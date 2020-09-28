В России появятся продукты с улучшенными экологическими характеристиками

Их будут ставить на отдельные полки в магазинах и они получат преференции при продвижении на экспорт, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. Под «зеленую» продукцию уже готовят отдельное законодательство

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Государство будет стимулировать производство сельхозпродукции с улучшенными экологическими характеристиками — они получат преференции, в том числе для продвижения на экспорт. О подготовке соответствующего законопроекта рассказала в интервью РБК вице-премьер Виктория Абрамченко.

По словам вице-премьера, вопрос обсуждался на недавно прошедшем совещании с производителями минеральных удобрений. «Наши удобрения не оставляют вредных веществ после применения в почве. Мы должны создавать условия для развития такой продукции и в конечном итоге перехода всего сельского хозяйства и переработки на «зеленые» стандарты», — сказала Абрамченко.

Суть законопроекта в том, чтобы выделить «категорию продуктов, которые выросли бы с соблюдением этих условий, с последующим получением преференций» — в том числе с точки зрения продвижения на экспорт, пояснила Абрамченко. «Наши торговые партнеры в Евросоюзе в первую очередь заинтересованы в получении этой продукции», — подчеркнула вице-премьер.