Forbes составил рейтинг самых богатых российских депутатов и госслужащих

Самым состоятельным госслужащим оказался депутат заксобрания Владимирской области и основатель группы компаний «Владимирский стандарт» Павел Антов, который в прошлом году заработал около 9,97 млрд руб.

Павел Антов (Фото: Pavel Antov / YouTube)

Российская версия журнала Forbes составила рейтинг «Власть и деньги», в котором собрала 100 богатейших госслужащих и депутатов России. Авторы списка проанализировали декларации о доходах чиновников за 2018 год и подсчитали, что совокупный доход участников рейтинга составил около 71 млрд руб.

Больше всего по итогам прошлого года заработал депутат заксобрания Владимирской области и основатель группы компаний «Владимирский стандарт», которая производит колбасные изделия и мясные полуфабрикаты, Павел Антов. Его доход за 2018 год составил около 9,97 млрд руб.

Следом за ним — миллиардер Константин Струков — совладелец компании «Южуралзолото» и депутат заксобрания Челябинской области. Он задекларировал доход в 4,46 млрд руб. Журнал Forbes, в свою очередь, оценивает его состояние в $1,9 млрд. Замыкает тройку депутат Белгородской облдумы Сергей Гусев, который владеет местной кондитерской фабрикой «Славянка». Его семья в прошлом году заработала 2,84 млрд руб.

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