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Часть китайских фирм приостановила поставки в Россию на фоне действий ЧВК

Reuters: часть компаний из Китая приостановила поставки в Россию из-за действий «Вагнера»
Часть китайских бизнесменов, опасаясь проблем, приостановила поставки в Россию на фоне действий ЧВК «Вагнер». Несмотря на урегулирование ситуации, некоторые компании все еще «остаются в стороне» из-за неопределенности в будущем
Фото: Aly Song / Reuters
Фото: Aly Song / Reuters

Некоторые китайские бизнесмены во время действий ЧВК «Вагнер» 23-24 июня в России решили отдать распоряжения об приостановке отправки товаров в страну, сообщает Reuters.

«Мы думали, что возникнут большие проблемы», — сказал Шэнь Мухуэй, глава торговой организации провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая. Некоторые бизнесмены до сих пор «остаются в стороне» из-за неопределенности в будущем, отметил он. Какие компании приостановили поставки, он не уточнил, но Reuters пишет, что среди них есть производители автозапчастей, одежды, оборудования.

Источник агентства из числа американских чиновников отметил, что руководство Китая было встревожено событиями в соседней стране. В китайском МИДе, комментируя связанные с «Вагнером» события, назвали их «внутренними делами России». Пекин подчеркнул, что он поддерживает Москву «в обеспечении национальной стабильности и достижении развития и процветания».

Вечером 23 июня глава ЧВК Евгений Пригожин заявил о ракетном ударе по тыловым лагерям «Вагнера» и обвинил в нем Минобороны. Ведомство эту информацию опровергло. Тогда же против Пригожина завели уголовное дело по статье о вооруженном мятеже (279 УК).

На следующий день бойцы ЧВК блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону, другая колонна «Вагнера» двинулась в сторону Москвы. К вечеру, не дойдя до столицы 200 км, бойцы ЧВК были остановлены.

К такому результату привели длившиеся в течение дня переговоры между Пригожиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который решил выступить посредником в урегулировании ситуации.

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В Кремле сообщили, что дело против Пригожина закроют, а сам он сможет «уйти» в Белоруссию. 27 июня дело в отношении главы ЧВК действительно было прекращено, Лукашенко сообщил о его прибытии в Белоруссию. Однако уже вечером самолеты, которые связывают с Пригожиным, вылетели в Россию, следует из данных сервиса отслеживания авиации FlightRadar24. Один направился в сторону Москвы, другой — к Санкт-Петербургу.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Китай Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
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