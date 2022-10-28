Шохин заявил о риске для бизнеса остаться без омбудсмена

Если решение о назначении нового бизнес-омбудсмена не будет принято до конца 2022 года, может оказаться, что эта должность не нужна, сказал глава РСПП Александр Шохин. Вопрос о преемнике Бориса Титова «висит» с июня, отметил он

Александр Шохин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Решение о назначении нового уполномоченного по правам предпринимателей не принимается уже несколько месяцев, хотя полномочия действующего бизнес-омбудсмена Бориса Титова истекли еще в июне, заявил телеканалу РБК глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, дальнейшее промедление несет риск того, что эта должность будет признана ненужной.

«Процесс так затянулся — мы внесли нашу кандидатуру [на пост омбудсмена] совместно с ТПП и «Опорой России» в апреле месяце. Прошло уже полгода. Надеюсь, что решение по уполномоченному будет до конца года принято. С конца июня, к сожалению, повис вопрос. Если не будет принято в ближайшее время решение, окажется, что вообще-то и должность не нужна, если можно без него обходиться, без омбудсмена», — подчеркнул Шохин.

Как ранее писал РБК, три ведущих бизнес-объединения обратились с письмом к президенту, в котором просили поддержать кандидатуру главы платформы «ЗаБизнес.РФ» Элины Сидоренко для назначения уполномоченным. Кроме того, они просили провести консультации с бизнесом по новому назначению.

«Мы хотели бы, чтобы был найден компромисс по кандидатуре — во-первых, а во-вторых, чтобы была соблюдена норма закона, которая гласит: назначает президент, проведя консультации с бизнес-сообществом», — сказал Шохин.

О планах покинуть пост бизнес-омбудсмена после окончания второго срока Борис Титов заявлял еще в 2021 году. Тогда он говорил, что принцип «не более двух сроков подряд» для него является незыблемым. «Моя позиция остается прежней — нельзя прирастать к месту», — говорил он.