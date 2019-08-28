Богатейшие семьи России 2019 года: рейтинг Forbes

Журнал Forbes в шестой раз составил рейтинг десяти богатейших предпринимательских семей России. По сравнению с прошлым годом список обновился на треть. Из него выбыли находящиеся в СИЗО братья Магомедовы, а также семьи Шамаловых и Зубицких. Какие фамилии вошли в десятку богатейших — в обзоре РБК
Общее состояние: $5,65 млрд
Обладатель крупнейшего капитала: Михаил Гуцериев ($3,8 млрд, глава советов директоров промышленно-финансовой группы «Сафмар» и компании «Русснефть»)
Члены семьи: сын Саид Гуцериев ($1,3 млрд, гендиректор нефтяной компании «Фортеинвест», член совета директоров группы «Сафмар»), брат Саит-Салам Гуцериев ($500 млн, гендиректор девелоперской «Корпорации А.Н.Д.»), племянник Билан Ужахов ($50 млн, гендиректор «М.Видео»)
Место в рейтинге 2018 года: 1-е
Общее состояние: $5,18 млрд
Обладатель крупнейшего капитала: Аркадий Ротенберг ($2,7 млрд, гендиректор фонда «Спортивный клуб дзюдо «Явара-Нева»)
Члены семьи: брат Борис Ротенберг ($1,1 млрд, член совета директоров СМП Банка), сын Игорь Ротенберг ($880 млн, основной собственник компании «Газпром Бурение»), дочь Лилия Ротенберг ($500 млн, совладелец девелоперской компании TPS Real Estate)
Место в рейтинге 2018 года: 2-е
Общее состояние: $2,8 млрд
Обладатель крупнейшего капитала: Айрат Шаймиев ($1,4 млрд, гендиректор компании «Татавтодор»)
Члены семьи: брат Радик Шаймиев ($1,35 млрд, член совета директоров нефтехимического холдинга ТАИФ), сын Тимур Шаймиев ($50 млн, гендиректор управляющей компании «Гранат-Стан Групп»)
Место в рейтинге 2018 года: 4-е
Общее состояние: $2 млрд
Обладатель крупнейшего капитала: Валентин Гапонцев ($1,85 млрд, гендиректор группы IPG Photonics, производящей оптоволоконные лазеры)
Члены семьи: сын Денис Гапонцев ($150 млн, миноритарий IPG Photonics)
Место в рейтинге 2018 года: 3-е
Общее состояние: $1,94 млрд
Обладатель крупнейшего капитала: Владимир Евтушенков ($1,85 млрд, глава совета директоров инвестиционной АФК «Система»)
Члены семьи: сын Феликс Евтушенков ($90 млн, глава совета директоров ПАО «МТС», член совета директоров АФК «Система»)
Место в рейтинге 2018 года: не были в рейтинге
Общее состояние: $1,89 млрд
Обладатель крупнейшего капитала: Мегдет Рахимкулов ($1,35 млрд, член правления управляющей компании Kafijat)
Члены семьи: сыновья Тимур и Руслан Рахимкуловы (по $270 млн, оба члены правления УК Kafijat)
Место в рейтинге 2018 года: 5-е
Общее состояние: $1,6 млрд
Члены семьи: братья Александр (глава совета директоров агропромышленного холдинга «Мираторг») и Виктор (президент холдинга «Мираторг») Линники (по $800 млн)
Место в рейтинге 2018 года: не были в рейтинге
Общее состояние: $1,6 млрд
Члены семьи: братья Сергей и Николай Саркисовы (по $800 млн, совладельцы группы РЕСО, в которую входят страховой, банковский и лизинговый бизнес)
Место в рейтинге 2018 года: 6-е
Общее состояние: $1,51 млрд
Обладатель крупнейшего капитала: Муса Бажаев ($650 млн, президент АО «Группа Альянс»)
Члены семьи: племянник Дени Бажаев ($650 млн, совладелец группы компаний «Русская платина»), брат Мавлит Бажаев ($210 млн, гендиректор ООО «Группа Полис»)
Место в рейтинге 2018 года: 8-е
Общее состояние: $1,16 млрд
Обладатель крупнейшего капитала: Лидия Михайлова ($415 млн, совладелица агропромышленной группы «Черкизово»)
Члены семьи: сыновья Сергей (гендиректор группы «Черкизово») и Евгений (глава совета директоров «Черкизово») Михайловы (по $370 млн), племянница Людмила Михайлова ($5 млн, финансовый директор группы)
Место в рейтинге 2018 года: не входили