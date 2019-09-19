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Бизнес ,  
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Эксперты назвали самые интеллектуальные компании России
По размеру доли интеллектуального капитала в общей стоимости первое место среди компаний, предоставляющих товары и услуги населению, занял медиахолдинг РБК
РБК RBCM ₽3,59 +0,22% Купить
Яндекс YNDX ₽2 409,8 -0,91% Купить
НОВАТЭК NVTK ₽1 319,2 -0,48% Купить
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Медиахолдинг РБК возглавил рейтинг интеллектуальных компаний России, составленный экспертами российского подразделения международной аудиторско-консалтинговой группы Baker Tilly по размеру доли интеллектуального капитала в совокупных активах бизнеса.

Интеллектуальный капитал (ИК) определяется Baker Tilly как рыночная стоимость компании (при составлении рейтинга учитывались только те, чьи акции торгуются на бирже) за вычетом стоимости материальных активов. Доля ИК в общей стоимости РБК, по расчетам Baker Tilly, составляет 81%, что является максимальным показателем для всех остальных компаний, специализирующихся на предоставлении услуг и реализации товаров населению.

В топ-10 по этому критерию также вошли:

  • «Яндекс» — 62%;
  • Mail.Ru Group — 46% (два года назад была лидером рейтинга с показателем 92%);
  • «МегаФон» — 32%;
  • Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ) — 29%;
  • МТС — 28%;
  • X5 Retail Group — 26%;
  • «Аэрофлот» — 15%;
  • «Магнит» — 15%;
  • «М.Видео» — 13%.

Промышленные предприятия и компании из добывающих отраслей эксперты Baker Tilly выделили в отдельную группу, поскольку в активах этих компаний присутствуют такие нематериальные ценности, включение которых в состав ИК является спорным, например лицензии на разработку недр.

В этой группе лидером стал НОВАТЭК, долю ИК в общей стоимости которого Baker Tilly оценил в 68%. Кроме того, в топ-10 вошли:

  • «Норильский никель» — 63%;
  • «Полюс» — 62%;
  • «Северсталь» — 58%;
  • АЛРОСА — 53%;
  • «Полиметалл» — 48%;
  • «Мечел» — 47%;
  • ЕВРАЗ — 44%;
  • НЛМК — 44%;
  • «Татнефть» — 41%.

В отчете Baker Tilly указано, что большая доля ИК в стоимости компании сама по себе не означает, что размер ИК действительно велик. По абсолютному размеру ИК лидером в первой группе компаний стал «Яндекс», а РБК не попал даже в топ-10. Во второй группе свои места сохранили и НОВАТЭК, и «Норильский никель», зато остальные лидеры уступили поднявшейся с десятого места «Татнефти».

В рамках исследования эксперты Baker Tilly также выделили в составе ИК три составляющие — отношенческий капитал, человеческий капитал и структурный капитал. После этого были определены компании, для которых влияние каждой из составляющих оказалось наиболее значимым.

Среди компаний первой группы отношения с клиентами и заказчиками и деловые связи (отношенческий капитал) оказались наиболее важными для РБК, Mail.Ru Group и «Аэрофлота», а среди промышленных компаний — для «Мечела», «Северстали» и АЛРОСА.

Человеческий капитал, под которым подразумеваются профессиональные качества сотрудников, их мотивация и навыки командной работы, оказался наиболее важен для МТС и «МегаФона», а также «М.Видео», а во второй группе — для НОВАТЭКа, «Татнефти» и «Полюса».

Лидером по вовлечению структурного капитала (корпоративная, организационная и наукоемкая структуры, а также НИОКР и технологический потенциал) в ИК стал ИСКЧ. Также в число лидеров с превалирующим вкладом структурного капитала в первой группе вошли «Магнит» и «Яндекс», а во второй — «Полиметалл», «Мечел» и АЛРОСА.

Авторы: Евгений Калюков, Антон Фейнберг
Теги: РБК, исследование
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