Способное достроить «Северный поток-2» судно вышло из порта в Германии

После выхода из порта Мукран «Академик Черский» остановился на якорной стоянке близ порта Засниц

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Трубоукладчик «Академик Черский», принадлежащий «дочке» «Газпрома» ООО «Газпром флот», вышел из порта Мукран в Германии, где стоял с 8 мая. Об этом свидетельствуют данные сервисов слежения за движением морских судов MarineTraffic, VesselFinder и Myshiptracking.

Согласно данным тех же сайтов, после выхода из порта Мукран «Академик Черский» остановился на якорной стоянке близ порта Засниц. На выход судна из порта после трехнедельной стоянки обратило внимание «РИА Новости».

Трубоукладчик «Академик Черский» считается единственным российским судном, способным достроить газопровод «Северный поток-2», сооружение которого велось судами швейцарской компании Allseas и было приостановлено из-за угрозы санкций США. В феврале 2020 года он вышел из порта Находки и к началу мая добрался до Мукрана, где находится логистический терминал проекта строительства трубопровода «Северный поток-2» и хранятся трубы, необходимые для завершения строительства.

26 мая эксперт польской консалтинговой компании Esperis Матеуш Кубяк заявил, что помешать России достроить «Северный поток-2» может только новый пакет санкций со стороны США. В свою очередь, посол США в ФРГ Ричард Гренелл заявил, что власти его страны с одобрением относятся к дальнейшим санкциям против проекта российского газопровода «Северный поток -2».