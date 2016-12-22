The Sun назвала лидирующего претендента на покупку «Челси» у Абрамовича

Британской таблоид The Sun утверждает, что наиболее вероятным претендентом на покупку футбольного клуба «Челси» у российского миллиардера Романа Абрамовича является сооснователь Microsoft Пол Аллен

Пол Аллен (Фото: Elaine Thompson / AP)

На покупку футбольного клуба «Челси» у миллиардера Романа Абрамовича претендуют самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф и один из основателей Microsoft американец Пол Аллен. Об этом пишет The Sun, не называя источники информации.

По данным таблоида, лидером в гонке на покупку «Челси» является Аллен, который уже владеет активами в спорте, это клуб по американскому футболу «Сиэтл Сихокс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» из NBA. Также он владеет долей в футбольном клубе, выступающем в американской лиге MLS, «Сиэтл Саундерс».

Аллен уже встретился с футбольным агентом Пинхасом Захави, который помогал Абрамовичу при покупке «Челси». Аллен и Захави обсуждали именно возможность покупки лондонского клуба, утверждает The Sun. Издание называет Захави близким другом владельца «Челси».

Как писал ранее Bloomberg, Роман Абрамович уже получал предложения о продаже «Челси» за $2,3 млрд, но ответил отказом, так как хотел бы получить за клуб $3,5 млрд. Миллиардер нанял нью-йоркский банк Raine Group LLC для консультаций по возможной сделке.

По утверждениям собеседников Bloomberg, Абрамович вряд ли будет счастлив, продав футбольный клуб. Разговоры о возможной смене владельца «Челси» начались после того, как Абрамовичу не удалось обновить британскую визу. Его заявление рассматривали слишком долго, и срок пребывания миллиардера в Британии истек. В итоге Абрамович получил гражданство Израиля, которое позволяет ему въезжать в Британию на срок до полугода без визы, впрочем, в Лондоне он в последнее время не появлялся.

На фоне этих событий было заморожено строительство нового стадиона «Челси».

После выхода в Bloomberg статьи о готовности Абрамовича расстаться с клубом за $3,5 млрд Sky News сообщил, что его источники в лондонском клубе уверены в том, что в отношениях с Абрамовичем ничего не изменилось и клуб не продается.

Представитель Millhouse Абрамовича отказался от комментариев.