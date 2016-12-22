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СМИ назвали причины проблем Абрамовича с видом на жительство в Швейцарии
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СМИ назвали причины проблем Абрамовича с видом на жительство в Швейцарии
Бизнес, 19:31
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СМИ назвали причины проблем Абрамовича с видом на жительство в Швейцарии
Полиция сочла, что бизнесмен представляет угрозу общественной безопасности Швейцарии, выяснили швейцарские СМИ. Абрамович добивался запрета публикации в суде. Его юрист назвал данные полиции «абсолютно ложными»
Роман Абрамович (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Федеральная полиция Швейцарии считает, что российский бизнесмен Роман Абрамович может представлять угрозу общественной безопасности и нанести репутационный ущерб стране, если получит вид на жительство. Об этом узнала швейцарская газета Tages-Anzeiger.

Статья вышла после того, как бизнесмен проиграл судебную тяжбу против швейцарской медиагруппы Tamedia, которой принадлежат несколько ежедневных и еженедельных газет и журналов, включая Tages-Anzeiger, пишет The Guardian. Абрамович требовал запретить публикацию этой информации. Судебный процесс шел с февраля.

В швейцарскую полицию обратилась миграционная служба страны, которая намеревалась узнать позицию правоохранительных органов по предоставлению Абрамовичу вида на жительство. Полиция, по данным газеты, ответила, что в отношении Абрамовича имеются «подозрения в отмывании денег и возможных контактах с криминальными структурами», а его активы в стране имеют «по крайней мере частично нелегальное происхождение».

The Guardian отмечает, что подозрения, о которых говорится в ответе полиции, не подтверждаются какими-либо судебными документами, а формальных обвинений в каких-либо нарушениях власти Швейцарии Абрамовичу не предъявляли.

«Мы крайне огорчены публикацией конфиденциальной информации касательно господина Абрамовича из документов швейцарских властей, которая однозначно была сделана в нарушение швейцарского Уголовного кодекса и законов о защите информации», — заявил юрист бизнесмена в Швейцарии Даниел Гласл (его комментарий РБК предоставила пресс-служба бизнесмена).

Представители бизнесмена попросили полицию Швейцарии скорректировать имеющиеся у нее данные, а также намерены добиться возбуждения уголовного дела против людей, распространивших информацию об Абрамовиче, добавил юрист. «Любые предположения, что Абрамович был связан с отмыванием денег или имел контакты с преступными группировками, являются абсолютно ложными», — подчеркнул он.

В апреле другое издание, входящее в холдинг Tamedia, Le Matin Dimanche, писало о неудачной попытке Абрамовича получить вид на жительство в Швейцарии. В статье говорилось, что заявку Абрамович подал еще в июле 2016 года. Глава миграционной службы кантона Вале Жак Делаваллаз рассказал изданию, что у «Романа Абрамовича были интересы в Вале». «Учитывая размер его финансов, муниципалитет заинтересован в нем как в налогоплательщике, и мы выдали положительное заключение», — приводило его слова издание. Однако год спустя бизнесмен «неожиданно» отозвал свою заявку, говорилось в статье. Однако о причинах отзыва газета не написала, ссылаясь на запрет суда Цюриха, в который обратился Абрамович.

Первое судебное разбирательство с холдингом Tamedia Абрамович проиграл в мае.

Как пишет The Guardian, Абрамович проявлял интерес к горнолыжному курорту Вербье, расположенному в Вале. Этот курорт насчитывает более 400 км трасс.

В мае стало известно, что Абрамович получил израильский паспорт.

Авторы: Андрей Гатинский, Тимофей Дзядко.
Теги: Роман Абрамович , Швейцария , вид на жительство
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