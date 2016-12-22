Прокурор Ниццы рассказал о пяти выездах Керимова за границу

Власти Франции пять раз разрешали сенатору Сулейману Керимову, находящемуся в Ницце под подпиской о невыезде, выехать из страны. До сих пор было известно только о двух визитах Керимова в Россию

Сулейман Керимов (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, которого французские власти подозревают в уклонении от уплаты налогов, пять раз получал разрешение на выезд из Франции, рассказал РБК прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр.

В настоящее время Керимов по решению суда Ниццы находится под подпиской о невыезде и не может покидать Францию. Чтобы выехать за пределы страны, ему нужно особое разрешение на выезд — такое разрешение Керимову давали уже пять раз, сказал прокурор.

«Согласно судебному решению, Керимов должен оставаться в Ницце, ему запрещено покидать регион и Францию, но из-за особых причин судебный следователь пять раз разрешал ему выезжать за границу, в частности в Российскую Федерацию», — сказал прокурор.

Претр подчеркнул, что не может констатировать, что Керимов полностью соблюдал свои обязательства по возвращению в Ниццу без задержек, но, насколько ему известно, сейчас сенатор в Ницце. Куда помимо России мог выезжать Керимов, прокурор не уточнил.

До сих пор было известно, что Керимов после задержания выезжал из Франции дважды. В январе этого года французские власти разрешили сенатору на несколько дней приехать в Россию, чтобы навестить больного родственника. В следующем месяце Керимов вновь прилетел в Москву — как сообщал Претр, по «личным причинам». По данным источников РБК, Керимов приехал, чтобы решить «проблемы со своим делом» во Франции, и мог встретиться с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Керимов был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года. Власти Франции подозревают его в уклонении от уплаты налогов при оформлении недвижимости на Лазурном Берегу. Следствие предполагает, что Керимов уходил от налогов, скупая элитную недвижимость по заниженной цене. Общая сумма сделок с виллами на юге Франции составляла около €400 млн. Помимо Керимова фигурантами дела являются граждане Швейцарии Александр Штудхальтер и Филипп Боргетти. В марте Штудхальтер, который по версии следствия был «подставным лицом Керимова» и приобретал для него недвижимость, вышел из тюрьмы под залог в размере €5 млн.

Ранее Сулейман Керимов вместе с Олегом Дерипаской, Виктором Вексельбергом и рядом других российских бизнесменов вошел в новый санкционный список Минфина США. Список Specially Designated Nationals List (перечень граждан особых категорий и запрещенных лиц) Минфин США опубликовал 6 апреля.