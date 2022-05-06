Shell приостановит работу заправок в России
Работа заправок Shell в России и завода по производству смазочных материалов в Торжке будет временно приостановлена, сообщил гендиректор российского подразделения «Шелл Нефть» Cергей Стародубцев. Его слова приводятся на сайте компании.
«Для обеспечения продажи компании «Шелл Нефть» новому владельцу работа АЗС «Шелл» и завода по производству смазочных материалов будет временно приостановлена в ближайшие дни», — заявил Стародубцев. Он напомнил, что ведутся переговоры о продаже компании «Шелл Нефть» в связи с намерением концерна Shell выйти из проектов в России.
Глава «Шелл Нефть» подчеркнул, что приоритетами компании остаются безопасность сотрудников и производственных процессов, а также сохранение рабочих мест и соблюдение требований законодательства.
О планах Shell продать свою сеть АЗС в России накануне сообщили источники Forbes. По их словам, сотрудникам российского офиса сказали, что покупатель уже найден, хотя сделка еще не подписана. Его имя не назвали. Среди вероятных покупателей один из участников топливного рынка и сотрудник российского офиса назвал ЛУКОЙЛ.
В начале марта Shell заявила о намерении отказаться от закупок российской нефти и участия в проектах в России. Компания пообещала сделать это как можно скорее, но из-за ряда причин, в том числе географического расположения объектов, на это могут «уйти недели». Отказ от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ Shell назвала сложным, он будет проходить поэтапно.
20 апреля Bloomberg узнал, что Shell начала выводить сотрудников из своих совместных предприятий с «Газпромом». В частности, с проекта «Сахалин-2» на другие были перенаправлены десятки работников. Позднее Financial Times писала, что компания приступила к выходу из проекта «Сахалин-2», источник газеты назвал переговоры «кошмарными».
В сеть АЗС Shell в России входит более 370 заправок в 28 городах. Производительность завода в Торжке составляет 200 млн л в год.