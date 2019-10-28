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Бизнесмены стали сильнее бояться искусственного интеллекта
Непродуманное внедрение искусственного интеллекта может поставить бизнес перед серьезными рисками, предупреждают эксперты. По их мнению, разрыв между победителями и проигравшими будет постоянно расти
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Большинство внедряющих технологии искусственного интеллекта (ИИ) компаний пока так и не научились извлекать из них реальную выгоду, следует из исследования, в ходе которого эксперты MIT Sloan Management Review и BCG опросили более 2,5 тыс. глав компаний. При этом число тех, кто видит риски из-за внедрения ИИ, за последние два года выросло — с 37 до 45%.

Опрос показал, что в ИИ в той или иной мере инвестируют 90% компаний, а девять из десяти руководителей согласны с тем, что эти технологии предоставляют выгодную возможность для развития бизнеса. В то же время о получении хотя бы минимальной коммерческой выгоды в последние три года сообщили менее 40%, а семь из каждых десяти человек признались, что ИИ пока никак не повлиял на их бизнес либо его влияние было минимальным.

«Хотя некоторые компании четко поняли, что нужно делать, чтобы добиться успеха в этой сфере, большинство из них пока так и не научились извлекать из ИИ реальную выгоду», — отмечает один из авторов отчета «Успех в сфере ИИ: объединяя стратегию, организационное поведение и технологии» Дэвид Кайрон.

По словам директора BCG Gamma Леонида Жукова, проблема в том, что чаще всего компании пока ограничиваются в сфере ИИ маленькими пилотными проектами, которые не дают серьезной отдачи.

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«Искусственный интеллект — это не только про технологии, а в большой степени про то, как перестроить бизнес. Однако настоящий эффект от внедрения ИИ может быть достигнут только при масштабировании пилота, который показал результативность, на всю компанию либо на достаточно крупные ее подразделения. В противном случае мы видим несоответствие намерений и приложенных усилий», — пояснил Жуков.

Опрос, в частности, показал, что, когда реализацию инициатив в области ИИ поручают директору по ИТ, шансы на реальную выгоду от внедрения снижаются вдвое. Успешные компании интегрируют ИИ в общую стратегию развития бизнеса. О том, что они придерживаются именно такой политики, сообщили 88% респондентов, заявивших о позитивном влиянии технологии на их бизнес.

Эксперты отмечают, что чаще успеха добиваются те, для кого ИИ — инструмент увеличения доходов, а не средство снижения издержек. Более того, компании, для которых ИИ стал лишь рычагом снижения затрат, сомневаются, что внедрение технологий искусственного интеллекта будет способствовать дальнейшей экономии — лишь 44% из них верят в перспективу дальнейшего снижения издержек в ближайшие пять лет.

Управляющий директор и старший партнер BCG Шервин Ходабанда также указывает на стратегические возможности, которые открывает внедрение ИИ. Однако непродуманные действия действительно могут поставить компанию перед серьезными рисками.

«Уже сегодня между победителями и проигравшими существует большой разрыв, который в ближайшие годы будет только увеличиваться. Для создания подлинной ценности внедрить технологию и наладить алгоритмы недостаточно. Необходимо встроить ИИ в свою основную бизнес-стратегию и процессы. Часто это намного сложнее, чем сама технология ИИ, и, чтобы сделать все правильно, вам потребуются новые методы работы, отличающиеся от принятых в большинстве технологических программ», — утверждает Ходабанда.

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21 октября председатель совета директоров фонда «Сколково» Виктор Вексельберг в интервью телеканалу РБК назвал создание в России технической базы, поддерживающей реализацию программы искусственного интеллекта, одной из приоритетнейших задач.

К числу проблем, требующих решения в рамках реализации программы, Вексельберг отнес воспитание многочисленных специалистов, создание законодательной среды, которая адекватно отражала бы стоящие перед отраслью вызовы, а также увеличение финансирования.

Автор: Евгений Калюков
Теги: BCG, искусственный интеллект
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