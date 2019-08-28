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Baidu $181 (+75,39%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
Газпром нефть ₽566,65 (+35,4%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Bristol-Myers Squibb $55 (+14,7%) прогноз Финам к 19.08.20 Купить
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Богатейшие семьи России 2019 года: рейтинг Forbes

Журнал Forbes в шестой раз составил рейтинг десяти богатейших предпринимательских семей России. По сравнению с прошлым годом список обновился на треть. Из него выбыли находящиеся в СИЗО братья Магомедовы, а также семьи Шамаловых и Зубицких. Какие фамилии вошли в десятку богатейших — в обзоре РБК
1-е место. Гуцериевы
Михаил Гуцериев
(Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Общее состояние: $5,65 млрд

Обладатель крупнейшего капитала: Михаил Гуцериев ($3,8 млрд, глава советов директоров промышленно-финансовой группы «Сафмар» и компании «Русснефть»)

Члены семьи: сын Саид Гуцериев ($1,3 млрд, гендиректор нефтяной компании «Фортеинвест», член совета директоров группы «Сафмар»), брат Саит-Салам Гуцериев ($500 млн, гендиректор девелоперской «Корпорации А.Н.Д.»), племянник Билан Ужахов ($50 млн, гендиректор «М.Видео»)

Место в рейтинге 2018 года: 1-е

2-е место. Ротенберги
Слева направо: Аркадий и Борис Ротенберги
(Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Общее состояние: $5,18 млрд

Обладатель крупнейшего капитала: Аркадий Ротенберг ($2,7 млрд, гендиректор фонда «Спортивный клуб дзюдо «Явара-Нева»)

Члены семьи: брат Борис Ротенберг ($1,1 млрд, член совета директоров СМП Банка), сын Игорь Ротенберг ($880 млн, основной собственник компании «Газпром Бурение»), дочь Лилия Ротенберг ($500 млн, совладелец девелоперской компании TPS Real Estate)

Место в рейтинге 2018 года: 2-е

3-е место. Шаймиевы
Айрат Шаймиев
(Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Общее состояние: $2,8 млрд

Обладатель крупнейшего капитала: Айрат Шаймиев ($1,4 млрд, гендиректор компании «Татавтодор»)

Члены семьи: брат Радик Шаймиев ($1,35 млрд, член совета директоров нефтехимического холдинга ТАИФ), сын Тимур Шаймиев ($50 млн, гендиректор управляющей компании «Гранат-Стан Групп»)

Место в рейтинге 2018 года: 4-е

4-е место. Гапонцевы
Валентин Гапонцев
(Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Общее состояние: $2 млрд

Обладатель крупнейшего капитала: Валентин Гапонцев ($1,85 млрд, гендиректор группы IPG Photonics, производящей оптоволоконные лазеры)

Члены семьи: сын Денис Гапонцев ($150 млн, миноритарий IPG Photonics)

Место в рейтинге 2018 года: 3-е

5-е место. Евтушенковы
Владимир и Феликс Евтушенковы (слева направо)
(Фото: Валерий Левитин / «Коммерсантъ»)

Общее состояние: $1,94 млрд

Обладатель крупнейшего капитала: Владимир Евтушенков ($1,85 млрд, глава совета директоров инвестиционной АФК «Система»)

Члены семьи: сын Феликс Евтушенков ($90 млн, глава совета директоров ПАО «МТС», член совета директоров АФК «Система»)

Место в рейтинге 2018 года: не были в рейтинге

6-е место. Рахимкуловы
Мегдет Рахимкулов
(Фото: из личного архива)

Общее состояние: $1,89 млрд

Обладатель крупнейшего капитала: Мегдет Рахимкулов ($1,35 млрд, член правления управляющей компании Kafijat)

Члены семьи: сыновья Тимур и Руслан Рахимкуловы (по $270 млн, оба члены правления УК Kafijat)

Место в рейтинге 2018 года: 5-е

7-8-е место. Линники
Виктор Линник
(Фото: Владислав Шатило / РБК)

Общее состояние: $1,6 млрд

Члены семьи: братья Александр (глава совета директоров агропромышленного холдинга «Мираторг») и Виктор (президент холдинга «Мираторг») Линники (по $800 млн)

Место в рейтинге 2018 года: не были в рейтинге

7-8-е место. Саркисовы
Николай и Сергей Саркисовы (слева направо)
(Фото: Сергей Портер / Ведомости / ТАСС)

Общее состояние: $1,6 млрд

Члены семьи: братья Сергей и Николай Саркисовы (по $800 млн, совладельцы группы РЕСО, в которую входят страховой, банковский и лизинговый бизнес)

Место в рейтинге 2018 года: 6-е

9-е место. Бажаевы
Муса Бажаев
(Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Общее состояние: $1,51 млрд

Обладатель крупнейшего капитала: Муса Бажаев ($650 млн, президент АО «Группа Альянс»)

Члены семьи: племянник Дени Бажаев ($650 млн, совладелец группы компаний «Русская платина»), брат Мавлит Бажаев ($210 млн, гендиректор ООО «Группа Полис»)

Место в рейтинге 2018 года: 8-е

10-е место. Михайловы
Сергей Михайлов
(Фото: Олег Яковлев / РБК)

Общее состояние: $1,16 млрд

Обладатель крупнейшего капитала: Лидия Михайлова ($415 млн, совладелица агропромышленной группы «Черкизово»)

Члены семьи: сыновья Сергей (гендиректор группы «Черкизово») и Евгений (глава совета директоров «Черкизово») Михайловы (по $370 млн), племянница Людмила Михайлова ($5 млн, финансовый директор группы)

Место в рейтинге 2018 года: не входили

Теги: мультимедиа, Forbes, Ротенберги, Михаил Гуцериев, Владимир Евтушенков
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Рейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть
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