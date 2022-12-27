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«Русагро» поменяет Лондонскую биржу на площадку одной из третьих стран

Группа "Русагро" в 2023 году возобновит торговлю бумагами на новой иностранной бирже
Санкции европейского центрального депозитария Euroclear и Лондонской биржи против компаний с российскими корнями ограничили права акционеров «Русагро». К лету 2023 года компания планирует выйти на биржу одной из третьих стран
Тимур Липатов
Тимур Липатов (Фото: пресс-служба «Русагро»)

Группа «Русагро» планирует в 2023 году получить листинг для своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) на бирже одной из третьих стран взамен Лондонской фондовой биржи, прекратившей торговлю ее бумагами. Об этом рассказал в интервью РБК гендиректор компании Тимур Липатов.

В результате санкций, введенных западными странами против России в ответ на начало специальной военной операции на Украине, «Русагро», как и другие российские компании, чьи акции обращаются на бирже, столкнулась со сложностями. В конце февраля в европейском центральном депозитарии Euroclear оказались заморожены все иностранные акции российских и зарубежных инвесторов, цепочка хранения которых была организована через центральный депозитарий России — НРД. А с 3 марта Лондонская фондовая биржа остановила торги депозитарными расписками российских компаний, в числе которых были и бумаги «Русагро».

Сейчас интересы акционеров «Русагро» соблюдены по-разному, констатирует Липатов. Акционеры, которые находятся в НРД с купленными на Мосбирже ГДР, все еще имеют ликвидную бумагу. Но бумаги иностранных эмитентов (головная компания «Русагро» зарегистрирована на Кипре), учитываемые в НРД, пострадали от ограничений, наложенных на российский депозитарий.

«Владельцы бумаг сталкиваются с трудностями при реализации своих прав по ним — голосовать, получать дивиденды. Акционеры, в том числе россияне, которые покупали свои ГДР на Лондонской фондовой бирже, также фактически оказались ограничены — их бумаги, учитываемые в европейском депозитарии Euroclear, хотя и не имеют проблем с ограничениями в реализации прав, но лишены ликвидности в силу прекращения торговли этими бумагами на биржах в недружественных России государствах», — поясняет топ-менеджер.

Сейчас одна из основных задач, по словам Липатова, — восстановить для акционеров ликвидность и возможность реализации прав по ГДР. Для этого компания ищет новую площадку, которая станет альтернативой бирже в Лондоне — биржу какой-то другой страны, которая имеет свободный доступ к Euroclear.

Если к лету «Русагро» сможет получить листинг ГДР для акционеров на какой-то из бирж третьих стран, «это будет успехом», считает Липатов. По его словам, компания уже ведет работу с несколькими биржами, которые напрямую или через родственный им депозитарий работают с Euroclear. Биржи каких именно стран рассматриваются, глава «Русагро» не уточнил. Со стороны бирж спрос на листинг ГДР «Русагро» есть, заверил Липатов.

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Уход с биржи и превращение компании в частную — «не вариант» для «Русагро», подчеркивает топ-менеджер: «Мы будем до последнего биться за каждого акционера. Рыночность бумаги, ее котируемость и доступность для любых акционеров — это часть ДНК «Русагро». Это то, что отчасти делает нас эффективной компанией», — отмети Липатов.

Чем известна «Русагро»

Группа «Русагро» — один из крупнейший российских агрохолдингов, основанный в начале 2000-х бизнесменом и экс-сенатором от Белгородской области Вадимом Мошковичем. «Русагро» ведет деятельность в ключевых сегментах продовольственного рынка России и развивает сахарный, масложировой, мясной бизнес, а также занимается производством сельскохозяйственных культур и молочных продуктов. Акций компании размещены на Лондонской и Московской биржах в форме ГДР (пять расписок дают право на одну акцию). Выручка «Русагро» в 2021 году составила 222,9 млрд руб., чистая прибыль — 41,4 млрд руб.

Основатель компании Вадим Мошкович стал одним из первых бизнесменов, которые попали в марте под санкции ЕС после начала военной операции. Незадолго до этого основатель «Русагро» снизил свою долю в компании менее чем до 50% (до этого ему принадлежало 56,2%), а также принял решение покинуть совет директоров.

Сама «Русагро» в санкционный список не попала. Но, несмотря на это, компания столкнулась с отказом ряда контрагентов продолжать с ней работу, а крупные банки западных стран стали отказывать в банковском обслуживании. На текущий момент, по слова главы «Русагро», компании удалось доказать большинству контрагентов, что юридически она не имеет подсанкционного статуса: «Убеждали банки в первую очередь, во вторую очередь — контрагентов всех цепочек, что работать с нами можно и для них это безопасно. Эта работа на сегодняшний день завершена примерно на 80% разблокировкой [счетов]. В целом мне кажется, что какой-то кризис в этом смысле мы преодолели».

В ближайшие годы «Русагро» планирует фокусироваться на повышении внутренней эффективности, отмечает Липатов: «С точки зрения размера «Русагро» в каждом из секторов игрок № 2 или игрок № 3, но мы нигде не входим в топ с точки зрения эффективности. Мы считаем, что на той базе производственных активов, что у нас есть, при сохранении благоприятной ценовой конъюнктуры можно зарабатывать до плюс 50% дополнительной EBITDA». Достижение такого роста, по словам топ-менеджера, потребует большой работы, фокуса, другой вовлеченности и обновления команды менеджмента».

Как за последний год изменилась структура акционеров «Русагро»

Головная компания группы «Русагро» — Ros Agro plc. зарегистрирована на Кипре. В последней доступной отчетности «Русагро» по итогам 2021 года сообщалось, что основным собственником компании был Вадим Мошкович: ему принадлежала доля 56,2% в уставном капитале компании (через Granada Capital CY Limited). Крупнейшим миноритарным акционером с долей 10% был Максим Воробьев — владелец «Русской аквакультуры» и брат губернатора Подмосковья. Доля 7,6% принадлежала Максиму Басов, который до конца 2021 года был гендиректором «Русагро», еще 0,03% принадлежало независимым членам совета директоров, а 1,6% приходилось на казначейские акции. В свободном обращении находилось 24,6% акционерного капитала компании.

В марте 2022 года Вадим Мошкович продал 7,2% акций Юрию Журавлеву и снизил долю, которая косвенно принадлежала ему в «Русагро» до 49%. Но в начале декабря компания сообщила, что Журавлев вышла из состава ее акционеров, продав принадлежащие ему 7,2% ООО «Циркон-Холдинг». А в середине декабря из бизнеса вышел Максим Воробьев: свою долю 9,86% он продал группе бизнесменов (о ком именно идет речь, компания не сообщала). Вопрос РБК о текущей структуре акционерного капитала в «Русагро» комментировать не стали.

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Елена Сухорукова Елена Сухорукова
«Русагро» АПК Лондонская фондовая биржа Биржа
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