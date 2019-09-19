Эксперты назвали самые интеллектуальные компании России

Медиахолдинг РБК возглавил рейтинг интеллектуальных компаний России, составленный экспертами российского подразделения международной аудиторско-консалтинговой группы Baker Tilly по размеру доли интеллектуального капитала в совокупных активах бизнеса.
Интеллектуальный капитал (ИК) определяется Baker Tilly как рыночная стоимость компании (при составлении рейтинга учитывались только те, чьи акции торгуются на бирже) за вычетом стоимости материальных активов. Доля ИК в общей стоимости РБК, по расчетам Baker Tilly, составляет 81%, что является максимальным показателем для всех остальных компаний, специализирующихся на предоставлении услуг и реализации товаров населению.
В топ-10 по этому критерию также вошли:
- «Яндекс» — 62%;
- Mail.Ru Group — 46% (два года назад была лидером рейтинга с показателем 92%);
- «МегаФон» — 32%;
- Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ) — 29%;
- МТС — 28%;
- X5 Retail Group — 26%;
- «Аэрофлот» — 15%;
- «Магнит» — 15%;
- «М.Видео» — 13%.
Промышленные предприятия и компании из добывающих отраслей эксперты Baker Tilly выделили в отдельную группу, поскольку в активах этих компаний присутствуют такие нематериальные ценности, включение которых в состав ИК является спорным, например лицензии на разработку недр.