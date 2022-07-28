Российские золотодобытчики столкнулись с запретом экспорта из-за скидок

Российские золотодобытчики, вынужденные теперь самостоятельно продавать золото за рубеж, столкнулись с тем, что власти не одобряют экспортные сделки, если они проходят с дисконтом. Но иначе экспортировать золото сейчас невозможно

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Российские золотодобытчики столкнулись с проблемами при экспорте золота: Федеральная пробирная палата, которая осуществляет функции по госконтролю за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, не дает им необходимые разрешения, если сделки проходят с дисконтом к международным рыночным ценам. Об этом РБК рассказали два источника в разных золотодобывающих компаниях.

До июня-июля проблема не была актуальной для золотодобытчиков, поскольку они получали генеральные лицензии на экспорт и налаживали новые каналы сбыта (традиционно компании отрасли продавали почти все золото банкам, которые его экспортировали, однако это стало практически невозможно из-за введения западных санкций после начала специальной военной операции России на Украине).

Союз золотопромышленников России обсуждает действия пробирной палаты с Минпромторгом и Минфином, рассказал РБК его глава Сергей Кашуба. По его словам, вопрос вынесен на межведомственное согласование. «Минпромторг в курсе проблемы и сейчас принимает активное участие в ее решении совместно с другими органами власти», — подтвердил РБК источник в ведомстве.

РБК направил запросы в пресс-службы Федеральной пробирной палаты, Минпромторга, Минфина и крупнейших золотодобытчиков — «Полюса», Highland Gold, Petropavlovsk, Nordgold. Представитель второго крупнейшего производителя золота в России Polymetal отказался от комментариев.

Из-за чего золотодобытчикам пришлось самостоятельно экспортировать золото

«Пока для компании выгоднее продавать золото банкам: при продажах напрямую иностранным покупателям на нее ложились бы расходы по логистике, транспортировке, страхованию и пр.», — объяснял в интервью РБК глава крупнейшей золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев в октябре 2021 года. «Полюс» одним из первых получил генеральную лицензию на экспорт золота в 2020 году.

Российским производителям золота пришлось налаживать поставки на экспорт самостоятельно после того, как разрушилась традиционная структура их сбыта, говорит директор по развитию Института геотехнологий Михаил Лесков. Она предполагала, что золото перерабатывалось в слитки на аффинажных заводах и затем продавалось банкам.

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Однако в начале марта Лондонская ассоциация рынка драгметаллов — LBMA, которая ведет учет признанных в мире поставщиков золота, приостановила действие статуса Good Delivery («надежная поставка») для российских аффинажных заводов (также членства в ассоциации лишились три российских банка — ВТБ, «Открытие» и Совкомбанк). «Без этого статуса продажи золота в Лондон и Цюрих невозможны, а для поставок в Азию и на Ближний Восток требуется предоставлять дисконт», — отмечает Лесков.

Затем власти Великобритании (Лондон — основной хаб по продаже золота) ввели блокирующие ограничения против пяти российских банков, два из которых — Газпромбанк и Россельхозбанк — занимали ведущие позиции по операциям с физическим золотом. До этого под британскими санкциями оказались другие крупные продавцы золота из России — Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк и ПСБ, которые в результате лишились возможности проводить любые операции и расчеты в Лондоне.

В конце июня США ввели запрет на импорт золота из России, через месяц аналогичное решение принял и Евросоюз. При этом западные покупатели стали отказываться от покупок российского золота «во избежание потенциальных проблем» уже после того, как США и ЕС в конце февраля заблокировали золотовалютные резервы Банка России, говорит источник в одной из золотодобывающих компаний.

На фоне этих ограничений ЦБ объявил о возвращении после двухлетнего перерыва к покупкам золота на внутреннем рынке. Но у него цена закупки, как правило, ниже уровня, публикуемого LBMA, на который ориентируются другие покупатели, сообщал Petropavlovsk в апреле. «Центробанк покупает золото у российских золотодобытчиков с дисконтом 15–17% к котировкам LBMA», — говорит источник в одной из золотодобывающих компаний (по итогам торгов 26 июля золото на LBMA стоило $1720,05 за тройскую унцию). Из-за этого компании будут продавать золото ЦБ только в случае крайней необходимости, добавляет он.

РБК направил запрос в пресс-службу Банка России.

Сколько золота Россия экспортировала в 2021 году По данным Минфина, российские компании произвели 346,42 т золота в 2021 году. Согласно статистике ФТС, из них на экспорт они отправили 302,17 т, в том числе 266,04 т — в Великобританию. По данным ФТС, экспорт золота из России в январе 2022 года составил 12,89 т. В феврале он вырос почти до 27,5 т, а в марте—апреле упал до 0,1 т суммарно, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на материалы Ассоциации недропользователей Магаданской области (это второй после Красноярского края крупнейший золотодобывающий регион России). После введения западных санкций ФТС перестала раскрывать статистические данные.

Почему производители вынуждены делать скидки

Сейчас большинство производителей уже нашли международных клиентов, проработали маршруты сбыта и готовы экспортировать самостоятельно, не пользуясь услугами банков, говорит источник в одной из золотодобывающих компаний. Но при продаже на экспорт им приходится делать дисконт к ценам в Лондоне.

Дисконт в первую очередь связан с отзывом статуса надежного поставщика у российских аффинажных заводов, говорит собеседник РБК. Еще одна причина в том, что пул покупателей российского золота значительно сузился. Сейчас золотодобытчики ведут переговоры о поставках с покупателями на Ближнем Востоке и в Азии. Обсуждаемые дисконты находятся на уровне 5–7% от цены на LBMA.

Однако пробирная палата не выдает разрешения на такие сделки. Согласно решению коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 21 апреля 2015 года, орган госконтроля может не разрешить транзакцию по вывозу золота, если цена ниже международных рыночных котировок. «Этот пункт был в документе со времени его принятия, просто с ним не возникало проблем раньше, так как банки, которые традиционно являлись экспортерами, продавали золото по мировым ценам», — напоминает Кашуба.

ЕЭК приняла такое решение, потому что при использовании дисконта есть риск искусственного занижения цены сделок, ведущего к уменьшению выплат по НДПИ, который взимается с выручки, говорит источник в золотодобывающей компании. Но в текущих реалиях решение ЕЭК становится непреодолимым препятствием для экспорта золота.

Глава Союза золотопромышленников утверждает, что пробирная палата не пропускает экспортные поставки с дисконтом не только от золотодобытчиков, но и от банков. РБК направил запросы в Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, «Открытие». В Совкомбанке отказались от комментариев.

Какие варианты решения проблемы обсуждаются

По словам Кашубы, Союз золотопромышленников сейчас обсуждает с Минфином и Минпромторгом два возможных варианта выхода из ситуации. Во-первых, возможен выпуск дополнительного разъяснения к решению коллегии ЕЭК — с указанием конкретного ограничения скидки в процентах, ниже которой экспорт невозможен. Однако золотодобытчики более склонны к другому варианту.

Он предполагает добавление к решению коллегии оговорки о том, что экспорт может производиться по той цене, которая указана в договоре по каждой конкретной сделке. «С нашей точки зрения, было бы логично внести в инструкцию разрешение на экспорт золота по договорным ценам без каких-либо ограничений по конкретным цифрам», — говорит Кашуба.