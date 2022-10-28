Производитель шин Nokian Tyres продаст бизнес в России «Татнефти»

Компания объявила о решении уйти с российского рынка в июне. Сумма сделки по продаже ее подразделения «Татнефти» Nokian Tyres оценивает в €400 млн

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Финский производитель шин Nokian Tyres подписал соглашение о продаже российского бизнеса «Татнефти».

Сумма сделки составит около €400 млн (ранее на такую же сумму компания оценивала свои активы в России и Белоруссии). Теперь покупку должны одобрить российские регуляторы.

В июне Nokian Tyres заявила, что решила уйти с российского рынка. После этого глава местного подразделения Андрей Пантюхов не исключил, что оно продолжит работу в автономном режиме.

В конце августа «Коммерсантъ» писал, что производитель ищет покупателей на свой завод во Всеволожске Ленинградской области. Он выпускал 16 млн шин в год, 60% от продукции приходилось на долю экспорта. Среди возможных кандидатов издание называло «Татнефть» и владельца AEON Романа Троценко.

Nokian Tyres работала в России с 2005 года. В 2021 году около 80% шин компании для легковых автомобилей было произведено в России, а бизнес-направление «Россия и Азия» обеспечило около 20% чистых продаж.