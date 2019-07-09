Forbes составил рейтинг самых богатых российских депутатов и госслужащих

Российская версия журнала Forbes составила рейтинг «Власть и деньги», в котором собрала 100 богатейших госслужащих и депутатов России. Авторы списка проанализировали декларации о доходах чиновников за 2018 год и подсчитали, что совокупный доход участников рейтинга составил около 71 млрд руб.
Больше всего по итогам прошлого года заработал депутат заксобрания Владимирской области и основатель группы компаний «Владимирский стандарт», которая производит колбасные изделия и мясные полуфабрикаты, Павел Антов. Его доход за 2018 год составил около 9,97 млрд руб.
Следом за ним — миллиардер Константин Струков — совладелец компании «Южуралзолото» и депутат заксобрания Челябинской области. Он задекларировал доход в 4,46 млрд руб. Журнал Forbes, в свою очередь, оценивает его состояние в $1,9 млрд. Замыкает тройку депутат Белгородской облдумы Сергей Гусев, который владеет местной кондитерской фабрикой «Славянка». Его семья в прошлом году заработала 2,84 млрд руб.
В топ-10 вошли также:
- член Совфеда от Камчатского края, совладелец одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки «Океанрыбфлот» Валерий Пономарев с доходом в 2,37 млрд руб.;
- депутат Госдумы, основатель владимирской ABI Group, которая занимается мясопереработкой и девелопментом, Григорий Аникеев (2,32 млрд руб.);
- депутат Магаданской облдумы Александр Басанский (1,87 млрд руб.). Является основным владельцем Колымского производственно-коммерческого концерна «Арбат», который занимается добычей драгоценных металлов, производством ювелирных изделий и их торговлей;
- депутат заксобрания Камчатского края и совладелец «Океанрыбфлота» Игорь Евтушок (1,72 млрд руб.), является бизнес-партнером Валерия Пономарева;
- депутат Курганской облдумы Дмитрий Ильтяков (1,64 млрд руб.), является совладельцем мясоперерабатывающего холдинга «Велес» и президентом Федерации бокса Курганской области;
- депутат заксобрания Камчатского края Игорь Редькин (1,44 млрд руб.), также является председателем наблюдательного совета добывающей и перерабатывающей рыбу компании «Витязь-Авто»;
- губернатор Брянской области Александр Богомаз (1,23 млрд руб.), основатель крупнейшего производителя картофеля в регионе «Бомогаз».