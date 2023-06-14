Алиханов предложил ввести для русскоязычных Прибалтики многократные визы

Губернатор Калининградской области также напомнил, что предложил создать «карту русского» для возвращения соотечественников из-за рубежа. Она позволит получить бесплатную долгосрочную многократную визу и устроиться работать

Пограничный переход из Эстонии в Россию через реку Нарва (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести многократные визы для русскоязычного населения Прибалтики. С этой инициативой он выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«В Прибалтике огромное количество русских людей. Они могли бы иметь многократные визы и пребывать в нашей стране на правах граждан», — считает он.

Алиханов не согласился с точкой зрения, что «потенциал репатриации в Россию, по сути, исчерпан», которую привел глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Я не соглашусь, что потенциал эмиграции из Средней Азии исчерпан. Мы продолжаем участвовать в программе по добровольному переселению, и потенциал репатриации из стран Азии еще не исчерпан», — сказал он.

По его утверждению, русскоязычные по-прежнему переезжают в Россию из Казахстана и других стран СНГ. Потенциал возвращения из Европы также «достаточно большой», считает губернатор. В частности, он привел в пример Германию, где «только 2,5 млн человек русских или немцев с русскими корнями». Желание вернуться на родину глава региона связывает в том числе с тем, что «некоторых людей беспокоит то, что в детском саду их детям рассказывают, как принцессу от дракона спасает другая принцесса» и «не все семьи хотят такого воспитания для своих детей». «И в этом смысле есть потенциал возвращения тех людей, которые не хотят испытывать ограничения в воспитании своих детей и в трансляции своих ценностей. И также есть люди, которые по карте русского хотели бы пользоваться какими-то экономическими возможностями. то есть они могут быть торговыми агентами нашей страны и могут, наоборот, помогать нам преодолевать какие-то препятствия властей недружественных стран», — пояснил Алиханов.

Губернатор уточнил, что Калининградская область — один из немногих регионов, который участвовал в программе по добровольному переселению соотечественников. С 2007 года сюда приехали почти 54 тыс. человек, в основном русскоязычные из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, «немного» из Латвии и Литвы. В 2010 году переехали 52 тыс. человек, в 2020-м — 104 тыс. Половина из приехавших воспользовалась программой возвращения соотечественников, рассказал он.

Губернатор напомнил, что предложил создать «карту русского» для возвращения соотечественников в Калининградскую область из-за рубежа. «Мы исходим из того, чтобы этой картой могли воспользоваться все коренные народы России, у которых нет своей отдельной государственности», — объяснил он. Но, например, на казахов, которые традиционно живут в российских регионах, но у которых «есть свой суверенитет, своя государственность», этот механизм не должен распространяться, считает Алиханов.

«Карта русских» позволит получить бесплатную долгосрочную многократную визу и устроиться работать. «Например, твоя семья находится где-нибудь в Берлине, работаешь и принимаешь решение: да, я могу перевозить свою семью. Это такая проба перед репатриацией. С другой стороны, эти люди могут и не переезжать, но их дети могут поступать на правах граждан в наши вузы, таким образом имея потенциал к возвращению», — пояснил губернатор. Обладатели карты также смогут пользоваться госуслугами.

Такие «карты соотечественника» есть и в других странах. По словам Алиханова, «сотни тысяч человек в Белоруссии и России имеют карту поляка, ездят на свою историческую родину и пользуются льготами». Такой же опыт есть у Румынии, Венгрии, Израиля, а теперь и у Казахстана. «У нас огромный потенциал. Сейчас в нашем регионе 3 тыс. безработных при 15 тыс. вакансий. У нас дефицитный рынок труда, кем мы будем насыщать наш рынок труда? Я считаю, что потенциал возвращения русских людей в Россию огромен. И необходимо действовать быстро. Мы видим, как действуют в том числе и наши партнеры по Евразийскому союзу. Потенциал этот нужно использовать», — заключил Алиханов.

В декабре прошлого года губернатор предложил создать «карту русского» для возвращения русскоязычных в Калининградскую область. «Историческая родина могла бы таким образом о них позаботиться и создать большой круг людей, которые получили бы дополнительные связи с исторической родиной. А если заинтересуются переездом — милости просим», — отмечал он. По его мнению, «в той же Прибалтике много людей, которых бы это заинтересовало». «Программа переселения соотечественников есть, но это все же немного другая история», — говорил он.

В марте глава Россотрудничества в ходе визита в Калининград поддержал идею Алиханова, назвав ее «абсолютно органичной, абсолютно правильной». В России нужна «большая продуманная программа по репатриации» соотечественников из-за их притеснения за рубежом. «На примере той же самой Прибалтики мы видим огромное количество случаев притеснения русских по национальному, по этническому принципу. Конечно, всем этим нашим соотечественникам стоило бы подумать о возвращении в Россию», — заявил Примаков.