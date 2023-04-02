Глава Северной Осетии попросил власти ввести субсидии на спаржу

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ведомствам подумать о мерах поддержки для производителей спаржи. Помочь отечественным плантациям попросил глава Северной Осетии: по его версии, местная спаржа не хуже импортной

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Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу совместно с Минэкономразвития и Минфином рассмотреть вопрос о мерах поддержки отечественных производителей спаржи.

С просьбой поддержать субсидиями производство спаржи к вице-премьеру в марте обратился глава Северной Осетии Сергей Меняйло. В письме, с копией которого ознакомился РБК, глава республики указывает, что российские производители спаржи обеспечивают всего 10% потребностей рынка в этой культуре, притом что выращенная в Северной Осетии — Алании продукция «превосходит большинство мировых аналогов».

С 2017 года в Северной Осетии реализуется единственный на юге России инвестиционный проект по выращиванию спаржи, пишет Меняйло. Эта продукция, по его данным, отвечает «самым высоким критериям качества и поставляется в ведущие рестораны и торговые сети Москвы и центральных регионов России». Спаржа выращивается на плантации площадью 55 га, а производственный комплекс включает в себя питомник растений, мощности по хранению и глубокой переработке. В планах — расширение плантации до 100 га, установка новых линий переработки, а также развитие агротуризма.

Но проекты по выращиванию спаржи требуют значительных первоначальных инвестиций (до 3 млн руб. на 1 га), а ее производители не получают господдержки из-за формального отнесения этой культуры к многолетним травам, указывает Меняйло. Например, на них не распространяются стимулирующие субсидии на закладку и уход за плантациями, которые действуют для многолетних плодовых и ягодных насаждений. В связи с этим Меняйло попросил вице-премьера поручить профильным ведомствам рассмотреть вопрос о том, чтобы распространить на закладку плантаций спаржи и уход за ними аналогичные меры поддержки, которые есть для садов и плантаций ягод.

Представитель Абрамченко Марта Галичева уточнила, что вице-премьер поддерживает инициативы в регионах, направленные на создание новых инвестиционных проектов и расширение номенклатуры продукции АПК. Поэтому Минсельхозу совместно с Минэкономразвития и Минфином было дано поручение рассмотреть предложение Меняйло. В Минсельхозе сказали РБК, что рассматривают обращение главы Северной Осетии. РБК направил запрос в Минэкономразвития, Минфин и аппарат Меняйло.

Крупнейший производитель спаржи в России В Северной Осетии находится крупнейшая в России плантация «Долина спаржи». Компания была зарегистрирована в ноябре 2019 года во Владикавказе, ее учредителями выступают гендиректор Валерий Ревазов (ему принадлежит 30% компании), Артур Базаев (49%) и Кирилл Наседкин (21%). Выручка ООО «Долина спаржи» в 2021 году, по данным СПАРК, составила 10,9 млн руб., чистая прибыль — 21 млн руб. Данных за 2022 год в системе пока нет. Плантация занимает 250 км грядок спаржи, всего на ней выращивается 15 сортов этого растения. Урожай аграрии собирают с апреля по июнь. В 2022 году «Долина спаржи» собрала 150 т — в полтора раза больше, чем годом ранее, рассказывал «РБК Кавказ» Ревазов. По его словам, основной объем продукции был продан в Москву, Петербург, Нижний Новгород, Воронеж. Внутри республики реализовали 8–10 т спаржи. Спаржа — скоропортящийся продукт, поэтому главная задача — доставить ее до покупателя максимально свежей: для этого используется технология шоковой заморозки, а также рефрижераторы при перемещении, добавлял Ревазов.

Насколько популярна спаржа у россиян

Современную российскую и московскую ресторанную кухню невозможно представить без свежей спаржи, утверждает шеф-повар ресторана Riesling Boyz Сергей Квасов. «Мне кажется, авокадо, спаржа и манго где-то на одном уровне с гречкой и картошкой — в любом магазине у подъезда», — иронизирует Квасов. Спрос на этот продукт «есть и будет», заверяет шеф-повар. Спаржу из Европы собеседник РБК «давно не видел в каталогах», и сейчас его ресторан закупает свежую спаржу из Перу, но когда начнется сезон отечественной, то перейдет на местную. «Отечественная ничуть не хуже и почти вполовину дешевле», — говорит Квасов. По его словам, ее обычно привозили из Осетии. «Увеличивать производство нужно в любом случае. Поддержка государства как никогда нужна не только производителям спаржи, но и всему агропромышленному комплексу», — убежден Квасов.

Сезонная белая спаржа пользуется умеренным спросом — «не таким, как хотелось бы, но мы над этим работаем», говорит основатель холдинга «Рестораны Раппопорта» Александр Раппопорт (среди его проектов «Dr. Живаго», «Жеральдин», Black Thai и др.). По его словам, сейчас в блюдах используется весенняя спаржа, но ее очень трудно найти, потому что она поставляется из Европы и бывает очень короткий период времени. В основном рестораны закупают отечественную фермерскую спаржу, «которая по качеству лучше импортной, если правильно выращена», утверждает ресторатор. Поддержка отечественных производителей сельского хозяйства нужна всегда, считает Раппопорт: «Я не знаю такой отрасли, где она не была бы необходима».

Спаржа — сезонный продукт, поэтому в российских ресторанах она очень ценится и на ней делают акцент в меню, когда наступает весна, говорит шеф-повар ресторана Brodo Bar & Kitchen Эдуард Сороковиков. Но местная спаржа существует недолго — около шести недель, что делает ее локальное использование довольно проблематичным. Поэтому более популярен импортный вариант, который есть на рынках и в магазинах почти круглый год, в частности перуанская спаржа, добавляет Сороковиков.

Ценообразование у импортной спаржи довольно странное, отмечает Сороковиков: она дешевеет в сезон роста местной, «мимикрируя, чтобы оставаться актуальной». «Естественно, я бы рекомендовал искать местную спаржу, особенно в сезон, и ни в коем случае не покупать перуанскую не в сезон — она вас точно разочарует из-за своей волокнистости», — говорит шеф-повар. Отечественную спаржу выращивают в основном в южных регионах страны — на Кавказе и вдоль течения Волги в европейской части России. «Местная спаржа всегда будет лучше импортной, потому что она не успевает перезреть в пути до прилавков. Но в нашем холодном климате спаржу сложнее выращивать, что не позволяет ей быть более привлекательной по цене, чем импортная», — продолжает шеф-повар Brodo Bar & Kitchen. Процесс выращивания этой культуры сложный и долгий, поэтому помощь от государства фермерским хозяйствам на юге страны, вероятно, помогла бы сделать спаржу более доступной в ресторанах, считает Сороковиков.

Во «Вкусвилле» доступна свежая и замороженная спаржа, которая пользуется спросом у покупателей, утверждает бренд-стратег торговой сети Людмила Борга. Популярность этого продукта зависит от сезона, говорит эксперт: «Когда везем издалека — цены выше, это влияет на спрос». В категории заморозки покупатели «Вкусвилла» тоже нередко выбирают спаржу, но большим спросом пользуются, например, брокколи и цветная капуста. Продукт, по словам Борга, часто выбирают разные группы покупателей, среди которых веганы и вегетарианцы, родители, люди с диетическим питанием. Свежие ростки спаржи в магазины «Вкусвилла» привозят из Мексики, Перу и Таиланда, а замороженные — чаще из Китая. «Отечественная появляется у нас на полках в летний сезон, по уровню качества она не уступает зарубежному продукту», — говорит Борга.

Спрос на свежую спаржу есть и у покупателей сети «Перекресток», причем спросом в большей степени пользуется именно российская продукция, говорит представитель управляющей компании X5 Group. Но отечественная спаржа доступна только короткий сезон, поэтому в «Перекрестке» присутствует также импортная спаржа, которая завозится из Таиланда, но она дороже отечественной, хотя по качеству сильно не отличается.