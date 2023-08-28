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Война санкций ,  
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Криптобиржа Binance допустила уход с российского рынка

WSJ: Криптобиржа Binance допустила уход с российского рынка
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Война санкций
Binance занимается переоценкой своего рынка в России и допускает уход с него. Это происходит на фоне расследований против компании в США и подозрений в том, что она нарушает санкции, позволяя россиянам переводить деньги
Фото: Marco Bello / Getty Images
Фото: Marco Bello / Getty Images

Криптовалютная биржа Binance рассматривает возможность ухода с российского рынка, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя компании.

«На столе все варианты, включая полный выход», — сказал он.

WSJ 22 августа выпустила материал, в котором сообщила, что биржа «помогает россиянам переводить деньги за границу», что может повлиять на ее и без того усложнившиеся отношения с США.

В июне этого года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск против Binance и ее основателя Чанпэна Чжао из-за «вопиющего пренебрежения федеральными законами о ценных бумагах» и обогащения за счет клиентов.

Источник WSJ также говорил, что Минюст США ведет расследование в отношении биржи из-за возможного нарушения санкций против России. Об этом же говорили и собеседники Bloomberg: по их данным, расследование связано с переводами денег, которые осуществляют россияне, и обходом санкций. Binance заявляла, что соблюдает ограничения.

«Binance следует правилам глобальных санкций и применяет их к людям, организациям, юридическим лицам и странам, которые были занесены международным сообществом в черный список, отказывая таким субъектам в доступе к платформе», — говорилось в ее заявлении.

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Через несколько дней после публикации материала WSJ Binance запретила клиентам из России операции с любой валютой, кроме рубля, через собственную p2p-платформу (торговля между пользователями без участия биржи). Пользователи, прошедшие верификацию в качестве граждан других стран, оказались отключены от операций с рублями. Это ограничило возможности для россиян как внутри страны, так и за рубежом по конвертации рублей в иные валюты, оплате зарубежных онлайн-сервисов и т.д.

Еще в марте 2023-го биржа закрыла для россиян доступ к p2p-операциям в долларах США и евро в связи с санкциями, но у них оставалась возможность использовать другие валюты. Кроме того, в августе Binance запретила клиентам расплачиваться через банки, попавшие под ограничения, хотя раньше такая возможность была.

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