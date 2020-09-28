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В России появятся продукты с улучшенными экологическими характеристиками

Их будут ставить на отдельные полки в магазинах и они получат преференции при продвижении на экспорт, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. Под «зеленую» продукцию уже готовят отдельное законодательство
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Государство будет стимулировать производство сельхозпродукции с улучшенными экологическими характеристиками — они получат преференции, в том числе для продвижения на экспорт. О подготовке соответствующего законопроекта рассказала в интервью РБК вице-премьер Виктория Абрамченко.

Абрамченко — РБК: «Было мнение, что нам просто не хватит макарон»
Бизнес
Виктория Абрамченко

По словам вице-премьера, вопрос обсуждался на недавно прошедшем совещании с производителями минеральных удобрений. «Наши удобрения не оставляют вредных веществ после применения в почве. Мы должны создавать условия для развития такой продукции и в конечном итоге перехода всего сельского хозяйства и переработки на «зеленые» стандарты», — сказала Абрамченко.

Суть законопроекта в том, чтобы выделить «категорию продуктов, которые выросли бы с соблюдением этих условий, с последующим получением преференций» — в том числе с точки зрения продвижения на экспорт, пояснила Абрамченко. «Наши торговые партнеры в Евросоюзе в первую очередь заинтересованы в получении этой продукции», — подчеркнула вице-премьер.

Абрамченко поручила Минприроды изменить методики расчета ущерба экологии
Бизнес
Виктория Абрамченко

Законопроект о производстве органической и сельхозпродукции и продовольствия с улучшенными экологическими характеристиками поручено подготовить департаменту природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса правительства, следует из протокола состоявшегося 10 сентября совещания с производителями удобрений. Минсельхозу по итогам совещания было поручено до 22 октября проработать вопрос о том, чтобы на такую сельхозпродукцию с улучшенными экологическими характеристиками распространялось «зеленое» финансирование внутри России и «зеленые» инструменты на внешнем рынке. В торговых сетях под «зеленую» продукцию могут быть выделены специальные полки — соответствующий вопрос вице-премьер поручила проработать до 19 октября Минпромторгу. РБК направил запрос в правительство, Минсельхоз и Минпромторг.

Создать в России бренд отечественной «зеленой» продукции поручал в феврале 2019 года президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. О подготовке законопроекта о «зеленой» продукции впервые говорил в октябре 2019 года еще Алексей Гордеев — предшественник Абрамченко на посту вице-премьера, курирующего сельское хозяйство. В отличие от органических продуктов при производстве «зеленых» или продуктов с улучшенными экологическими показателями аграрии могут в небольших количествах использовать минеральные удобрения, которые должны быть «максимально безвредными», отмечал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По его оценкам, к 2024 году 10–15% российского экспорта АПК будет продаваться под «зеленым» брендом.

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Автор
Елена Сухорукова
Виктория Абрамченко продукты питания экспорт сельхозпродукции
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