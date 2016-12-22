СМИ сообщили об аресте по делу Керимова швейцарского бизнесмена

Власти Франции заключили под стражу швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, узнала Nice-Matin. Именно он, как полагают следователи, был «подставным лицом Сулеймана Керимова» при приобретении вилл и отмывании денег

Сулейман Керимов (Фото: Yorick Jansens / Zuma / Global Look Press)

Сотрудники правоохранительных органов Франции арестовали по делу российского сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, узнала газета Nice-Matin. Это, по ее данным, произошло еще в ноябре прошлого года, однако стало известно только сейчас.

Члена Совета Федерации во Франции обвиняют в отмывании денег, скрытых при уклонении от уплаты налогов. Керимов, по версии следствия, незаконно провозил в страну крупные суммы наличными, на которые покупал недвижимость через подставных лиц. Штудхальтер, полагают сотрудники правопорядка, «возможно, был подставным лицом российского сенатора, чтобы приобрести ряд объектов недвижимости». В частности, пишет Nice-Matin, он подозревается в заключении сделок с владельцами вилл на Французской Ривьере, в том числе виллы Hier au Cap d’Antibes в коммуне Антиб на юге страны. Там, как сообщала ранее газета, в середине февраля прошлого года полиция провела обыски.

Тогда сотрудники правоохранительных органов, по данным издания, пытались установить настоящего владельца виллы (согласно документам это Штудхальтер, однако правоохранительные органы подозревают его в том, что он выступает в роли прикрытия для реального владельца). Так, найденные в ходе следственных мероприятий на вилле бумаги, как передавала Nice-Matin, в том числе счет от драпировщика на €580 тыс., могли свидетельствовать, что на самом деле этим объектом владеет Сулейман Керимов.

Площадь виллы Hier в коммуне Антиб составляет 12 тыс. кв. м. По версии французских следователей, цена покупки не соответствовала рыночной: официально вилла была куплена за €35 млн, в реальности же на счет продавца в Швейцарии якобы был переведен €61 млн. Французские органы правопорядка считали, что в ходе сделки купли-продажи часть денег ушла в Швейцарию в обход налоговых органов Франции.

Помощник Керимова Алексей Красовский ранее отрицал информацию, что сенатору принадлежит недвижимость на Лазурном Берегу.

Сам сенатор в рамках расследования этого дела был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября прошлого года. Прокуратура просила его арестовать, однако суд отказался это делать. 6 декабря 2017 года члена Совета Федерации оставили под подпиской о невыезде, назначив залог в размере €40 млн.