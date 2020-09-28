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Крупнейшие интернет-магазины увидели рост спроса на маски свыше 100%

На прошлой неделе сразу две интернет-платформы — Wildberries и Ozon — заметили рост спроса на маски: в Москве объем заказов увеличился более чем на 100% по сравнению с серединой сентября. Активнее стали покупать и санитайзеры
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Аналитики крупнейшего по обороту российского маркетплейса Wildberries зафиксировали, что на неделе с 21 по 27 сентября рост числа заказов московских потребителей на одноразовые маски по отношению к предыдущей неделе вырос на 101%, на многоразовые маски — на 48%, на перчатки — на 78% и на 61% — на кожные антисептики.

Рост спроса на эти товары на прошлой неделе Wildberries отмечает и по России: заказы одноразовых масок выросли на 46%, многоразовых — на 30%, на 35% больше потребители покупали перчатки и на 26% — антисептики. При этом еще в середине сентября ажиотажа не было, спрос на эту продукцию начал вновь расти только с 14 сентября: если сравнивать неделю с 7 по 13 сентября с первой неделей месяца, клиенты маркетплейса как в столице, так и в регионах, напротив, снижали объемы покупок защитной продукции.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Фиксирует рост спроса и Ozon: как сообщил РБК представитель компании, на фоне активного обсуждения вирусных заболеваний на неделе с 21 сентября продажи медицинских масок на Ozon в штуках выросли на 117% по сравнению со средненедельными показателями сентября и на 25% по сравнению с показателем неделей ранее. Пользователи приобретают не только одноразовые, но и многоразовые маски — их продажи на прошлой неделе выросли на 95% относительно средненедельных показателей сентября.

По данным аналитиков Ozon, растут также продажи антисептиков и санитайзеров: на неделе с 21 по 27 сентября спрос на них увеличился на 88% относительно средненедельных продаж сентября.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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У других продавцов рост спроса начался раньше: на 37-й неделе (с 7 по 13 сентября) заметили рост продаж масок в онлайн-магазине «Самокат», специализирующемся на экспресс-доставке, — он вырос на 107% по сравнению с предыдущей неделей. Но как отмечают в компании, сейчас спрос на маски не увеличивается, также нет ажиотажного спроса на антисептики. В компании полагают, что скачок роста был в большей степени вызван началом учебного года и бизнес-сезона.

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Представитель онлайн-ретейлера Lamoda, который в марте 2020 года начал предлагать потребителям многоразовые защитные маски и антисептические средства для рук, сообщил, что на прошлой неделе спрос на антисептики для рук вырос на 58%. Спрос на маски же, напротив, с первой недели сентября, когда их заказывали чаще всего, к настоящему моменту сократился на 20%.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Онлайн-ретейлеры отмечают рост спроса на маски и санитайзеры на фоне роста случаев заражения COVID-19 и возвращения части ограничений для профилактики распространения инфекции властями Московского региона. Из-за угрозы коронавирусной инфекции с понедельника, 28 сентября, людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома. Правительство Москвы возобновило работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома. Власти также обратились к работодателям с просьбой перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим работы.

Автор
Анна Левинская
маски онлайн-продажи Wildberries Lamoda OZON
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