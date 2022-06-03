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«Ведомости» узнали о продлении полномочий бизнес-омбудсмена Бориса Титова

«Ведомости»: Кремль продлит полномочия бизнес-омбудсмена Бориса Титова до 2023 года
Полномочия Титова истекают 22 июня. По закону он имеет право занимать должность не более двух сроков подряд, однако, как выяснили источники «Ведомостей», действующие ограничения планируется отменить
Борис Титов
Борис Титов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Кремль продлит полномочия уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, у которого 22 июня заканчивается второй срок работы в должности. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре источника: близкий к руководству Госдумы, два близких к аппарату омбудсмена, а также собеседник в одном из бизнес-объединений.

«После Титова будет Титов», — сказал «Ведомостям» источник, близкий к руководству Госдумы. При этом по действующему закону бизнес-омбудсмен имеет право занимать должность не более двух сроков подряд. У Титова, который работает на посту с 2012 года, этот лимит исчерпан.

В общей сложности полномочия Титова продлят на два года, сообщил газете источник в одном из бизнес-объединений. А в законе, по его информации, планируется снять ограничение в два срока.

Среди кандидатов, которые могли бы сменить Титова в случае его ухода, близкий к Госдуме источник называл «Ведомостям» председателя совета директоров «Р-фарма» и нынешнего руководителя «Деловой России» Алексея Репика.

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Сам омбудсмен ранее говорил, что намерен покинуть свой пост после второго срока. «Моя позиция остается прежней: нельзя оставаться, прирастать к месту, нельзя больше двух сроков заниматься одним и тем же делом», — заявил он в мае 2021 года, выступая на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Уполномоченный и его рабочий аппарат являются государственным органом с правом юридического лица, обеспечивающим гарантии государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и соблюдения этих прав органами государственной власти, местного самоуправления и должностными лицами.

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Титов занимает должность уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей с июня 2012 года. В 2017 году он был переназначен на второй срок. В 2018-м был кандидатом на выборах президента России и набрал 0,76% голосов.

Семья Титова владеет российской компанией «Абрау-Дюрсо», она специализируется на выпуске игристого вина. В связи с переходом на госслужбу в 2012 году Борис Титов передал управление фирмой своему сыну Павлу.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Борис Титов бизнес-омбудсмен полномочия
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