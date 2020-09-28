Крупнейшие интернет-магазины увидели рост спроса на маски свыше 100%

На прошлой неделе сразу две интернет-платформы — Wildberries и Ozon — заметили рост спроса на маски: в Москве объем заказов увеличился более чем на 100% по сравнению с серединой сентября. Активнее стали покупать и санитайзеры

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Аналитики крупнейшего по обороту российского маркетплейса Wildberries зафиксировали, что на неделе с 21 по 27 сентября рост числа заказов московских потребителей на одноразовые маски по отношению к предыдущей неделе вырос на 101%, на многоразовые маски — на 48%, на перчатки — на 78% и на 61% — на кожные антисептики.

Рост спроса на эти товары на прошлой неделе Wildberries отмечает и по России: заказы одноразовых масок выросли на 46%, многоразовых — на 30%, на 35% больше потребители покупали перчатки и на 26% — антисептики. При этом еще в середине сентября ажиотажа не было, спрос на эту продукцию начал вновь расти только с 14 сентября: если сравнивать неделю с 7 по 13 сентября с первой неделей месяца, клиенты маркетплейса как в столице, так и в регионах, напротив, снижали объемы покупок защитной продукции.

Фиксирует рост спроса и Ozon: как сообщил РБК представитель компании, на фоне активного обсуждения вирусных заболеваний на неделе с 21 сентября продажи медицинских масок на Ozon в штуках выросли на 117% по сравнению со средненедельными показателями сентября и на 25% по сравнению с показателем неделей ранее. Пользователи приобретают не только одноразовые, но и многоразовые маски — их продажи на прошлой неделе выросли на 95% относительно средненедельных показателей сентября.

По данным аналитиков Ozon, растут также продажи антисептиков и санитайзеров: на неделе с 21 по 27 сентября спрос на них увеличился на 88% относительно средненедельных продаж сентября.