Потанин не обсуждал с вице-премьером Абрамченко ущерб от аварии

Глава «Норникеля» Владимир Потанин не пытался обсудить оценку ущерба из-за разлива дизтоплива под Норильском с профильным вице-премьером Викторией Абрамченко. По ее словам, компания не стала урегулировать спор в досудебном порядке

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Президент и совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин не предпринял «никаких попыток», чтобы обсудить с вице-премьером Викторией Абрамченко (курирует в правительстве экологию) вопрос оценки ущерба из-за разлива 21 тыс. т дизтоплива под Норильском. Авария произошла 29 мая 2020 года. «Было время для того, чтобы сесть за стол переговоров и в досудебном порядке это урегулировать. Стороны такого шага не сделали», — добавила она.

По словам Абрамченко, Росприроднадзор дал «Норникелю» достаточно времени, чтобы он в добровольном порядке возместил весь экологический ущерб от аварии (топливо попало в почву и реки Далдыкан и Амбарная).

РБК направил запрос в пресс-службу «Норникеля».

6 июля Росприроднадзор оценил ущерб почти в 148 млрд руб., спустя два месяца, 10 сентября, ведомство подало иск к «Норникелю» с требованием выплатить всю сумму. «Мы уверены, что оценка ущерба — это вопрос экспертной работы. Компания направила комментарии по поводу расчета ущерба в Росприроднадзор в начале августа», — сообщил РБК представитель «Норникеля».