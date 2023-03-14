Россия впервые опередит Норвегию по добыче трески

Снижение запасов атлантической трески выведет Россию на первое место по ее добыче в 2023 году, оценила ФАО. Сокращение вылова в Норвегии даст России шанс укрепить свои позиции в мировой торговле белой рыбой, считают эксперты

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В 2023 году Норвегия, которая многие годы была крупнейшим мировым добытчиком трески, может уступить лидерство по добыче этого ресурса России, сообщили РБК во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Причина изменения позиций крупнейших мировых добытчиков трески связана со снижением запасов этой рыбы. Запасы атлантической трески находятся в депрессивном состоянии, констатирует ВАРПЭ: по данным ФАО, в 2023 году ее вылов может опуститься до исторического минимума 1 млн т.

У Норвегии, которая в прошлом году добыла более 370 тыс. т атлантической трески, в 2023 году объем вылова, по прогнозу, снизится на 100 тыс. т — до 278 тыс. т. У российских рыбаков вылов этой рыбы тоже снизится, но не так заметно — с 340 тыс. до 306 тыс. т в 2023 году.

«Таким образом, наша страна станет крупнейшим добытчиком атлантической трески в мире», — отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Атлантическая треска входит в число 15 основных видов водных биоресурсов, которые добываются в мире: согласно доступным материалам ФАО, в 2020 году на долю этого вида приходилось 2% от общемировой добычи в натуральных объемах. В тройке лидеров по объемам добычи были анчоусы (доля этого вида составила 7% от общемирового вылова), минтай (5%) и полосатый тунец (4%).

Заметное сокращение добычи трески Норвегией даст России неплохие шансы укрепить свое рыночное влияние в сегменте белой рыбы на мировом рынке, считает Зверев. Эксперт напоминает, что в этот сегмент входит как дикая белая рыба (помимо трески это минтай и хек), так и выращенная в аквакультурных условиях (пангасиус и тилапия). В 2020 году, по данным ФАО, на долю таких видов белой рыбы, как треска, хек и пикша, приходилось 10% от общей стоимости рыбной продукции, продаваемой на международном рынке (лидером были лосось, форель и корюшка, на которые приходилось 18% от мировой торговли).

На рыночные позиции каждой страны в мировой рыбной торговле влияют не только физические объемы добычи, но также и способы производства продукции из добытых видов и каналы ее продвижения, отмечает президент ВАРПЭ. По его словам, по совокупности этих факторов пока самая сильная рыночная позиция по-прежнему у Норвегии.

В ФАО ожидают, что из-за снижения предложения трески на мировом рынке цены на нее будут расти в течение всего 2023 года. Это может привести к переориентации потребительского спроса на более дешевую продукцию из минтая, пангасиуса и тилапии. «Действительно, снижение объема предложения на фоне уменьшения вылова в комплексе с ростом цен открывает окно возможностей для производителей других видов продукции из белой рыбы. В первую очередь для филе минтая первой заморозки (т.е. из свежего сырья), которое производят только российские и американские рыбаки. Неплохие рыночные перспективы и у пикши», — считает Зверев.

Экспортная цена российской трески еще в январе 2023 года выросла на 19,6% относительно уровня, который был в январе прошлого года, — до $4,8 за 1 кг, следует из материалов Росрыболовства (для сравнения: пикша подорожала на 14,9%, до $3,4 за 1 кг, минтай — на 25,5%, до $1,4 за 1 кг). В России внутренние цены на треску по данным на март 2023 года хоть и подросли немного с начала года, но все же были заметно ниже по сравнению с уровнем, который был в том же месяце 2022 года. По данным Росрыболовства по состоянию на 13 марта, атлантическая треска стоила у рыбаков на северо-западе России 255 руб. за 1 кг — год к году она подешевела на 11,8% (с 285 руб. за 1 кг).