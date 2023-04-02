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Глава Северной Осетии попросил власти ввести субсидии на спаржу

Глава Северной Осетии попросил вице-премьера Абрамченко о субсидиях на производство спаржи
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ведомствам подумать о мерах поддержки для производителей спаржи. Помочь отечественным плантациям попросил глава Северной Осетии: по его версии, местная спаржа не хуже импортной
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу совместно с Минэкономразвития и Минфином рассмотреть вопрос о мерах поддержки отечественных производителей спаржи.

С просьбой поддержать субсидиями производство спаржи к вице-премьеру в марте обратился глава Северной Осетии Сергей Меняйло. В письме, с копией которого ознакомился РБК, глава республики указывает, что российские производители спаржи обеспечивают всего 10% потребностей рынка в этой культуре, притом что выращенная в Северной Осетии — Алании продукция «превосходит большинство мировых аналогов».

С 2017 года в Северной Осетии реализуется единственный на юге России инвестиционный проект по выращиванию спаржи, пишет Меняйло. Эта продукция, по его данным, отвечает «самым высоким критериям качества и поставляется в ведущие рестораны и торговые сети Москвы и центральных регионов России». Спаржа выращивается на плантации площадью 55 га, а производственный комплекс включает в себя питомник растений, мощности по хранению и глубокой переработке. В планах — расширение плантации до 100 га, установка новых линий переработки, а также развитие агротуризма.

Но проекты по выращиванию спаржи требуют значительных первоначальных инвестиций (до 3 млн руб. на 1 га), а ее производители не получают господдержки из-за формального отнесения этой культуры к многолетним травам, указывает Меняйло. Например, на них не распространяются стимулирующие субсидии на закладку и уход за плантациями, которые действуют для многолетних плодовых и ягодных насаждений. В связи с этим Меняйло попросил вице-премьера поручить профильным ведомствам рассмотреть вопрос о том, чтобы распространить на закладку плантаций спаржи и уход за ними аналогичные меры поддержки, которые есть для садов и плантаций ягод.

Представитель Абрамченко Марта Галичева уточнила, что вице-премьер поддерживает инициативы в регионах, направленные на создание новых инвестиционных проектов и расширение номенклатуры продукции АПК. Поэтому Минсельхозу совместно с Минэкономразвития и Минфином было дано поручение рассмотреть предложение Меняйло. В Минсельхозе сказали РБК, что рассматривают обращение главы Северной Осетии. РБК направил запрос в Минэкономразвития, Минфин и аппарат Меняйло.

Крупнейший производитель спаржи в России

В Северной Осетии находится крупнейшая в России плантация «Долина спаржи». Компания была зарегистрирована в ноябре 2019 года во Владикавказе, ее учредителями выступают гендиректор Валерий Ревазов (ему принадлежит 30% компании), Артур Базаев (49%) и Кирилл Наседкин (21%). Выручка ООО «Долина спаржи» в 2021 году, по данным СПАРК, составила 10,9 млн руб., чистая прибыль — 21 млн руб. Данных за 2022 год в системе пока нет.

Плантация занимает 250 км грядок спаржи, всего на ней выращивается 15 сортов этого растения. Урожай аграрии собирают с апреля по июнь. В 2022 году «Долина спаржи» собрала 150 т — в полтора раза больше, чем годом ранее, рассказывал «РБК Кавказ» Ревазов. По его словам, основной объем продукции был продан в Москву, Петербург, Нижний Новгород, Воронеж. Внутри республики реализовали 8–10 т спаржи. Спаржа — скоропортящийся продукт, поэтому главная задача — доставить ее до покупателя максимально свежей: для этого используется технология шоковой заморозки, а также рефрижераторы при перемещении, добавлял Ревазов.

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Насколько популярна спаржа у россиян

Современную российскую и московскую ресторанную кухню невозможно представить без свежей спаржи, утверждает шеф-повар ресторана Riesling Boyz Сергей Квасов. «Мне кажется, авокадо, спаржа и манго где-то на одном уровне с гречкой и картошкой — в любом магазине у подъезда», — иронизирует Квасов. Спрос на этот продукт «есть и будет», заверяет шеф-повар. Спаржу из Европы собеседник РБК «давно не видел в каталогах», и сейчас его ресторан закупает свежую спаржу из Перу, но когда начнется сезон отечественной, то перейдет на местную. «Отечественная ничуть не хуже и почти вполовину дешевле», — говорит Квасов. По его словам, ее обычно привозили из Осетии. «Увеличивать производство нужно в любом случае. Поддержка государства как никогда нужна не только производителям спаржи, но и всему агропромышленному комплексу», — убежден Квасов.

Сезонная белая спаржа пользуется умеренным спросом — «не таким, как хотелось бы, но мы над этим работаем», говорит основатель холдинга «Рестораны Раппопорта» Александр Раппопорт (среди его проектов «Dr. Живаго», «Жеральдин», Black Thai и др.). По его словам, сейчас в блюдах используется весенняя спаржа, но ее очень трудно найти, потому что она поставляется из Европы и бывает очень короткий период времени. В основном рестораны закупают отечественную фермерскую спаржу, «которая по качеству лучше импортной, если правильно выращена», утверждает ресторатор. Поддержка отечественных производителей сельского хозяйства нужна всегда, считает Раппопорт: «Я не знаю такой отрасли, где она не была бы необходима».

Спаржа — сезонный продукт, поэтому в российских ресторанах она очень ценится и на ней делают акцент в меню, когда наступает весна, говорит шеф-повар ресторана Brodo Bar & Kitchen Эдуард Сороковиков. Но местная спаржа существует недолго — около шести недель, что делает ее локальное использование довольно проблематичным. Поэтому более популярен импортный вариант, который есть на рынках и в магазинах почти круглый год, в частности перуанская спаржа, добавляет Сороковиков.

Ценообразование у импортной спаржи довольно странное, отмечает Сороковиков: она дешевеет в сезон роста местной, «мимикрируя, чтобы оставаться актуальной». «Естественно, я бы рекомендовал искать местную спаржу, особенно в сезон, и ни в коем случае не покупать перуанскую не в сезон — она вас точно разочарует из-за своей волокнистости», — говорит шеф-повар. Отечественную спаржу выращивают в основном в южных регионах страны — на Кавказе и вдоль течения Волги в европейской части России. «Местная спаржа всегда будет лучше импортной, потому что она не успевает перезреть в пути до прилавков. Но в нашем холодном климате спаржу сложнее выращивать, что не позволяет ей быть более привлекательной по цене, чем импортная», — продолжает шеф-повар Brodo Bar & Kitchen. Процесс выращивания этой культуры сложный и долгий, поэтому помощь от государства фермерским хозяйствам на юге страны, вероятно, помогла бы сделать спаржу более доступной в ресторанах, считает Сороковиков.

Во «Вкусвилле» доступна свежая и замороженная спаржа, которая пользуется спросом у покупателей, утверждает бренд-стратег торговой сети Людмила Борга. Популярность этого продукта зависит от сезона, говорит эксперт: «Когда везем издалека — цены выше, это влияет на спрос». В категории заморозки покупатели «Вкусвилла» тоже нередко выбирают спаржу, но большим спросом пользуются, например, брокколи и цветная капуста. Продукт, по словам Борга, часто выбирают разные группы покупателей, среди которых веганы и вегетарианцы, родители, люди с диетическим питанием. Свежие ростки спаржи в магазины «Вкусвилла» привозят из Мексики, Перу и Таиланда, а замороженные — чаще из Китая. «Отечественная появляется у нас на полках в летний сезон, по уровню качества она не уступает зарубежному продукту», — говорит Борга.

Спрос на свежую спаржу есть и у покупателей сети «Перекресток», причем спросом в большей степени пользуется именно российская продукция, говорит представитель управляющей компании X5 Group. Но отечественная спаржа доступна только короткий сезон, поэтому в «Перекрестке» присутствует также импортная спаржа, которая завозится из Таиланда, но она дороже отечественной, хотя по качеству сильно не отличается.

Авторы
Теги
Анна Захарова, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
АПК господдержка Северная Осетия Виктория Абрамченко
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