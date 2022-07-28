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Shell оценила расходы от продажи АЗС и завода ЛУКОЙЛу

Shell SHEL $51,49 +2,86% Купить
BRENT BRENT $108,06 +1,21%
ЛУКОЙЛ LKOH ₽3 790 -1,49% Купить
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Чистые расходы компании Shell от продажи сети АЗС и завода смазочных материалов в Торжке компании ЛУКОЙЛ составили $83 млн, сообщается в квартальном отчете британско-нидерландской компании. Убыток от разницы в курсе валют составил $343 млн.

В документе также указано, что Shell в начале третьего квартала потеряла контроль над СП с «Газпромом» — «Салым Петролеум». Компания продолжает работу над достижением «приемлемого соглашения» о выходе из другого совместного проекта — «Сахалин-2», в котором ей принадлежит 27,5% минус одна акция. В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым все права и обязанности оператора проекта «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» перейдут созданной правительством компании, а имущество — в собственность государства.

Shell 28 февраля объявила о планах выйти из СП с «Газпромом» и прекратить участие в проекте «Северный поток-2». В начале мая компания приостановила работу около 400 заправок и завода в России.

Российскую «дочку» Shell — компанию «Шелл нефть» — приобрел ЛУКОЙЛ. Он будет развивать сеть АЗС и выпускать продукцию на заводе смазочных материалов под брендом Teboil.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
нефть ЛУКОЙЛ Shell
ГАЗПРОМ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ ЛУКОЙЛ ШЕЛЛ НЕФТЬ
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