Богатейшие семьи России 2019 года: рейтинг Forbes

Журнал Forbes в шестой раз составил рейтинг десяти богатейших предпринимательских семей России. По сравнению с прошлым годом список обновился на треть. Из него выбыли находящиеся в СИЗО братья Магомедовы, а также семьи Шамаловых и Зубицких. Какие фамилии вошли в десятку богатейших — в обзоре РБК