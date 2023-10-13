Пивовары попросили изменить требования к надписи о вреде алкоголя

Производители пива предложили скорректировать требования к надписи о вреде алкоголя на бутылках. С 2024 года она должна занимать 10% этикетки, но пивовары просят изменить сам подход к определению размеров предупреждающего текста

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Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП, включает AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken) предложила изменить требования вступающего в силу в 2024 году техрегламента «О безопасности алкогольной продукции», касающиеся размера предупредительной надписи о вреде спиртного. Речь идет о надписи «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью». Текущая версия техрегламента предусматривает, что надпись наносится «прописными буквами легкочитаемым шрифтом максимально крупного размера» так, чтобы занимать не менее 10% этикетки или всей тары. В ассоциации считают, что регламентировать надо не площадь этикетки, а размер шрифта, чтобы он был «не менее 3 мм».

Предложения по внесению в техрегламент соответствующих изменений АПП в середине сентября направила в Минфин (копия документа есть у РБК). Обращение принято к рассмотрению, следует из данных на сайте Минфина. В пресс-службе министерства сообщили РБК, что предложения были поддержаны на заседании межгосударственной рабочей группы по разработке проекта изменений в техрегламент. В эту рабочую группу входят представители бизнеса, профильных министерств, служб и ведомств.

Зачем пивовары предлагают менять техрегламент

Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции» был разработан и принят в 2018 году, но пока не вступил в силу. Документ содержит требования к производству спиртного, которые должны стать едиными для всех стран — участниц ЕАЭС (в него помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). После принятия в техрегламент неоднократно вносились изменения, а срок его вступления в силу переносился. Сейчас предполагается, что прописанные в нем требования к безопасности алкоголя заработают с 1 января 2024 года.

Надпись о вреде чрезмерного употребления алкоголя была одним из предметов спора между разработчиками техрегламента. Так, еще в 2012 году, когда разработка документа только начиналась, планировалось обязать производителей выделять под предупреждение о вреде спиртного не менее 20% этикетки, но эту норму не поддержало Минэкономразвития.

После того как в апреле 2019 года вступили в силу требования другого техрегламента о пищевой продукции в части ее маркировки, объем информации, который производители продуктов должны наносить на этикетки, значительно увеличился, сетуют в письме пивовары. В ряде стран ЕАЭС надписи и вовсе должны наноситься на двух языках. Чтобы выделить под предупреждение о вреде алкоголя 10% этикетки, придется сокращать межстрочное пространство — это приведет к ухудшению читаемости и контрастности текста, обращают внимание в АПП. Если же размер надписи будет составлять фиксированные «от 3 мм», это позволит выделить ее на фоне остального текста и обратить на нее внимание потребителя, аргументируют в ассоциации необходимость изменения техрегламента.

Сейчас необходимость нанесения надписи о вреде алкоголя предусмотрена в профильном 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта». Но каким должен быть размер предупреждения, там не указано.

Участники алкогольного рынка ориентируются на нормы действующего техрегламента «Пищевая продукция в части ее маркировки», согласно которому рекомендации и ограничения по использованию должны быть указаны шрифтом не менее 0,8 мм, рассказали РБК два источника в отрасли. Пояснить, на сколько миллиметров придется увеличить надпись в случае вступления в силу норм о 10% от этикетки, они затруднились, так как это будет зависеть от вида и объема продукции. Но в любом случае надпись должна будет стать крупнее 0,8 мм, подчеркнули оба собеседника РБК.

Предложение о том, чтобы установить размер предупреждающей надписи не менее 3 мм, вынесено на согласование Евразийской экономической комиссии, но уверенности в утверждении нового пакета изменений нет, говорит президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

Исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов комментировать предложение не стал. Он лишь отметил, что «часть значимых и действительно важных корректировок остается несогласованными», поэтому срок вступления в силу техрегламента предлагается перенести. О каком сроке переноса идет речь, он не уточнил.

Что думают другие участники рынка

В Союзе российских пивоваров инициативу АПП пока не обсуждали, рассказал РБК первый заместитель председателя совета организации Игорь Хавский. Но в целом идею сокращения размера предупредительной надписи в союзе поддерживают, отметил он. Действующие нормы уже обязывают наносить на этикетку очень большое количество информации — состав, адрес производства, соответствие техническим требованиям, из-за чего она становится практически нечитаемой, отметил он.

Эта инициатива — практически единственный вопрос, в котором пивовары достигли согласия, обращает внимание директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Например, крупные компании, большинство из которых еще недавно были транснациональными (в августе нидерландская Heineken продала свои активы в России группе «Арнест», а в июле принадлежащая датской Carlsberg Group «Балтика» оказалась под управлением Росимущества), и небольшие по сравнению с ними российские производители много лет спорят по поводу содержания солода в пиве и количества добавок. Дробиз полагает, что власти хотят от участников отрасли единства, поэтому они и выступили с предложением о размере надписей. Потребитель, по мнению эксперта, на эти предупреждения не обращает никакого внимания.

Также считают и в компании Ladoga (производит водку «Царская», джин Barrister и другие напитки). Увеличение шрифта никак не повлияет на уровень потребления алкогольной продукции в стране — будь размер надписи 10% от всей этикетки или 3 мм, говорит президент компании Вениамин Грабар. Но это добавит работы производителям и импортерам, займет больше площади при оформлении готового продукта, «отъест» место у более полезной для потребителя информации и, конечно, потребует дополнительных затрат, заключает он.

Введение определенного размера шрифта на этикетках алкоголя радикально не скажется на потреблении, поскольку люди и так знают, что алкоголь не полезен для здоровья, считает исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Будет ли более заметной надпись, выполненная шрифтом в 3 мм, зависит от объема и размера упаковки, отмечает эксперт. «На банке 0,5 л это будет, скорее всего, укрупнение шрифта», — считает Востриков. В случае если данную инициативу примут, это приведет к дополнительным издержкам производителей, поскольку все этикетки придется заменить, добавляет Востриков.

Любые инициативы изготовителей алкоголя, регулирующие предупредительные надписи, будут направлены на снижение их эффективности, считает председатель правления Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. «В данном случае нужно опираться на мнение Минздрава, который должен устанавливать требования к формату предупредительной надписи», — указал он. В случае нехватки места на упаковке Янин предлагает сократить надпись, убрав из надписи слово «чрезмерное», так как «доказано, что потребление алкоголя не полезно для здоровья». Кроме того, по словам Янина, важно использовать визуализацию проблем, которые связаны с потреблением алкоголя, — картинка более выразительна, чем какая-то фраза, напечатанная не очень крупным шрифтом, уверен эксперт.

РБК направил запрос в Минздрав.