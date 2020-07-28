Глава Росприроднадзора прилетела на место аварии на самолете «Норникеля»

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова прибыла в Норильск после разлива 21 тыс. т дизтоплива на самолете «Норникеля». Это «не очень хорошо», но ей нужно было срочно попасть на место аварии, сказал глава Минприроды

Светлана Радионова на месте ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Через несколько дней после аварии на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильскому никелю», из-за которой более 21 тыс. т дизтоплива попало в почву и реки Амбарная и Далдыкан, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова отправилась на место аварии на самолете, принадлежащем самой компании. Это в интервью РБК подтвердил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

«При таких больших расстояниях и слабом транспортном сообщении, если человеку нужно срочно прилететь на место аварии, то он может воспользоваться самолетом компании, хотя это, наверное, не очень хорошо», — сказал Кобылкин. По его словам, самолет «Норникеля» вез не только Радионову, но и специалистов самой компании. Чиновнице пришлось срочно лететь в Норильск по поручению министра, потому что на следующий день президент Владимир Путин проводил совещание, посвященное этой аварии. Представитель «Норникеля» ранее не комментировал информацию о самолете, на котором глава Росприроднадзора прилетела в Норильск.

«Мне тоже ставят в вину, что вертолет, на котором я прилетел в зону разлива, заказывал «Норникель». Но нет другой компании, которая может заказать туда вертолет», — добавил Кобылкин.

Министр также прокомментировал расследование Алексея Навального о дорогих квартирах родственников Радионовой. «По поводу активов родственников я еще раз могу сказать: ее очень тщательно проверяли, когда брали на работу. А то, что она пересекла дорогу очень многим людям, которые были связаны конкретно с этой ситуацией [с разливом топлива на ТЭЦ-3]... Я этого не исключаю. Нас часто клюют, в нас часто кидают камни», — сказал он.