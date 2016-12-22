Спор об инвестициях: почему Кудрин раскритиковал предложения Белоусова

На совещании у Владимира Путина глава Счетной палаты Алексей Кудрин раскритиковал идею помощника президента Андрея Белоусова и Минфина привлечь частный бизнес в инвестпроекты с господдержкой. Он увидел в этом «коррупционные» риски

Алексей Кудрин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

В среду, 28 ноября, на совещании у президента Владимира Путина с правительством обсуждались частные инвестиции в национальные проекты. Совещание прошло полностью в открытом режиме, хотя традиционно встречи президента с правительством делятся на открытую и закрытую части и большинство вопросов обычно рассматривается именно в закрытом режиме.

Инвестиционные противоречия

В ходе совещания выяснилось, что у первого вице-премьера Антона Силуанова и помощника президента Андрея Белоусова, инициаторов создания рабочей группы по содействию реализации новых инвестиционных проектов с привлечением частных инвесторов, нет консолидированной позиции и они оперируют разными цифрами и даже разными проектами.

Так, Белоусов, предложивший Путину в конце августа изъять 500 млрд руб. сверхдоходов у 14 металлургических и нефтехимических компаний (так называемый список Белоусова) за 2017 год, сказал, что сейчас к юридическому оформлению готовы 12 проектов примерно на 1 трлн руб. Это, по его словам, в основном транспортные проекты, из которых основная часть — вложения в проект РЖД по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань.

А Силуанов рассказал, что всего отобрано 174 «инициативы» от частных инвесторов на реализацию проектов общей стоимостью почти 10 трлн руб. с вложением около 3 трлн руб. собственных средств. Из них в наибольшей степени готовности находятся 19 проектов на сумму почти 3 трлн руб., добавил он. При этом Силуанов отдельно выделил арктические проекты, реализация которых, по его словам, послужит выполнению «национальной цели» по увеличению грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн т до 2024 года.

В презентации от 21 ноября, подготовленной рабочей группой накануне совещания у Путина (у РБК есть копия, ее подлинность подтвердили два источника в компаниях из списка Белоусова), среди основных проектов ВСМ Москва — Казань не значится. Зато арктических проектов в ней шесть, а инвестиции в реализацию минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики оцениваются в 4,4 трлн руб.

В этом противостоянии Силуанов выглядит сильнее, а на Арктику, скорее всего, будет выделено дополнительное финансирование, учитывая интересы сырьевого блока и сильных лоббистов по этому направлению, сказал РБК политолог Николай Миронов.

Критика Кудрина

Предложения рабочей группы, которые Силуанов представлял Путину, подверг резкой критике глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин. «В докладе [Силуанова] прозвучало, что отобрано 174 инициативы, которые требуют 10 трлн руб., из них 3 трлн руб. собственных средств предприятий. Остается вопрос, за счет чего остальные [7 трлн руб.]», — спросил он.

Кудрин указал на то, что нынешний формат работы по привлечению частных инвесторов привел к противоположным результатам — запросам о господдержке вместо частных инвестиций в госпроекты. «Предложив эти проекты, мы получили волну запросов на бюджетные государственные инвестиции, — сказал он. — Если бюджетные инвестиции увеличиваются не по заранее оговоренным критериям, это может привести к индивидуальным подходам, которые будут иметь негативное влияние на конкуренцию». По его словам, в любом случае Счетная палата будет иметь отношение к анализу таких ситуаций. «Но я считаю, чтобы уменьшить коррупционную составляющую и создать общие правила работы, наверное, стоит заранее договориться об общих правилах, на которых участвует государство [в таких проектах]», — заключил он.

Кроме того, Кудрин напомнил, к каким последствиям привело письмо Белоусова в августе с предложением изъять 500 млрд руб. сверхдоходов. «В тот момент, когда эта информация стала известна рынку, тогда капитализация данных компаний обрушилась больше чем на 5%, больше чем на 400 млрд руб. Сегодня от того поручения отошли, но оно имеет очень сильный негативный тренд, хвост в информационной среде», — отметил он. Рассмотрение новых проектов нужно «отделить» от этого письма, подчеркнул глава Счетной палаты.

На его упрек Белоусов ответил, что бизнес сам выступил с инициативой, «чтобы предоставление возможности участия в национальных проектах стало альтернативой какому-либо фискальному изъятию». По уже готовым проектам предполагаются «минимальные затраты со стороны государства», в основном правительство просто будет обеспечивать регуляторную и налоговую стабильность, объяснил он.

«По сути дела, речь идет о создании условий, при которых бизнес будет вкладывать деньги (сверхдоходы. — РБК) в проекты, а не направлять на дивиденды», — объяснил он. Значительная часть из тех 14 компаний, которые планировали направить основную часть дополнительной прибыли (до 80%) от ослабления рубля на дивиденды, отказались от такого подхода, похвастался Белоусов.

Этот конфликт в прямом эфире на совещании у Путина объясняется конкуренцией за экономическую идеологию и личными амбициями Кудрина, а также его борьбой за влияние и возможное достижение в будущем более высоких постов, полагает политолог Миронов. Этот конфликт вряд ли срежиссирован, учитывая, что глава Счетной палаты всегда старался транслировать позицию, которая отличается от позиций других представителей экономического блока, и для этого ему нужна публичная дискуссия, отмечает эксперт. «По функционалу он должен обеспечивать рациональное и эффективное использование госденег. Этим он подтверждает статус как свой, так и Счетной палаты», — напоминает политолог.

Что думает бизнес

«Мы с вами хорошо знаем, это аксиома — без частных инвестиций мы вряд ли сможем добиться тех результатов, которые ожидаем, и решения тех задач, которые для себя сформулировали» — так Путин завершил совещание с правительством, чтобы примерить позиции Кудрина и Белоусова.

Работа над привлечением бизнеса в госпроекты началась именно с письма Белоусова с предложением изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов. Эти деньги нужны на выполнение майского указа Путина, писал он. Но бизнесу удалось заручиться поддержкой Силуанова, который перевел дискуссию об изъятиях в обсуждение условий, на которых будут привлекаться частные деньги в госпроекты. В Минфине тогда сочли, что идея Белоусова «негативно повлияет на инвестклимат, она подрывает принцип стабильности и предсказуемости фискальных условий», говорили источники РБК.

Для отбора проектов, которые могут претендовать на господдержку, а также госпроектов с частными инвестициями создали рабочую группу, в которую вошли Силуанов, Белоусов, глава РСПП Александр Шохин, главы госкомпаний и профильные министры. Обсуждаемые меры господдержки обещают бизнесу неизменность налоговых и неналоговых условий, а также налоговые возвраты.

Компании из списка Белоусова стали заявлять свои как старые, так и новые инвестпрограммы. Минфин отчитался о получении заявок почти на 1 тыс. проектов стоимостью 80,7 трлн руб. Исходя из презентации рабочей группы, компании готовы инвестировать в основном в модернизацию собственных мощностей и свои экологические проекты, которые вписываются в формат нацпроектов. «Нам, как и всем остальным, сейчас важно, чтобы наши проекты признали инфраструктурными и помогли реализовать, а не наоборот — заставили подключиться к другим инфраструктурным проектам», — сказал РБК источник, близкий к одной из компаний, представитель которой участвовал в совещании в Минфине.

Источник в другой компании из списка Белоусова заявил РБК, что у компаний и так обширная инвестпрограмма, а инициативы властей по привлечению инвестиций только усложняют работу. «Доходит до того, что владелец, все вице-президенты и менеджеры вместо того, чтобы решать ежедневные бизнес-вопросы, выполняют бумажную работу для рабочей группы», — сетует он. Собеседник РБК также сомневается, что все компании будут иметь равный доступ к господдержке.​

«Что действительно происходит, так это включение в списки проектов из собственной инвестиционной программы. Но это ничему не противоречит: было сказано, что есть какие-то сверхдоходы, а бизнес говорит — «не знаем про сверхдоходы, да это и не важно, так как все равно все реинвестируем в экономику», — рассказывает источник в компании из списка Белоусова.

О планах по участию частных инвесторов в госпроектах пока ничего неизвестно.