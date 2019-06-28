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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Белоруссия недополучила из-за загрязнения «Дружбы» 630 тыс. т нефти

Белоруссия из-за загрязнения трубопровода «Дружба» недополучила около 630 тыс. т российской нефти. Об этом сообщил вице-премьер страны Игорь Ляшенко, передает ТАСС. Так, с апреля по июнь Мозырский НПЗ недополучил 200 тыс. т, ОАО «Нафтан» — 430 тыс. т.

Минск также сомневается в возможности сохранения в 2019 году запланированных объемов транзита нефти. «Я понимаю, что заводы в Западной Европе брали где-то на стороне, поэтому, по моей оценке, объем транзита будет меньше, чем предполагалось», — сказал Ляшенко.

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Минск сообщил об очистке нефти в «Дружбе» на участке от Мозыря до Польши

Потери от выхода из строя оборудования на Мозырском НПЗ из-за поставок некачественной нефти оцениваются в $20 млн. В августе на НПЗ пройдет капитальный ремонт, добавил вице-премьер.

По словам Лященко, Минск оставляет за собой право обратиться в суд в случае отказа России компенсировать упущенную выгоду. Точная сумма претензий не уточняется.

«Речь касалась объема переработки нефти на Мозырском НПЗ. Сделок по ней не состоялось, даже Китай не принял в переработку эту нефть», — добавил чиновник.

В апреле 2019 года прокачка российской нефти по «Дружбе» в Белоруссию и ряд европейских стран была приостановлена из-за того, что она оказалась загрязнена хлорорганикой. Прокачка чистого сырья возобновилась в мае.

Теги: Белоруссия, «Дружба»
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