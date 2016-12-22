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The Sun назвала лидирующего претендента на покупку «Челси» у Абрамовича
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The Sun назвала лидирующего претендента на покупку «Челси» у Абрамовича
Бизнес, 14:14
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The Sun назвала лидирующего претендента на покупку «Челси» у Абрамовича
Британской таблоид The Sun утверждает, что наиболее вероятным претендентом на покупку футбольного клуба «Челси» у российского миллиардера Романа Абрамовича является сооснователь Microsoft Пол Аллен
Пол Аллен (Фото: Elaine Thompson / AP)

На покупку футбольного клуба «Челси» у миллиардера Романа Абрамовича претендуют самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф и один из основателей Microsoft американец Пол Аллен. Об этом пишет The Sun, не называя источники информации.

По данным таблоида, лидером в гонке на покупку «Челси» является Аллен, который уже владеет активами в спорте, это клуб по американскому футболу «Сиэтл Сихокс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» из NBA. Также он владеет долей в футбольном клубе, выступающем в американской лиге MLS, «Сиэтл Саундерс».

Аллен уже встретился с футбольным агентом Пинхасом Захави, который помогал Абрамовичу при покупке «Челси». Аллен и Захави обсуждали именно возможность покупки лондонского клуба, утверждает The Sun. Издание называет Захави близким другом владельца «Челси».

Абрамович заморозил строительство стадиона «Челси» после невыдачи визы
Общество

Как писал ранее Bloomberg, Роман Абрамович уже получал предложения о продаже «Челси» за $2,3 млрд, но ответил отказом, так как хотел бы получить за клуб $3,5 млрд. Миллиардер нанял нью-йоркский банк Raine Group LLC для консультаций по возможной сделке.

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По утверждениям собеседников Bloomberg, Абрамович вряд ли будет счастлив, продав футбольный клуб. Разговоры о возможной смене владельца «Челси» начались после того, как Абрамовичу не удалось обновить британскую визу. Его заявление рассматривали слишком долго, и срок пребывания миллиардера в Британии истек. В итоге Абрамович получил гражданство Израиля, которое позволяет ему въезжать в Британию на срок до полугода без визы, впрочем, в Лондоне он в последнее время не появлялся.

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Бизнес

На фоне этих событий было заморожено строительство нового стадиона «Челси».

После выхода в Bloomberg статьи о готовности Абрамовича расстаться с клубом за $3,5 млрд Sky News сообщил, что его источники в лондонском клубе уверены в том, что в отношениях с Абрамовичем ничего не изменилось и клуб не продается.

Представитель Millhouse Абрамовича отказался от комментариев.

Автор: Павел Казарновский.
При участии: Тимофей Дзядко.
Теги: «Челси» , Роман Абрамович
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