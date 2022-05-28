Россияне стали лидерами по числу созданных иностранных компаний в Турции

В апреле текущего года граждане России учредили в Турции 136 фирм против 64 в марте, следует из данных Союза торговых палат. Россияне также лидируют среди иностранных покупателей жилья в этой стране

Фото: Murad Sezer / Reuters

В апреле 2022 года россияне заняли первое место среди иностранцев, учредивших компании в Турции, сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на данные Союза торговых палат и товарных бирж.

В прошлом месяце в стране было зарегистрировано на 112% больше российских компаний, чем в марте, — 136 против 64. Всего в апреле в Турции учредили 1650 предприятий с иностранным участием.

На втором месте оказался Иран: в апреле граждане этой страны создали в Турции 120 компаний; месяцем ранее — 117. Среди других стран-лидеров оказались:

Сирия — 52 компании;

Германия — 49;

Азербайджан — 35;

Пакистан — 29;

США — 25;

Украина — 22.

По статистике Союза торговых палат, число компаний, учрежденных в Турции в апреле, выросло на 25,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года (до 11,1 тыс.). С другой стороны, было закрыто на 126% предприятий больше — 2,1 тыс. против 957 в апреле 2021 года.

Россияне также лидируют среди иностранных покупателей жилья в Турции, отмечает газета: в апреле они купили 1152 объекта жилой недвижимости, что на 186,6% больше по сравнению с мартом. Следом идут Иран (905 объектов), Ирак (714), Казахстан (311), Украина (263) и Афганистан (247).

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По данным Института статистики Турции, с которыми ознакомился РБК, в 2021 году россияне купили около 5,4 тыс. квартир и домов в Турции, что на 75% больше, чем годом ранее. Показатель стал рекордным как минимум с 2015 года.

После начала российской военной операции на Украине многие иностранные ИТ-компании ушли из России или приостановили работу в стране, а ИТ-специалисты начали уезжать в другие страны: РАЭК оценивала, что в феврале—марте страну покинули 50–70 тыс. из них. В конце апреля вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что айтишники начали возвращаться в страну. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, по состоянию на конец мая вернулись 85% уехавших ИТ-специалистов, это удалось отследить по информации о сим-картах. Несмотря на это, по прогнозу ассоциации компаний-разработчиков программного обеспечения «Руссофт», в общей сложности за первое полугодие Россию покинули или покинут 40 тыс. айтишников.