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Владельцы заводов группы ЧЭМК обжаловали передачу активов государству

Антиповы обжаловали передачу заводов ЧЭМК государству
Серовский и Кузнецкий заводы ферросплавов, а также владельцы ЧЭМК обжаловали передачу в госсобственность предприятий. Такое решение было принято 26 февраля по иску Генпрокуратуры, где сочли незаконной их приватизацию в 90-е годы
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Владелец Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов и его жена Людмила обжаловали передачу в собственность государства акций заводов ЧЭМК, следует из данных картотеки арбитражного суда Свердловской области. Отменить обеспечительные меры также потребовали АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов».

26 февраля арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче акций Кузнецкого и Серовского заводов ферросплавов, а также ЧЭМК в собственность государства. В надзорном ведомстве посчитали незаконной приватизацию этих предприятий в 1990-е годы.

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По версии Генпрокуратуры, Антипов оформил активы на АО «Компания Эталон», после чего контроль над ними получили резиденты недружественных стран. В ведомстве сочли эти действиями «ущербом национальным интересам, обороне и безопасности» России. Там также называли предприятия крупнейшими по производству ферросплавов, которые используются при изготовлении высококачественной стали для бронебойных снарядов, ударопрочных стволов вооружений, жароупорных авиационных двигателей и военной техники.

ЧЭМК был основан в 1929 году, он выпускает свыше 120 наименований ферросплавов и лигатур и более 40 изделий электродного производства. В 2021 году предприятие попало в рейтинг Forbes 200 крупнейших компаний России с выручкой 49 млрд рублей

Передачу этих заводов в частную собственность утвердили местные власти, которые превысили свои полномочия, такое решение должен был принимать кабмин, заявляли в Генпрокуратуре.

В ЧЭМК отвечали, что приватизация заводов происходила по той же схеме, что и «абсолютно во всех регионах России со всеми промышленными предприятиями». Там также сообщали о поставках ферросплавов металлургическим предприятиям, а они в свою очередь — оборонным заводам. В холдинге подтверждали сотрудничество с западными металлотрейдерами, подчеркивая, что аналогичные действия совершают производители другой продукции, которая идет на экспорт.

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером 6 февраля поручил закрыть и вынести вредное производства ЧЭМК за пределы Челябинска и привлечь к этому вопросу инвесторов. Текслер пожаловался на неисполнение комбинатом предписания прокуратуры о снижении вредных выбросов. Акции Кузнецкого и Серовского заводов ферросплавов, а также ЧЭМК были арестованы 7 февраля. В холдинге заявляли о готовности к взаимодействию с Генпрокуратурой в правовом поле.

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Юлия Овчинникова
Россия Свердловская область приватизация госсобственность Челябинская область
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