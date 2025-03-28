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Бизнес ,  
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Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Korea Times: Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

Крупные южнокорейские компании — Hyundai Motor Group, Samsung Electronics и LG Electronics — рассматривают возвращение на российский рынок на фоне обсуждения ослабления санкций против России, сообщает The Korea Times.

По словам представителей отрасли, производитель бытовой техники LG Electronics в последнее время частично возобновил работу на своем подмосковном заводе, которая была приостановлена в 2022-м. Представитель компании заявил, что этот шаг «направлен на предотвращение износа производственных мощностей», добавив, что «для производства используются материалы, имеющиеся на заводе». Предприятие производило стиральные машины и холодильники.

Гендиректор LG Electronics Чо Чжу Ван заявил, что компания по-прежнему «проявляет осторожность», но внимательно следит за ситуацией, поскольку «может возобновить работу после снятия санкций».

Представитель производителя автомобилей Hyundai также заявил, что компания следит за ситуацией. 

Издание отмечает, что Samsung после приостановки работы своего завода в Калуге, как сообщается, передала в аренду местным компаниям некоторые производственные линии, а деятельность торговых точек в России поддерживала за счет параллельного импорта.

Представитель неназванного конгломерата в комментарии Korea Times отметил, что российский рынок по-прежнему имеет большое значение на корейских компаний, поэтому после окончания конфликта, «вероятно, будут предприняты любые усилия по возобновлению бизнеса». «Однако ключевой вопрос заключается в том, что остается неясным, какие санкции будут сняты в ходе мирных переговоров и как корейские фирмы смогут вернуть себе долю рынка, которую расширили китайские компании», — добавил он.

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Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

Материал дополняется.

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