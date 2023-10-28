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Минсельхоз посоветовал пивоварам самим финансировать производство хмеля

Минсельхоз отказался от разработки отдельной программы хмелеводства в России
В Министерстве сельского хозяйства не поддержали идею создать отдельную программу по хмелеводству, на которую пивовары попросили выделить 9,5 млрд руб. Сейчас 95% используемого производителями пива хмеля приходится импортировать
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Минсельхоз не рассматривает разработку отдельной программы по хмелеводству или включение этого направления в Госпрограмму по развитию сельского хозяйства, сообщили РБК в пресс-службе министерства. С таким предложением в министерство в августе обратилась Ассоциация производителей пива (АПП, включает «Балтику», AB InBev Efes и «Объединенные пивоварни «Хейнекен»), рассказал РБК источник, знакомый с разработкой документа, и подтвердили в АПП.

Пивовары, которые вынуждены импортировать почти весь используемый при производстве пива в России хмель, посчитали, что необходимо увеличить объемы его производства в стране, и попросили на это поддержку в 9,5 млрд руб. государственных субсидий.

Но в Минсельхозе считают, что действующих мер поддержки хмелеводства достаточно, а участники рынка должны активнее инвестировать в производство необходимого им сырья. Министерство рекомендовало крупнейшим производителям пива «принять непосредственное участие в финансировании закладки хмельников под потребности своих производственных программ», — следует из ответа на запрос РБК.

Что предложили пивовары

По данным Росстата, которые РБК привели участники пивоваренной отрасли, площадь хмельников по итогам 2022 года составила в стране 328 га, а объем валового сбора хмеля — 218 т. Потребность же пивоваров составляет не менее 4,6 тыс. т ежегодно, то есть хмель российского производства покрывает не более 4,7% нужд отрасли. Объем импорта хмеля и хмелепродуктов по итогам прошлого года составил 4,4 тыс. т — на 9,9% больше, чем годом ранее. В денежном выражении этот показатель вырос на 7,2%, до $60,7 млн. Кроме того, пивовары отмечают «фактически полное» отсутствие необходимой для развития хмелеводства техники.

Чтобы решить эту проблему, АПП и НИФИ Минфина разработали проект программы по развитию хмелеводства в стране, копия документа есть у РБК. Она предварительно рассчитана на 2024–2030 годы и включает в себя три направления: производство сырья (саженцев) и выращивание хмеля, переработка, а также поставка пивоваренным компаниям. В рамках поддержки предполагается, в частности, составить перечень подходящих для выращивания в России сортов хмеля, а также создать лаборатории, маточники и питомники, в которых будут выращиваться соответствующие саженцы. Эксперты предложили сформировать перечень регионов, подходящих для выращивания хмеля по агроклиматическим условиям, а также пригодных для хмелеводства конкретных земель в этих регионах. Программа также предусматривает создание реестра необходимой сельскохозяйственной техники и перечня предприятий, где она будет изготавливаться.

Программа развития РБК Pro Лидерство: первый навык

Проект предполагал, что хмелеводы смогут получать федеральные субсидии на строительство и реконструкцию хмелевых шпалер (поддерживающие ростки хмеля конструкции), льготные кредиты на покупку иностранной техники, а также компенсацию затрат на создание или модернизацию селекционных центров, складов для хранения хмеля и продуктов его переработки и других целей.

Такие меры, по мнению инициаторов проекта, позволили бы к 2030 году увеличить площадь выращивания хмеля почти в десять раз — до 3,2 тыс. га, а урожай — примерно в 18 раз, до 3,8 тыс. т, сократив зависимость от импорта до 40–45%. Для реализации программы из федерального бюджета потребуется выделить 9,5 млрд руб., подсчитали авторы.

Ранее с предложением разработать программу по развитию хмелеводства в Минсельхоз обращался Союз российских пивоваров, но подсчеты организации отличались. По ее данным, ежегодно производители пива используют около 7–7,5 тыс. т хмеля, из которых 98% импортируется из Германии, Чехии и США. Нарастить урожайность хмеля в союзе предлагали лишь до 1 тыс. т к 2030 году, и необходимые на это субсидии оценивались более чем в 500 млн руб. ежегодно в течение трех—пяти лет.

Почему Минсельхоз не поддержал программу

Разработанный АПП и НИФИ документ позиционировался как подпрограмма, которую необходимо включить в Госпрограмму по развитию сельского хозяйства. Но в Минсельхозе отметили, что в последние годы в России и так отмечается рост площадей хмельников: по итогам 2022 года их было в полтора раза больше, чем годом ранее (212 га), и в среднем больше, чем за последние пять лет (223,4 га).

В министерстве отметили, что в перспективе ожидают дальнейший рост площадей выращивания хмеля: инвестиционные проекты реализуются в Краснодарском крае, Липецкой области, Чувашской Республике и других регионах.

Действующая госпрограмма развития сельского хозяйства уже предусматривает поддержку хмелеводства через механизмы льготного кредитования, а также в рамках поддержки на закладку и уход за многолетними насаждениями, которые действуют с 2013 года, пояснили в Минсельхозе.

Несколько компаний действительно уже реализуют проекты по выращиванию хмеля. Например, агрохолдинг «Грейнрус» намерен высадить до 1 тыс. га этой культуры на Кубани. После запуска первой очереди проекта объем выпуска хмеля может составить 400 т. Холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» анонсировал проект в Липецкой области — тоже на 400 т урожая в год. А компания с чешскими корнями MBB Group хочет наладить производство в Воронежской области — взять под выращивание 1,28 тыс. га и собирать 1,8–2,3 тыс. т хмеля 12 сортов.

Почему пивоварам нужен российский хмель

В АПП намерены продолжать диалог с государством по поводу программы, прокомментировал РБК исполнительный директор ассоциации Вячеслав Мамонтов. Пивоваренная отрасль почти на 100% зависит от импорта хмеля, без которого производство напитка невозможно, напоминает первый заместитель председателя совета Союза российских пивоваров Игорь Хавский. Прямых санкций на поставки хмеля в Россию нет, но есть сложности с логистикой, из-за чего импорт стал значительно дороже, констатирует Хавский. Сколько составило подорожание, он не уточнил, лишь отметил, что цены зависят от сезона. По его подсчетам, чтобы полностью обеспечить отрасль собственным хмелем, необходимо увеличить урожай с нынешних 200 т примерно до 5 тыс. т, но с теми темпами роста, которые наблюдаются сейчас, на это потребуется несколько десятков лет.

Хмелеводство — долгий и дорогостоящий проект, урожай появляется только на третий год после закладки посадок, а срок окупаемости достигает девяти—десяти лет, продолжает Хавский. Без государственной поддержки предприниматели не будут активно инвестировать в это направление, предупреждает он. Он также напоминает, что для развития российского виноделия был принят отдельный закон, в рамках которого государство субсидирует высадку новых виноградников.

Но директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз сомневается, что государство выделит деньги на хмель, потому что пиво, в отличие от вина, «не политический продукт». Дальнейшие действия пивоваров, по его мнению, будут зависеть от того, что сильнее скажется на конечной цене продукта — продолжение подорожавших импортных поставок или получение кредитов на самостоятельное развитие хмелеводства, без помощи государства.

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