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Алиханов предложил ввести для русскоязычных Прибалтики многократные визы

Губернатор Алиханов предложил для русскоязычного населения Прибалтики многократные визы
Губернатор Калининградской области также напомнил, что предложил создать «карту русского» для возвращения соотечественников из-за рубежа. Она позволит получить бесплатную долгосрочную многократную визу и устроиться работать
Пограничный переход из Эстонии в Россию через реку Нарва
Пограничный переход из Эстонии в Россию через реку Нарва (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести многократные визы для русскоязычного населения Прибалтики. С этой инициативой он выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«В Прибалтике огромное количество русских людей. Они могли бы иметь многократные визы и пребывать в нашей стране на правах граждан», — считает он.

Алиханов не согласился с точкой зрения, что «потенциал репатриации в Россию, по сути, исчерпан», которую привел глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Я не соглашусь, что потенциал эмиграции из Средней Азии исчерпан. Мы продолжаем участвовать в программе по добровольному переселению, и потенциал репатриации из стран Азии еще не исчерпан», — сказал он.

По его утверждению, русскоязычные по-прежнему переезжают в Россию из Казахстана и других стран СНГ. Потенциал возвращения из Европы также «достаточно большой», считает губернатор. В частности, он привел в пример Германию, где «только 2,5 млн человек русских или немцев с русскими корнями». Желание вернуться на родину глава региона связывает в том числе с тем, что «некоторых людей беспокоит то, что в детском саду их детям рассказывают, как принцессу от дракона спасает другая принцесса» и «не все семьи хотят такого воспитания для своих детей». «И в этом смысле есть потенциал возвращения тех людей, которые не хотят испытывать ограничения в воспитании своих детей и в трансляции своих ценностей. И также есть люди, которые по карте русского хотели бы пользоваться какими-то экономическими возможностями. то есть они могут быть торговыми агентами нашей страны и могут, наоборот, помогать нам преодолевать какие-то препятствия властей недружественных стран», — пояснил Алиханов.

Губернатор уточнил, что Калининградская область — один из немногих регионов, который участвовал в программе по добровольному переселению соотечественников. С 2007 года сюда приехали почти 54 тыс. человек, в основном русскоязычные из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, «немного» из Латвии и Литвы. В 2010 году переехали 52 тыс. человек, в 2020-м — 104 тыс. Половина из приехавших воспользовалась программой возвращения соотечественников, рассказал он.

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Губернатор напомнил, что предложил создать «карту русского» для возвращения соотечественников в Калининградскую область из-за рубежа. «Мы исходим из того, чтобы этой картой могли воспользоваться все коренные народы России, у которых нет своей отдельной государственности», — объяснил он. Но, например, на казахов, которые традиционно живут в российских регионах, но у которых «есть свой суверенитет, своя государственность», этот механизм не должен распространяться, считает Алиханов.

«Карта русских» позволит получить бесплатную долгосрочную многократную визу и устроиться работать. «Например, твоя семья находится где-нибудь в Берлине, работаешь и принимаешь решение: да, я могу перевозить свою семью. Это такая проба перед репатриацией. С другой стороны, эти люди могут и не переезжать, но их дети могут поступать на правах граждан в наши вузы, таким образом имея потенциал к возвращению», — пояснил губернатор. Обладатели карты также смогут пользоваться госуслугами.

Такие «карты соотечественника» есть и в других странах. По словам Алиханова, «сотни тысяч человек в Белоруссии и России имеют карту поляка, ездят на свою историческую родину и пользуются льготами». Такой же опыт есть у Румынии, Венгрии, Израиля, а теперь и у Казахстана. «У нас огромный потенциал. Сейчас в нашем регионе 3 тыс. безработных при 15 тыс. вакансий. У нас дефицитный рынок труда, кем мы будем насыщать наш рынок труда? Я считаю, что потенциал возвращения русских людей в Россию огромен. И необходимо действовать быстро. Мы видим, как действуют в том числе и наши партнеры по Евразийскому союзу. Потенциал этот нужно использовать», — заключил Алиханов.

В декабре прошлого года губернатор предложил создать «карту русского» для возвращения русскоязычных в Калининградскую область. «Историческая родина могла бы таким образом о них позаботиться и создать большой круг людей, которые получили бы дополнительные связи с исторической родиной. А если заинтересуются переездом — милости просим», — отмечал он. По его мнению, «в той же Прибалтике много людей, которых бы это заинтересовало». «Программа переселения соотечественников есть, но это все же немного другая история», — говорил он.

В марте глава Россотрудничества в ходе визита в Калининград поддержал идею Алиханова, назвав ее «абсолютно органичной, абсолютно правильной». В России нужна «большая продуманная программа по репатриации» соотечественников из-за их притеснения за рубежом. «На примере той же самой Прибалтики мы видим огромное количество случаев притеснения русских по национальному, по этническому принципу. Конечно, всем этим нашим соотечественникам стоило бы подумать о возвращении в Россию», — заявил Примаков.

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Анна Захарова, Елена Чернышова
Калининградская область Антон Алиханов визы русскоязычное население репатриация
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