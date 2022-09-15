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Бизнес предложил кандидата на пост омбудсмена вместо Титова

Российский бизнес предложил администрации президента своего кандидата на пост омбудсмена, следует из письма главы РСПП Александра Шохина. Им стала Элина Сидоренко — гендиректор платформы «ЗаБизнес.РФ», однако у нее есть конкуренты
Элина Сидоренко
Элина Сидоренко (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Полномочия действующего бизнес-омбудсмена Бориса Титова истекли еще в июне 2022 года, и отсутствие решения о новом назначении вызывает обеспокоенность делового сообщества относительно перспектив института уполномоченного по правам предпринимателей. Об этом говорится в письме главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина к главе администрации президента Антону Вайно (документ есть у РБК, его подлинность подтвердил представитель союза). РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

«Закон предполагает, что больше двух сроков бизнес-омбудсмен не может находиться в должности, однако, несмотря на истечение полномочий Бориса Титова, нового назначения не происходит. Возникшая правовая неопределенность не позволяет использовать институт уполномоченного в полную силу», — заявил РБК Шохин.

Основной задачей бизнес-омбудсмена выступает защита прав и законных интересов российских и иностранных предпринимателей в России и российского бизнеса за рубежом, говорится в письме. «В настоящее время значимость этих направлений многократно увеличивается в связи с внешним санкционным давлением и разрывом прежних торговых, производственных и логистических связей. Российское бизнес-сообщество как никогда остро нуждается в правозащитном механизме, способном решать не только частные вопросы, но и обобщать и анализировать основные проблемы бизнеса», — отмечается в письме.

Еще в апреле 2022 года три ведущих бизнес-объединения — РСПП, ТПП и «Опора России» — обратились с письмом к президенту, в котором просили поддержать кандидатуру главы платформы «ЗаБизнес.РФ» Элины Сидоренко для назначения уполномоченным, следует из документа. «С 2019 года работает цифровая платформа по работе с обращениями предпринимателей, которая в принципе могла бы быть инкорпорирована в институт уполномоченного. Руководя ею, Сидоренко показала себя квалифицированным специалистом, который сумел наладить работу с правоохранительными структурами, в том числе с Генпрокуратурой. Кроме того, она профильный специалист по уголовному праву, что также важно для должности бизнес-омбудсмена», — пояснил РБК Шохин.

Сидоренко сказала РБК, что ей известно об инициативе бизнес-объединений и что она считает ее следствием высокой эффективности работы платформы.

Элина Сидоренко возглавляет АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» с 2019 года, через нее бизнес может пожаловаться на неправомерные действия правоохранительных органов. По итогам 2021 года статус «проблема решена» получило 11% поступивших обращений.

Параллельно Сидоренко является директором центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО, в прошлом она работала директором управления юридического моделирования «ВЭБ Инновации», руководила рабочей группой Госдумы по оценкам риска оборота криптовалюты. Она входит в научно-консультативный совет Генпрокуратуры, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению администрации президента и «Роскосмоса», в экспертный совет администрации президента по противодействию коррупции.

Бизнес-объединения также направляли в адрес президента обращение с просьбой провести консультации с бизнесом по новому назначению. Согласно закону «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей» бизнес-омбудсмен назначается президентом с учетом мнения предпринимательского сообщества, указывает Шохин. «Три бизнес-объединения твердо стоят на позиции: проведите консультации с нами в любом формате. Мы считаем, что тема не настолько второстепенная, чтобы решать вопрос в кулуарах», — подчеркнул в беседе с РБК Шохин.

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Другие кандидаты

В то же время в СМИ озвучиваются кандидатуры на пост бизнес-омбудсмена, не поддерживаемые ведущими бизнес-объединениями, сетует Шохин в письме.

Так, например, телеграм-канал «Незыгарь» в августе называл пять претендентов на позицию уполномоченного. Помимо Сидоренко упоминалась бизнес-омбудсмен по Москве Татьяна Минеева, член генсовета «Деловой России» Екатерина Авдеева, заместитель секретаря Общественной палаты Александр Галушка, а также премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Кроме того, СМИ сообщали, что в списке претендентов был глава «Деловой России» Алексей Репик, однако сам он заявлял, что не получал такого предложения.

По словам источников РБК, знакомых с обсуждениями, кандидатуру Минеевой предлагает лично Титов, а кандидатуру Авдеевой лоббирует «Деловая Россия». Ни одно из бизнес-объединений не поддерживает кандидатуру Минеевой, продвигаемую Титовым, сказал собеседник РБК в одной из ассоциаций.

О планах покинуть пост бизнес-омбудсмена после окончания второго срока Борис Титов заявлял еще в 2021 году. Тогда он говорил, что принцип «не более двух сроков подряд» для него является незыблемым. «Моя позиция остается прежней — нельзя прирастать к месту», — говорил он. Однако летом СМИ сообщали, что администрация президента может продлить его полномочия на 2023 год.

Сегодня аппарат уполномоченного продолжает работать в полном объеме, выполняя функционал, несмотря на истечение срока полномочий бизнес-омбудсмена, сказала РБК руководитель пресс-службы аппарата Оксана Беляева. Решение о дальнейшем формате работы этого института остается исключительно за президентом. «Мы ожидаем формализации этого решения», — отметила она.

Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
При участии
Наталья Галимова
Экономика российский бизнес РСПП Борис Титов бизнес-омбудсмен
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