Титов выразил надежду на сохранение цен в сети на базе «Макдоналдса»

Бизнес-омбудсмен указал на эффективность бизнес-модели компании и рассчитывает, что будущая российская сеть сможет быть столь же конкурентоспособной. В мае стало известно об уходе «Макдоналдса» из России и продаже бизнеса

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов рассчитывает, что новая сеть ресторанов быстрого питания, создаваемая на базе прекратившего работу в России «Макдоналдса», сохранит качество еды и цены. Об этом он сказал ТАСС.

«Компания выстроила эффективную бизнес-модель — никаких лишних издержек не было вообще. В этом смысле они и знамениты на весь мир. Хотелось бы, чтобы новые владельцы сохранили ее [цену] и сумели быть так же конкурентоспособны», — отметил Титов.

По его словам, российский владелец ведет переговоры с франчайзи о переходе на новый бренд. «Постепенно-постепенно вопросы уходят», — добавил бизнес-омбудсмен.

В середине мая «Макдоналдс» объявил об окончательном решении уйти из России. Позднее стало известно о заключении сделки с партнером-франчайзи Александром Говором. По условиям договора Говор приобретает все ресторанное портфолио сети, которая будет работать под новым брендом. Всех сотрудников сохранят как минимум на два года.

ТАСС и «Москва 24» со ссылкой на источники сообщили, что ресторан «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве — старейший для сети в России — откроется под новым названием 12 июня, в День России. В пресс-службе сети агентству «РИА Новости» подтвердили, что стремятся открыть рестораны в этот день, однако точный график открытия станет известен позднее.

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ООО «Макдоналдс» зарегистрировало товарные знаки «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса», обнаружило агентство «Москва» в материалах Роспатента.

Как сообщили РБК в пресс-службе «Макдоналдса», определено несколько возможных названий для будущей сети.