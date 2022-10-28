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Бизнес ,  
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Титов выступил против назначения «управляемого» бизнес-омбудсмена

Титов выступил против назначения «проходного и управляемого» бизнес-омбудсмена
Титов заявил, что в его аппарате не меньше бизнес-объединений удручены тем, что назначения нового омбудсмена не происходит. Однако если на этот пост придет «проходная и управляемая фигура», ничего не изменится, отметил он
Борис Титов
Борис Титов (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Бизнес нужно защищать еще активнее, чем прежде, но все зависит от того, кто занимает должность омбудсмена, заявил РБК уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Так он отреагировал на слова главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Ранее тот заявил, что решение о назначении нового бизнес-омбудсмена не принимается уже несколько месяцев, хотя полномочия Титова истекли еще в июне, а сами бизнес-объединения внесли свою кандидатуру в апреле. «Надеюсь, что решение по уполномоченному будет до конца года принято. <...> Если не будет принято в ближайшее время решение, окажется, что вообще-то и должность не нужна, если можно без него обходиться, без омбудсмена», — отметил Шохин.

Титов в ответ заявил, что в его аппарате «не меньше Александра Николаевича удручены тем, что процедура назначения нового омбудсмена затянулась».

«А с тем, что потребность в омбудсмене отпадет автоматически, согласиться никак не можем. Жизнь повернулась так, что бизнес нужно защищать еще активнее, чем прежде. Тут все зависит от того, кто эту должность занимает. Если фигура проходная и полностью управляемая, то, конечно, ничего не изменится что с ней, что без нее. А если новым омбудсменом станет настоящий предприниматель, который не на словах, а на деле представляет то, о чем говорит с властью, шанс отстоять интересы бизнеса остается», — сказал Титов.

Он отметил, что за «десять лет внутри аппарата омбудсмена сложилась хорошая, разветвленная и очень профессиональная экспертная структура». И в условиях, когда интересы бизнеса оказались «под большей угрозой, чем раньше», отказаться от этой структуры — значит «добровольно ослабить позиции предпринимателей», заявил уполномоченный по правам человека.

Как ранее писал РБК, три ведущих бизнес-объединения — Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата и «Опора России» — обратились с письмом к президенту, в котором выразили обеспокоенность тем, что нет решения о назначении нового бизнес-омбудсмена, хотя полномочия Титова истекли еще в июне. «Возникшая правовая неопределенность не позволяет использовать институт уполномоченного в полную силу», — отметили они.

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Еще в апреле эти три бизнес-объединения попросили президента поддержать на пост омбусмена кандидатуру главы платформы «ЗаБизнес.РФ» Элины Сидоренко. Помимо этого они призвали провести консультации с бизнесом по новому назначению. «Мы хотели бы, чтобы был найден компромисс по кандидатуре — во-первых, а во-вторых, чтобы была соблюдена норма закона, которая гласит: назначает президент, проведя консультации с бизнес-сообществом», — сказал Шохин.

В то же время сам Титов предлагает другую кандидатуру — бизнес-омбудсмена по Москве Татьяну Минееву, сообщили источники РБК, знакомые с обсуждениями. Однако ни одно из ведущих бизнес-объединений эту кандидатуру не поддерживает, сказал собеседник РБК в одной из ассоциаций.

О планах покинуть пост бизнес-омбудсмена после окончания второго срока Борис Титов заявлял еще в 2021 году. Тогда он говорил, что принцип «не более двух сроков подряд» для него незыблем. «Моя позиция остается прежней — нельзя прирастать к месту», — отмечал Титов. Между тем источники «Ведомостей» в июне сообщали, что Кремль может продлить его полномочия до 2023 года. Однако сам омбудсмен на это отметил, что уйдет с поста, поскольку «закон однозначно говорит о максимальных двух сроках и заниматься такой непростой работой больше десяти лет — как говорится, too much».

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Борис Титов бизнес-омбудсмен Александр Шохин РСПП
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