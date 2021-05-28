Власти заявили о планах запретить ватные палочки

Производство неперерабатываемых материалов, таких как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда, будет запрещено на законодательном уровне, сообщила вице-премьер

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Российские власти готовят запрет на использование неперерабатываемых материалов и изделий из них, таких как ватные палочки и пластиковая посуда. Об этом на Невском международном экологическом форуме заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко, передает корреспондент РБК.

«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда», — сказала вице-премьер.

По словам Абрамченко, необходимо создать систему, когда полезная часть таких материалов будет возвращаться в оборот. Она привела оценку экспертов, по которой эта индустрия способна к 2025 году формировать до $1 трлн в год добавленной стоимости.

«Нам необходимо совершить качественный и быстрый прорыв в этом направлении, чтобы уже к 2024 году граждане почувствовали видимый результат. Планируем вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В результате объем захоронений к 2030 году сократится вдвое», — сказала вице-премьер.