Минэкономразвития предложило ввести категории господдержки для автопрома

Минэкономразвития предложило Минпромторгу упорядочить подход к распределению средств господдержки. Для этого выделяемые средства предлагают разделить на «инвестиционные» и «инновационные» контракты

Фото: Раиса Ибрагимова / ТАСС

Министерство экономического развития предложило Министерству промышленности и торговли разделить средства господдержки, выделяемые предприятиям автомобильной промышленности через специнвестконтракты (СПИКи), по категориям.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо замглавы Минэкономразвития Михаила Расстригина замглавы Минпромторга Александру Морозову. Морозов возглавляет группу, ответственную за изменение подходов к госрегулированию и поддержке автомобилестроения.

Согласно письму Минэкономразвития ​предлагает ввести понятия инновационного и инвестиционного специнвестконтракта («инновационный СПИК» и «инвестиционный СПИК»).

В зависимости от выбранной категории​ автомобильные компании смогут или развивать производство высокотехнологичных автомобилей на территории России («инновационные СПИК»), или заключать долгосрочные контракты с обязательством инвестировать в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) не менее 10% от выручки («инвестиционные СПИК»). Выделение категорий позволит «установить гибкий подход» к поддержке производителей, отмечается в письме.

Представитель Минпромторга подтвердил РБК получение такого письма от Минэкономразвития.

В 2017 году на господдержку автопрома правительство выделяло 62,3 млрд руб., в 2018-ом — почти в два раза меньше, 35 млрд руб. Значительную часть этой суммы — 16 млрд руб. — планировалось потратить на программы поддержки спроса на автомобили, то есть на программы льготного автокредитования и лизинга.