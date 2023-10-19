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Минсельхоз напомнил о возможности госрегулирования из-за цен на курицу

Минсельхоз напомнил о возможности госрегулирования из-за цен на курицу
В министерстве заявили, что договорились с производителями о стабилизации цен. При этом глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев напомнил о возможности госрегулирования, если ситуация не изменится
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минсельхоз и крупнейшие производители мяса птицы договорились об увеличении производства и стабилизации цен на внутреннем рынке, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

Договоренность была достигнута в ходе совещания с участием министра Дмитрия Патрушева, представителей Национального союза птицеводов и ключевых компаний — участников рынка.

«Дмитрий Патрушев отметил, что экономика производства мяса птицы и яиц с учетом оказываемой государством поддержки позволяет обеспечивать для населения более приемлемый уровень цен. Министр также напомнил о возможных мерах государственного регулирования цен в случае, если ситуация не изменится», — говорится в сообщении.

В «Группе Черкизово» и «ГАП Ресурс» отказались от комментариев. РБК направил запрос в «Приосколье».

Что произошло с ценами на куриное мясо

В сентябре стоимость 1 кг охлажденной замороженной курицы выросла почти на 22% год к году, до 221 руб., — это исторический максимум с 2000 года (более ранних данных нет), следует из статистики Росстата. В сентябре прошлого года курица стоила 181 руб. за килограмм, а предыдущий рекорд цены был в августе текущего года — 208 руб. за килограмм. Десяток куриных яиц в сентябре также подорожал год к году на 17,6% — до 85 руб. — максимум с начала года. Предыдущий рекорд был в марте 2022 года — 88 руб. 

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Помимо роста цен, в России замедлилось производство курицы. На это обращали внимание «Ведомости», ссылаясь на данные Росстата. Недостаток мяса заметили и рестораторы: в середине октября «Юнирест» (управляет брендами KFC и Rostic’s в России) пожаловался на дефицит куриного мяса. Это может быть связано с нехваткой работников на птицефабриках, нарушением логистических цепочек и подорожанием кормов, объяснял президент ассоциации Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров. По его словам, рестораны закупают курицу у российских производителей.

На удорожание куриного мяса обратила внимание и федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ведомство направило запросы крупнейшим производителям мяса кур — «Группе Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приосколью» для анализа обоснованности установленных цен. После этого производители снизили отпускные цены на тушку бройлера, сообщали РБК в пресс-службе ФАС. Кроме этого, ФАС рекомендовала торговым сетям соразмерно снизить цены для потребителей в случае снижения цен на куриное мясо поставщиками.

Какие меры госрегулирования принимали раньше

Ранее государство уже пыталось сдерживать цены на сахар и подсолнечное масло. В декабре 2020 года президент России Владимир Путин обратил внимание на подорожание социально значимых продуктов (сахара, подсолнечного масла, муки, хлебобулочных изделий и макарон). Для стабилизации цен производители и торговые сети договорились зафиксировать стоимость сахара и подсолнечного масла до 1 апреля 2020 года, но в марте 2021 года правительство продлило заморозку цен на масло и сахар еще на несколько месяцев. Кроме этого, были введены экспортные квоты и пошлины на зерновые и масличные. Впрочем, искусственное сдерживание цен привело к потерям у производителей: после введения предельных отпускных и розничных цен на подсолнечное масло масложировая отрасль недополучила более 15 млрд руб. доходов, следовало из расчетов консалтинговой компании KPMG.

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Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Анна Захарова
Минсельхоз мясо курицы
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