Эксперты назвали самые интеллектуальные компании России

В этой группе лидером стал НОВАТЭК, долю ИК в общей стоимости которого Baker Tilly оценил в 68%. Кроме того, в топ-10 вошли:

«Норильский никель» — 63%;

«Полюс» — 62%;

«Северсталь» — 58%;

АЛРОСА — 53%;

«Полиметалл» — 48%;

«Мечел» — 47%;

ЕВРАЗ — 44%;

НЛМК — 44%;

«Татнефть» — 41%.

В отчете Baker Tilly указано, что большая доля ИК в стоимости компании сама по себе не означает, что размер ИК действительно велик. По абсолютному размеру ИК лидером в первой группе компаний стал «Яндекс», а РБК не попал даже в топ-10. Во второй группе свои места сохранили и НОВАТЭК, и «Норильский никель», зато остальные лидеры уступили поднявшейся с десятого места «Татнефти».

В рамках исследования эксперты Baker Tilly также выделили в составе ИК три составляющие — отношенческий капитал, человеческий капитал и структурный капитал. После этого были определены компании, для которых влияние каждой из составляющих оказалось наиболее значимым.

Среди компаний первой группы отношения с клиентами и заказчиками и деловые связи (отношенческий капитал) оказались наиболее важными для РБК, Mail.Ru Group и «Аэрофлота», а среди промышленных компаний — для «Мечела», «Северстали» и АЛРОСА.

Человеческий капитал, под которым подразумеваются профессиональные качества сотрудников, их мотивация и навыки командной работы, оказался наиболее важен для МТС и «МегаФона», а также «М.Видео», а во второй группе — для НОВАТЭКа, «Татнефти» и «Полюса».

Лидером по вовлечению структурного капитала (корпоративная, организационная и наукоемкая структуры, а также НИОКР и технологический потенциал) в ИК стал ИСКЧ. Также в число лидеров с превалирующим вкладом структурного капитала в первой группе вошли «Магнит» и «Яндекс», а во второй — «Полиметалл», «Мечел» и АЛРОСА.