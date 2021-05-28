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Бизнес ,  

Власти заявили о планах запретить ватные палочки

Производство неперерабатываемых материалов, таких как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда, будет запрещено на законодательном уровне, сообщила вице-премьер
Фото: YAY / ТАСС
Фото: YAY / ТАСС

Российские власти готовят запрет на использование неперерабатываемых материалов и изделий из них, таких как ватные палочки и пластиковая посуда. Об этом на Невском международном экологическом форуме заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко, передает корреспондент РБК.

«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда», — сказала вице-премьер.

Большинство россиян заявили о готовности отказаться от пластиковой посуды
Общество
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

По словам Абрамченко, необходимо создать систему, когда полезная часть таких материалов будет возвращаться в оборот. Она привела оценку экспертов, по которой эта индустрия способна к 2025 году формировать до $1 трлн в год добавленной стоимости.

«Нам необходимо совершить качественный и быстрый прорыв в этом направлении, чтобы уже к 2024 году граждане почувствовали видимый результат. Планируем вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В результате объем захоронений к 2030 году сократится вдвое», — сказала вице-премьер.

Кроме того, Абрамченко отметила, что Россия «вносит огромный вклад в абсорбирование глобальных выбросов, как своих так и чужих, за счет поглощающей способности наших экосистем, в первую очередь лесов, которая оценивается в 2,5 млрд тонн эквивалента углекислого газа в год». В стране, по ее словам, уже создается система карбоновых полигонов, «их уже восемь в разных природно-климатических зонах», с помощью которых будет проходить анализ поглощающей способности экосистем.

Абрамченко предложила запретить пластиковые трубочки и посуду
Общество
Фото:Максим Коротченко / ТАСС

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В марте 2021 года вице-премьер, выступая на форуме «Чистая страна» в «Сколково», заявила, что «нужно не бояться» запретить производство и использование материалов, которые невозможно переработать, в том числе пластика и трудноизвлекаемых материалов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею запретить производство и использование неперерабатываемого пластика. «Я поддерживаю предложение Виктории Валериевны Абрамченко. Считаю, что уже давно пришло время производить упаковочный материал, обертки и так далее из перерабатываемого сырья», — сказала она.

Через несколько дней сервис Superjob провел опрос, в результате которого выяснилось, что подавляющее большинство россиян готовы отказаться от использования пластиковой посуды. 42% респондентов заявили, что однозначно готовы отказаться от пластиковой посуды, еще 40% заявили, что скорее готовы отказаться от нее.

При этом 14% опрошенных сообщили, что скорее не готовы не использовать посуду из пластика, а еще 4% ответили на этот вопрос однозначным отказом.

Авторы
Людмила Подобедова Людмила Подобедова, Максим Ярыгин Максим Ярыгин, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Экология Виктория Абрамченко доклад отходы
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Большинство россиян заявили о готовности отказаться от пластиковой посуды
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Матвиенко поддержала идею запретить пластиковую посуду
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