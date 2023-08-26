Крупнейшая криптобиржа ограничила для россиян операции с валютами

На проблему обратили внимание пользователи сервисов Steam, PlayStation и Xbox, которые регистрировали турецкие аккаунты для покупки игр за лиры. В марте Binance уже ограничивала для россиян операции, но только в долларах и евро

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У российских пользователей крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance пропала возможность совершать p2p-операции со всеми валютами, кроме рубля, сообщает VС.ru.

P2p-платежи (peer to peer, от человека к человеку) — прямая торговля пользователей друг с другом без участия биржи в качестве посредника. Биржа может при этом выполнять условия эскроу-сервиса для дополнительной безопасности участников сделок. P2p-платежи позволяют переводить деньги с помощью мобильных банковских приложений между двумя сторонами с использованием дебетовых, кредитных карт или банковских счетов.

На проблему обратили внимание участники игровых сообществ, которые не смогли приобрести турецкие лиры для покупки игр на турецких аккаунтах Steam, PlayStation и Xbox (после начала военных действий на Украине у российских пользователей этих платформ ограничены способы оплаты игр). При попытке купить любую валюту у них появилось сообщение: «Выберите местную валюту для р2р-торговли. Это необходимо в соответствии с правилами работы Binance для страны, которую вы указали при верификации».

Frank Media отмечает, что ограничение коснулось пользователей, которые прошли верификацию «Знай своего клиента» (know your customer, KYC) в России. Кроме того, некоторые клиенты, которые регистрировались не через верификацию KYC России, сообщили изданию, что больше не могут совершать сделки в рублях.

Как долго будет действовать ограничение, не известно. В Binance пока не комментировали ситуацию.

В марте Binance, ссылаясь на десятый пакет санкций Евросоюза против Москвы, закрыла для россиян доступ к p2p-операциям в долларах США и евро, но это не затронуло рублевые сделки. Биржа также запретила гражданам ЕС покупать и продавать рубли по p2p.

В мае Bloomberg сообщил, что Минюст США начал расследование в отношении Binance из-за возможной помощи россиянам в обходе ограничений. Три месяца спустя это подтвердил источник The Wall Street Journal. При этом представитель платформы заявил, что Binance «не имеет никаких отношений ни с какими банками в России или где-либо еще» и не сотрудничает с теми, кто находится в санкционных списках. Вскоре после этого, как сообщал «РБК-Крипто», биржа убрала карты банков «Сбер» и «Тинькофф» из списка платежных систем на p2p-платформе, заменив их названия на «зеленая местная карта» и «желтая местная карта» соответственно.