваться для маркировки отдельных видов органической продукции». По данным министерства, в единый государственный реестр производителей органической продукции сейчас входят 18 производителей молочной продукции, прошедших сертификацию в установленном порядке (всего по состоянию на 6 декабря 2022 года в реестр входило 152 производителя органических продуктов).