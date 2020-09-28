Потанин не обсуждал с вице-премьером Абрамченко ущерб от аварии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 сентября
USD ЦБ: 78,67 (+1,85) Инвестиции, 13:20
Курс евро на 29 сентября
EUR ЦБ: 91,48 (+1,82) Инвестиции, 13:20
Метеорологи рассказали о температурных аномалиях предстоящей зимы Общество, 13:28 Кремль пообещал разобраться после акций медиков «заплатите за COVID» Общество, 13:25 Чемпионат мира по пятиборью отменили из-за коронавируса Спорт, 13:25 Власти Москвы опровергли сообщения о смерти врача из-за вакцины от COVID Общество, 13:21 Абрамченко предложила мусорной госкомпании не быть только «админом чата» Бизнес, 13:19 Биткоин установил новый рекорд. Цена монеты выше $10 000 уже 63 дня Крипто, 13:19 Кремль увидел «чрезвычайное обострение» конфликта Армении и Азербайджана Политика, 13:16 КС рассмотрит запрос о правомочности постановления о самоизоляции Общество, 13:14 Как российская фармацевтика получила импульс для развития из-за пандемии Партнерский материал, 13:12 Меган Маркл и принц Гарри снимутся в реалити-шоу Netflix Стиль, 13:03 Как создать программу изучения английского с погружением в языковую среду Экономика образования, 13:00  СКА объявил о травмах у 19 хоккеистов основы Спорт, 12:59 В НИИ Роспотребнадзора дали прогноз о выходе заражаемости COVID на плато Общество, 12:54 Главврач лечащей от COVID больницы назвал долю пожилых в реанимации Общество, 12:52
Авария с топливом в Норильске ,  
0 

Потанин не обсуждал с вице-премьером Абрамченко ущерб от аварии

Глава «Норникеля» Владимир Потанин не пытался обсудить оценку ущерба из-за разлива дизтоплива под Норильском с профильным вице-премьером Викторией Абрамченко. По ее словам, компания не стала урегулировать спор в досудебном порядке
Норникель GMKN ₽18 914 +0,14% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Президент и совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин не предпринял «никаких попыток», чтобы обсудить с вице-премьером Викторией Абрамченко (курирует в правительстве экологию) вопрос оценки ущерба из-за разлива 21 тыс. т дизтоплива под Норильском. Авария произошла 29 мая 2020 года. «Было время для того, чтобы сесть за стол переговоров и в досудебном порядке это урегулировать. Стороны такого шага не сделали», — добавила она.

Абрамченко — РБК: «Государство и бизнес не бывают довольны друг другом»
Бизнес
Виктория Абрамченко

По словам Абрамченко, Росприроднадзор дал «Норникелю» достаточно времени, чтобы он в добровольном порядке возместил весь экологический ущерб от аварии (топливо попало в почву и реки Далдыкан и Амбарная).

РБК направил запрос в пресс-службу «Норникеля».

6 июля Росприроднадзор оценил ущерб почти в 148 млрд руб., спустя два месяца, 10 сентября, ведомство подало иск к «Норникелю» с требованием выплатить всю сумму. «Мы уверены, что оценка ущерба — это вопрос экспертной работы. Компания направила комментарии по поводу расчета ущерба в Росприроднадзор в начале августа», — сообщил РБК представитель «Норникеля».

Ранее в пресс-службе компании назвали иск преждевременным, отметив, что «Норникель» активно участвовал в экспертном диалоге на площадке рабочей группы Минприроды и результатом совместной работы должен стать план рекультивации. «По-прежнему считаем, что только после завершения работ и экспертизы [объемов собранных нефтепродуктов] можно точно определить количество топлива, которое попало в водные объекты и почву, а значит, определить корректную сумму ущерба», — говорилось в сообщении «Норникеля».

Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на ₽148 млрд
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

«А куда попало [топливо, вытекшее из резервуара «дочки» «Норникеля»]? Вы понимаете, что такое 21 тысяча тонн — а именно этот объем и подтвержден? Это река из нефтепродуктов, которая мчится по уклону вниз», — ответила на это заявление Абрамченко. Она напомнила, что в начале июля на совещании, посвященном аварии, президент Владимир Путин напрямую обратился к Потанину и напомнил ему, что если бы компания своевременно поменяла резервуар, то «и ущерба не было бы экологического, и расходы такие не нужно было бы нести компании».

Video

Вице-премьер добавила, что поручила Росприроднадзору доработать методику расчета ущерба. «Она должна быть такая, чтобы стороны не сидели и не договаривались за столом, как правильно ее читать. Ее должны все читать одинаково: загрязнитель, надзиратель и суд. Не должно быть никакого двоякого толкования», — заключила Абрамченко.

Авторы
Тимофей Дзядко, Ирина Парфентьева
Виктория Абрамченко Владимир Потанин Норильский никель экология
Материалы по теме
«Норникель» проверит более 600 объектов после аварии в Норильске
Общество
Росприроднадзор нашел новые нарушения у «дочки» «Норникеля»
Общество
Потанин заявил о давлении на «Норникель» из-за соглашения с UC Rusal
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter