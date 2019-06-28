Белоруссия недополучила из-за загрязнения «Дружбы» 630 тыс. т нефти

Белоруссия из-за загрязнения трубопровода «Дружба» недополучила около 630 тыс. т российской нефти. Об этом сообщил вице-премьер страны Игорь Ляшенко, передает ТАСС. Так, с апреля по июнь Мозырский НПЗ недополучил 200 тыс. т, ОАО «Нафтан» — 430 тыс. т.

Минск также сомневается в возможности сохранения в 2019 году запланированных объемов транзита нефти. «Я понимаю, что заводы в Западной Европе брали где-то на стороне, поэтому, по моей оценке, объем транзита будет меньше, чем предполагалось», — сказал Ляшенко.

Потери от выхода из строя оборудования на Мозырском НПЗ из-за поставок некачественной нефти оцениваются в $20 млн. В августе на НПЗ пройдет капитальный ремонт, добавил вице-премьер.

По словам Лященко, Минск оставляет за собой право обратиться в суд в случае отказа России компенсировать упущенную выгоду. Точная сумма претензий не уточняется.