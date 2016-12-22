СМИ узнали о письме автопрома Силуанову из-за реформы системы субсидий

Телеканал Газета Журнал РБК+ Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Отрасли Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018 C-News
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 67,23 0,12 EUR Бирж. 75,82 0,10 Brent 60,64 -0,82% USD Нал. 67,62 66,66 EUR Нал. 76,24 75,23 USD ЦБ 66,78 0,27 EUR ЦБ 75,62 0,06 EUR/USD 1,1278 -0,0018 BTC/USD Бирж. 3 978,26 204,25 IMOEX 2 350,35 0,50% RTSI 1 101,27 0,24% DJIA 24 748,73 0,44% Nasdaq 7 082,70 0,01%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Отрасли
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
C-News
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
First Solar $85 (+88,18%) прогноз UBS к 26.12.19 Купить
NIKE $90 (+24,36%) прогноз Oppenheimer к 18.10.19 Купить
Распадская ₽160 (+27,49%) прогноз Открытие Брокер к 26.11.19 Купить
Apple $194 (+11,45%) прогноз БКС к 21.02.19 Купить
Micron $43 (+20,18%) прогноз БКС к 23.11.19 Купить
First Solar $85 (+88,18%) прогноз UBS к 26.12.19 Купить
NIKE $90 (+24,36%) прогноз Oppenheimer к 18.10.19 Купить
Распадская ₽160 (+27,49%) прогноз Открытие Брокер к 26.11.19 Купить
Apple $194 (+11,45%) прогноз БКС к 21.02.19 Купить
Micron $43 (+20,18%) прогноз БКС к 23.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 66,78 (+0,27) Quote, 27 ноя, 12:09
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 75,62 (+0,06) Quote, 27 ноя, 12:09
Кремль ответил на слова Трампа о возможной отмене встречи с Путиным Политика, 12:06 Костин сравнил Украину с зазеркальем после ситуации с «дочкой» ВТБ Политика, 12:01 Кудрин рассказал о доле неиспользуемых земель в России Экономика, 12:01 Тест: чего вы не знали о российском хоккее РБК и Mastercard, 12:00 Набиуллина оценила потенциал роста экономики к 2021 году Экономика, 11:45 Гид по полезным знакомствам для бизнеса: где, как и когда РБК и Открытие, 11:40 СМИ узнали об отсутствии поддержки Францией и ФРГ новых санкций Политика, 11:39 Топ-10 высокооплачиваемых молодых знаменитостей по версии Forbes Бизнес, 11:35  Лондонский «Арсенал» предложит €60 млн за лучшего бомбардира ЧМ-2014 Спорт, 11:33 Набиуллина рассказала о способе сделать расчеты в рублях привлекательными Экономика, 11:31 ЦИК Грузии рассказал про 10 жалоб при проведении второго тура выборов Политика, 11:29 Грузовик, комбайн, подлодка: как снимают погони в кино РБК и Toyo, 11:22 Орешкин заявил о планах оценивать KPI регионов по росту инвестиций Экономика, 11:20 Как устроена ярмарка non/fiction и какие книги покупать в этом году Стиль, 11:09
Бизнес , 09:54
0
СМИ узнали о письме автопрома Силуанову из-за реформы системы субсидий
Готовящиеся в кабмине изменения господдержки промышленности могут дать преимущество новым игрокам и привести к снижению активности крупных инвесторов, считают автоконцерны. В ситуацию они призвали вмешаться главу Минфина
Антон Силуанов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Объединение автопроизводителей России (ОАР) обратилось с письмом к вице-премьеру, главе Минфина Антону Силуанову с просьбой обсудить с бизнесом реформу господдержки промышленности. До сих пор рассмотрение этого вопроса шло на уровне другого вице-премьера — Дмитрия Козака. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает газета «Коммерсантъ».​

Послание Силуанову, по данным ее собеседников, поддержали главы «АвтоВАЗа», «Рено Россия», «Соллерс», группы ГАЗ и «КамАЗа». В последнем изданию подтвердили отправку письма заместителю главы правительства. В документе, по информации источников газеты, представители автопрома предупредили Силуанова о рисках изменения системы господдержки промышленности в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Речь в данном случае идет о реформе господдержки, которая уже в течение месяца обсуждается на уровне Дмитрия Козака, поясняет «Коммерсантъ». Согласно ей, по информации газеты, программы субсидирования спроса на внутреннем и внешнем рынках будут погружены в экспортный нацпроект.​ Соглашения о предоставлении субсидий, в свою очередь, будут заключаться на уровне регионов, рассказывал на встрече с президентом России Владимиром Путиным Козак. Федеральные власти, по его словам, будут предоставлять поддержку системообразующим предприятиям, «и то с обязательным участием» властей субъектов.

Бизнес
Правительство одобрило льготы и субсидии для автопроизводителей

Против подобной реформы, по информации газеты, выступают представители автопрома. Готовящиеся в правительстве изменения, как рассказали изданию источники в отрасли, отменит ключевые меры субсидирования, заложенные в том числе в проекте бюджета на 2019–2021 годы. Реформа, по мнению участников ОАР, введет «непрозрачный механизм предоставления бюджетных грантов, не привязанных к фактическим затратам предприятий и распределяемых в зависимости от коэффициента прироста объемов выручки».

В письме Силуанову концерны предупредили, что в случае реализации такой реформы преимущество за счет эффекта низкой базы получат новые игроки. В целом же автопром, по их мнению, из-за изменений ждет падение производства и продаж, приостановка реализации уже запущенных проектов и отказ от дальнейших капиталовложений со стороны крупнейших инвесторов.

Послание с аналогичным текстом ОАР направило Козаку, рассказали собеседники издания. В Минфине, Минпромторге и автомобильных концернах на запросы газеты не ответили. Представитель Козака в беседе с изданием, в свою очередь, заявил, что на уровне вице-премьера принципиальный подход к распределению субсидий уже согласован.

В октябре Минэкономразвития предложило Минпромторгу упорядочить подход к распределению средств господдержки для автопрома. Распределять средства ведомство предложило через специнвестконтракты, по категориям. Выделяемые деньги, согласно инициативе министерства, должны быть разделены на «инвестиционные» и «инновационные» контракты

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Антон Силуанов, автопром, господдержка
Следующая новость раздела
Материалы по теме
Мантуров допустил поддержку промышленности из-за возможных санкций
Экономика
Промышленники назвали госрегулирование главной проблемой для бизнеса
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести категории господдержки для автопрома
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter