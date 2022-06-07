ЛУКОЙЛ решил развивать сеть заправок Shell под финским брендом Teboil

Teboil — нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой ЛУКОЙЛ владеет с 2005 года. В Россию она поставляет смазочные материалы. ЛУКОЙЛ выкупил «дочку» Shell и ее АЗС в конце мая

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

ЛУКОЙЛ будет развивать сеть АЗС, выкупленную у британско-голландской компании Shell, под финским брендом Teboil, говорится на сайте корпорации.

«Принято решение сохранить предприятие в виде отдельного дочернего общества компании. Оно будет развиваться под новым для России топливным брендом — Teboil, которым ЛУКОЙЛ владеет с 2005 года», — сообщили в компании, добавив, что уже приступили к ребрендингу автозаправок.

Для АЗС Teboil разработают новое брендированное топливо и программу лояльности, ее интегрируют с действующей программой ЛУКОЙЛа. Teboil возглавит бывший руководитель сети АЗС Shell в России Виталий Маслов, рассказали в пресс-службе.

Teboil — нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году. В Россию она поставляет смазочные материалы. Компания начала работать в стране еще до распада СССР, с 1960-х годов.

Выпуск продукции под брендом Teboil также начнет завод смазочных материалов в Тверской области. Его, как и автозаправки, ЛУКОЙЛ приобрел у Shell.

Сделку по покупке активов дочерней компании Shell «Шелл Нефть» ЛУКОЙЛ закрыл в конце мая. О том, что компания должна выкупить «дочку», стало известно в середине того же месяца. В собственность ЛУКОЙЛа перешли сеть АЗС и завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила выкуп ЛУКОЙЛом доли 99,99% в «Шелл Нефть» при условии, что она будет регулярно продавать на бирже и не приобретать нефтепродукты в основную сессию торгов. Мера необходима, чтобы развивать конкуренцию на рынках нефтепродуктов, отмечали в ФАС.

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Shell приостановила работу своих предприятий в России в начале мая.

Российской «дочке» Shell кроме завода принадлежали 411 АЗС. В компании уточняли, что из сделки исключили 19 заправок, которые работали по лицензионным соглашениям об использовании товарного знака. Сотрудники «Шелл Нефть», согласно условиям, должны были сохранить свои должности.



16 мая Shell сообщила, что на вошедших в сделку заправках перестали продавать бензин, однако магазины и кафе на станциях продолжили работу.