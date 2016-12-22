СМИ узнали о письме автопрома Силуанову из-за реформы системы субсидий

Готовящиеся в кабмине изменения господдержки промышленности могут дать преимущество новым игрокам и привести к снижению активности крупных инвесторов, считают автоконцерны. В ситуацию они призвали вмешаться главу Минфина

Антон Силуанов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Объединение автопроизводителей России (ОАР) обратилось с письмом к вице-премьеру, главе Минфина Антону Силуанову с просьбой обсудить с бизнесом реформу господдержки промышленности. До сих пор рассмотрение этого вопроса шло на уровне другого вице-премьера — Дмитрия Козака. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает газета «Коммерсантъ».​

Послание Силуанову, по данным ее собеседников, поддержали главы «АвтоВАЗа», «Рено Россия», «Соллерс», группы ГАЗ и «КамАЗа». В последнем изданию подтвердили отправку письма заместителю главы правительства. В документе, по информации источников газеты, представители автопрома предупредили Силуанова о рисках изменения системы господдержки промышленности в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Речь в данном случае идет о реформе господдержки, которая уже в течение месяца обсуждается на уровне Дмитрия Козака, поясняет «Коммерсантъ». Согласно ей, по информации газеты, программы субсидирования спроса на внутреннем и внешнем рынках будут погружены в экспортный нацпроект.​ Соглашения о предоставлении субсидий, в свою очередь, будут заключаться на уровне регионов, рассказывал на встрече с президентом России Владимиром Путиным Козак. Федеральные власти, по его словам, будут предоставлять поддержку системообразующим предприятиям, «и то с обязательным участием» властей субъектов.

Против подобной реформы, по информации газеты, выступают представители автопрома. Готовящиеся в правительстве изменения, как рассказали изданию источники в отрасли, отменит ключевые меры субсидирования, заложенные в том числе в проекте бюджета на 2019–2021 годы. Реформа, по мнению участников ОАР, введет «непрозрачный механизм предоставления бюджетных грантов, не привязанных к фактическим затратам предприятий и распределяемых в зависимости от коэффициента прироста объемов выручки».