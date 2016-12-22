Правительство одобрило льготы и субсидии для автопроизводителей

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил продлить заключение специнвестконтрактов с ГАЗом, Hyundai, BMW и «Автотором» на старых условиях, а также выделить субсидии всем автопроизводителям на будущий год

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил ведомствам (Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину и ФАС) обеспечить заключение специальных инвестиционных контрактов (СПИК) с группой ГАЗ, Hyundai, BMW и «Автотором», следует из протокола совещания от 22 ноября (копия есть у РБК). Его подлинность подтвердил представитель вице-премьера.

Четыре автопроизводителя должны получить единый объем преференций, который ограничивается исключительно «стабилизационной» оговоркой (гарантирует инвестору неухудшение условий ведения бизнеса на время действия договора) и перечнем налоговых льгот.

Как уточняется, решения о региональных льготах принимают органы местного самоуправления.

Кроме этого, до 30 декабря 2018 года Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин и ФАС с учетом предложений правительства Калининградской области (в регионе находятся предприятия «Автотора», где организована сборка BMW, Hyundai и Kia) должны подготовить и внести в правительство законопроект, предусматривающий выделение субсидий из федерального бюджета всем производителям колесных транспортных средств на равных условиях. Это субсидии на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест, на выпуск и поддержку гарантийных обязательств транспортных средств, соответствующих нормам Евро-4 и Евро-5, на использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями.

Действие текущего режима, который регулируется постановлением правительства о промышленной сборке, подходит к концу: у разных автопроизводителей соглашение заканчивается в 2018–2019 годах. СПИК в первой версии предполагает, что для получения льгот компания должна инвестировать от 750 млн руб. и достичь установленного уровня локализации (в среднем 60%).

В разрабатываемой новой версии специнвестконтрактов больше требований будет предъявлено к экспорту и локализации автокомпонентов, увеличен необходимый размер инвестиций (от 1 млрд руб.). К тому же соглашения по новой версии СПИК будут подписываться уже со ставкой НДС 20%. Для подписавших предыдущую версию СПИК НДС будет зафиксирован на уровне 18%.

В конце июня у Козака вызывала вопросы непрозрачность механизма и целесообразность заключения ряда контрактов. Вследствие этого механизм СПИК решили заморозить до того, как будут подготовлены законопроекты, которые бы регулировали новые правила работы инвесторов.

Представитель Hyundai отказался от комментариев. Представители BMW и «Автотора» не ответили в воскресенье на запросы РБК. Представитель группы ГАЗ в беседе с РБК отметил, что подписание СПИК на старых условиях — это «справедливый подход для компаний в сегменте коммерческого транспорта (так как в этом сегменте СПИКи подписывались на старых условиях), а также в отношении компаний, попавших под санкции».

РБК также направил запросы в Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин и ФАС.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов отмечает, что новую версию СПИК планировалось увязывать с увеличением локализации чувствительных автокомпонентов и доли экспорта. «Уже тогда говорили, что это убьет крупноузловых автопроизводителей, например BMW в Калининграде», — добавляет он. По словам эксперта, подписание СПИК на прежних условиях делает переход на новое регулирование мягче, а поскольку объемы сборки BMW малы, то говорить о возможном перекосе рынка не приходится. «Что касается ГАЗа, то в условиях введенных санкций требовать у него большей локализации производства и роста экспорта было бы нелогично», — заключает Худалов.

19 ноября глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ведомство планирует подписать контракт на таких же условиях, как и с Hyundai, группой ГАЗ и BMW, еще и с альянсом Renault-Nissan-АвтоВАЗ.

Позже заместитель министра Василий Осьмаков пояснял, что позиция Минпромторга состоит в том, что условия по уже подписанным соглашениям должны исполняться. Речь, в частности, может идти о возможности компенсации держателям СПИК 1.0 повышения с нового года НДС. Заключить первые СПИК нового формата планируется только в конце первого квартала 2019 года, уточнял Осьмаков.