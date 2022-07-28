Shell отошла от управления СП с «Газпром нефтью» «Салым петролеум»

Фото: Сергей Петров / ТАСС

Англо-голландская Shell отстранилась от управления СП с «Газпром нефтью» — «Салым Петролеум Девелопмент» — и обнулила стоимость актива, следует из отчета компании.

«В июле 2022 года директора Shell в «Салыме» ушли в отставку. После недавних событий в начале третьего квартала 2022 года совместный контроль был утрачен, и с этой даты «Салым» будет учитываться как финансовый актив по справедливой стоимости с нулевой балансовой стоимостью», — говорится в отчете.

Shell принадлежит 50% в «Салым Петролеум Девелопмент». Совместное предприятие разрабатывает Салымское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе. Источники ТАСС сообщали, что Shel обсуждает продажу своей доли в проекте.

В конце февраля Shell объявила о планах выйти из совместных предприятий с «Газпромом» и прекратить участие в проекте «Северный поток-2». В мае компания приостановила работу около 400 заправок и завода по производству смазочных материалов в Торжке.

Российскую «дочку» Shell — компанию «Шелл нефть» — выкупил ЛУКОЙЛ. Он будет развивать сеть АЗС и выпускать продукцию на заводе смазочных материалов под брендом Teboil.