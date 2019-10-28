Бизнесмены стали сильнее бояться искусственного интеллекта

Непродуманное внедрение искусственного интеллекта может поставить бизнес перед серьезными рисками, предупреждают эксперты. По их мнению, разрыв между победителями и проигравшими будет постоянно расти

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Большинство внедряющих технологии искусственного интеллекта (ИИ) компаний пока так и не научились извлекать из них реальную выгоду, следует из исследования, в ходе которого эксперты MIT Sloan Management Review и BCG опросили более 2,5 тыс. глав компаний. При этом число тех, кто видит риски из-за внедрения ИИ, за последние два года выросло — с 37 до 45%.

Опрос показал, что в ИИ в той или иной мере инвестируют 90% компаний, а девять из десяти руководителей согласны с тем, что эти технологии предоставляют выгодную возможность для развития бизнеса. В то же время о получении хотя бы минимальной коммерческой выгоды в последние три года сообщили менее 40%, а семь из каждых десяти человек признались, что ИИ пока никак не повлиял на их бизнес либо его влияние было минимальным.

«Хотя некоторые компании четко поняли, что нужно делать, чтобы добиться успеха в этой сфере, большинство из них пока так и не научились извлекать из ИИ реальную выгоду», — отмечает один из авторов отчета «Успех в сфере ИИ: объединяя стратегию, организационное поведение и технологии» Дэвид Кайрон.

По словам директора BCG Gamma Леонида Жукова, проблема в том, что чаще всего компании пока ограничиваются в сфере ИИ маленькими пилотными проектами, которые не дают серьезной отдачи.